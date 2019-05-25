 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Эскалация ударила по ценам на нефть. Но может удержать их от большего падения, - "Къ"
08:31 25.05.2019

К концу минувшей недели стоимость европейских сортов нефти на спот-рынке после двухмесячного перерыва опустилась к отметке $69 за баррель. За неделю цены на нефть упали более чем на 7%. После четырехмесячного роста у международных инвесторов сдали нервы на фоне обострения торгового противостояния между США и Китаем, резким ростом запасов нефти в США. Вместе с тем дальнейшего сильного снижения цен на рынке не ждут, так как конфликты вокруг Ирана и Венесуэлы могут привести к снижению предложения сырья.

После стремительного роста и достижения на прошлой неделе семимесячного максимума на минувшей неделе стоимость нефти резко пошла вниз. Если в первые дни цена снизилась на 1–1,4%, то в четверг ситуация резко ухудшилась. По данным Reuters, 23 мая стоимость североморской нефти Brent на спот-рынке упала почти на 5%, до $69,4 за баррель. В пятницу цена нефти опускалась до отметки $68,96 за баррель, что на 0,5% ниже закрытия четверга и на 7,8% ниже значений закрытия прошлой недели. Котировки российской нефти Urals опускались до отметки $68,96 за баррель, потеряв за неделю 7,9%. Столь стремительно цены на европейскую нефть не падали с декабря прошлого года. Тогда на фоне увеличения добычи нефти в США, а также рисков замедления глобальной экономики стоимость нефти упала за неделю на 11–12%, до $52 за баррель.

В отличие от прошлогоднего, нынешнее снижение назрело. С начала года цены на европейские сорта нефти выросли почти на 50% и превысили $75 за баррель. Этому способствовали прошлогодняя сделка ОПЕК+ по стабилизации ситуации на нефтяном рынке, падение добычи в Венесуэле, а также надежды на торговое соглашение между США и Китаем. Последнее снимало с повестки дня ключевые риски конца прошлого года, что за торговой войной может последовать спад в мировой экономике.

Как телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа помогли нефти
Однако оптимизм был недолгим, в мае произошел новый виток обострения торговой войны между США и Китаем. В начале месяца страны обменялись серией выпадов по подъему пошлин на ввозимые товары. Беспокойства добавило и то, что на прошлой неделе администрация Дональда Трампа занесла в черный список компанию Huawei. По словам гендиректора "Спутник - Управление капиталом" Александра Лосева, если меры США приведут к падению ВВП Китая хотя бы на 1%, то упадет и мировая торговля и спрос на углеводороды. "Растущие опасения по поводу замедления глобальной экономики, а также эскалация торговых споров стали основными драйверами распродажи на сырьевых рынках, в особенности на рынке нефти, которые сильнее всего зависят от динамики экономического цикла",- отмечает главный макроэкономист Julius Baer Норберт Рюкер.

Дополнительное давление на нефтяные котировки оказали данные по запасам нефти в США.
На текущей неделе Министерство энергетики страны сообщило, что коммерческие запасы сырья за неделю, завершившуюся 17 мая, выросли на 4,7 млн баррелей, до 478,8 млн баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя более чем на 2 млн баррелей. Текущий уровень запасов стал максимальным с июля 2017 года. По словам аналитика "Альфа-Капитала" Артема Копылова, неожиданный рост запасов нефти привел к закрытию длинных позиций хедж-фондами и формированию коротких позиций, по мере накопления которых и произошел обвал котировок в четверг. "Трейдеры паникуют, что ведет к росту волатильности на рынке",- отмечает Александр Лосев.

Как новости про Иран повлияли на котировки нефти
Тема торговой войны между США и Китаем останется в ближайшие дни ключевой на нефтяном рынке. Поэтому в случае дальнейшей эскалации конфликта снижение цен продолжится, хотя вряд ли будет таким же сильным. По словам Артема Копылова, настроения на рынке по-прежнему "медвежьи", но цены удержатся в диапазоне $65–75 за баррель на ближайшую перспективу. Поддержку нефтяным котировкам будет оказывать эскалация напряженности на Ближнем Востоке, которая сопровождается американскими санкциями против Ирана. "В случае обострения ситуации в Ормузском проливе цены на нефть непременно пойдут вверх",- отмечает начальник управления по развитию продуктов "БКС Брокер" Ержан Наурузбаев. "Ситуация на стороне предложения действительно выглядит неустойчивой, если кроме всего прочего учитывать тенденцию дальнейшего снижения производства в Венесуэле",- отмечает Норберт Рюкер.

Виталий Гайдаев
№89 от 25.05.2019, стр. 2

Источник - Газета "Коммерсантъ"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1558762260
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