|"Ливийская национальная армия" маршала Хафтара опять пробилась к окраинам Триполи
08:26 25.05.2019
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара продвинулась к Триполи с южной и восточной стороны столицы, сообщил директор пресс-службы генерального командования ЛНА Халифа аль-Убейди.
В пресс-службе генерального командования ЛНА сообщили, что части Ливийской национальной армии, дислоцированные к югу и востоку от Триполи, при поддержке военно-воздушных сил страны продвигаются в сторону столицы, передает РИА "Новости".
Напомним, 23 апреля Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара начала второй этап наступления на Триполи с применением сил пехоты и к 3 мая установила контроль над несколькими районами ливийской столицы.
4 мая в осажденном Хафтаром Триполи захотели сотрудничать с Москвой во всех областях.
25 мая 2019,
Антон Никитин