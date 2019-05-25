 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Ливийская национальная армия" маршала Хафтара опять пробилась к окраинам Триполи
08:26 25.05.2019

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара продвинулась к Триполи с южной и восточной стороны столицы, сообщил директор пресс-службы генерального командования ЛНА Халифа аль-Убейди.

В пресс-службе генерального командования ЛНА сообщили, что части Ливийской национальной армии, дислоцированные к югу и востоку от Триполи, при поддержке военно-воздушных сил страны продвигаются в сторону столицы, передает РИА "Новости".

Напомним, 23 апреля Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара начала второй этап наступления на Триполи с применением сил пехоты и к 3 мая установила контроль над несколькими районами ливийской столицы.

4 мая в осажденном Хафтаром Триполи захотели сотрудничать с Москвой во всех областях.

25 мая 2019,
Антон Никитин

Источник - взгляд
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