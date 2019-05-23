Кадры особого назначения: кто вошел в команду Зеленского, - И.Кармазин

11:56 25.05.2019 Кадры особого назначения: кто вошел в команду Зеленского

Как закончится "медовый месяц" президента Украины с избирателями



Игорь Кармазин



Президент Украины Владимир Зеленский произвел первые кадровые назначения. Он сформировал руководство администрации президента, определился с руководителем генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), одобрил кандидатуру своего первого помощника. По мнению ряда наблюдателей, глава государства этими решениями подтвердил зависимость от олигарха Игоря Коломойского. Другие эксперты говорят, что логика в данном случае сложнее. "Известия" разбирались в том, кто вошел в команду Зеленского и каких назначений ждать в ближайшем будущем.



Адвокат Коломойского



Одним из первых указов Владимир Зеленский назначил руководителя администрации президента Украины. Им стал адвокат Андрей Богдан. Политическая биография у него довольно богатая. В 2007 году баллотировался в Верховную раду от партии Виктора Ющенко "Наша Украина - Народная самооборона", на выборах в парламент в 2014 году примкнул к "Блоку Петра Порошенко". При президенте Викторе Януковиче работал в правительстве Николая Азарова. Он занимал должности министра юстиции, правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики.



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После майдана 2014 года Богдан покинул государственные должности и стал работать на олигарха Игоря Коломойского. Занимал должность внештатного советника бизнесмена, когда тот возглавлял Днепропетровскую область. Оказывал юридические услуги олигарху и его приближенным. Так, в суде он представлял интересы одного из соратников Коломойского Геннадия Корбана.



В ходе предвыборной кампании адвокат стал одним из руководителей штаба Зеленского. По слухам, Богдан был связующим звеном между кандидатом в президенты и олигархом. После оглашения результатов выборов в прессе назывались разные кандидаты на должность главы АП. Украинские СМИ отмечали, что Зеленский хотел доверить ведомство кому-то из своих соратников, но на кандидатуре Богдана настоял Коломойский.



Назначение главы АП вызвало противоречивую реакцию. С одной стороны, за работу в правительстве Азарова Богдан подпадает под действие закона о люстрации, а значит, не имеет права занимать государственных должностей. На это, в частности, указал заместитель министра юстиции Сергей Петухов. С другой стороны, Богдана обвиняют в принадлежности к "старым элитам". "Богдан - худший для изменения системы власти на Украине. Он вполне приемлем для старых элит. Его считают "нормальным парнем", который понимает и готов участвовать в "договорняках", теневых схемах", - говорит политический аналитик Игорь Тышкевич.



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Слуги народа



Одновременно с этим были назначены заместители главы администрации президента Украины. Три из них не имеют никакого опыта политической работы. Сергей Трофимов с 2005 года работал исполнительным продюсером студии "Квартал 95". Юрий Костюк писал сценарии для сериала "Слуга народа".



Кирилл Тимошенко руководил продакшн-компанией, которая специализировалась на телепродакшне, политическом и коммерческом пиаре, SMM, организации предвыборных туров, съездов и концертов. Компания, в частности, снимала предвыборные ролики Зеленского, в том числе тот, где он вызывает Порошенко на дебаты на стадионе. В 2015 году Тимошенко пытался пройти в горсовет Киева от партии Коломойского УКРОП.



Два других заместителя известны больше. Руслан Рябошапка был начальником департамента анализа антикоррупционной политики в неправительственной организации Transparency International Украина, в 2016–2017 годах - член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК). Его считают одним из приближенных Богдана. Вадим Пристайко возглавлял посольство Украины при НАТО.



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Таким образом, большая часть портфелей оказалась в руках близкого окружения Зеленского. Кроме того, первым помощником президента стал друг и бизнес-партнер главы государства Сергей Шефир. По украинскому законодательству помощник отвечает за планирование деятельности президента. При желании он может создать второй, параллельный аппарат президента.



Иловайский генерал



За пределами администрации президента Зеленский принял пока несколько точечных кадровых решений. Генштаб ВСУ возглавил Руслан Хомчак, который прославился в 2014 году. С июля по декабрь того года он руководил "сектором Б" украинской группировки в Донбассе. На этот период пришлось несколько тяжелейших поражений ВСУ. Хомчак, в частности, планировал операцию по взятию Иловайска, которая закончилась окружением и разгромом ВСУ.



По свидетельствам командира батальона "Шахтерск" Андрея Филоненко, именно Хомчак предложил основные силы ВСУ сосредоточить на блокировании Донецка и удержании пунктов вокруг него, а в Иловайск оправить добровольцев, где, как он говорил, находится не более 50 ополченцев. Потери в Иловайском котле стали одними из самых масштабных за все время конфликта.



Сам Хомчак виновным себя не считает. Защитники генерала обвиняют в больших потерях ВСУ Петра Порошенко и Виктора Муженко, который на тот момент возглавлял генштаб. Возможно, Хомчак нужен Зеленскому именно как свидетель против бывшего президента. Дело против Порошенко и Муженко по событиям в Иловайске было заведено еще в августе прошлого года, но развития тогда не получило. Сейчас, возможно, назначение Хомчака придаст ему новый импульс.



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В силовом блоке произошли и другие важные изменения. Заместителем главы Службы безопасности Украины (СБУ) стал Иван Баканов. Это еще один друг Зеленского. Известно, что с будущим президентом он познакомился в детстве, жил с ним в одном подъезде. В ходе предвыборной кампании возглавлял избирательный штаб Зеленского. Секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) назначен бывший министр финансов Александр Данилюк.



"Медовый месяц" с избирателями



Противники Владимира Зеленского вспоминают, что в ходе предвыборных дебатов тот обещал не назначать бизнес-партнеров на государственные должности. Нового президента критикуют также за нарушение законодательства. Глава генштаба назначается по представлению министра обороны, но тот его не делал. Согласно правовым нормам, заместитель главы СБУ должен пройти спецпроверку, представление должен был сделать глава спецслужбы. Закон также прямо запрещает членам политических объединений занимать любые должности в СБУ, а Иван Баканов числится главой партии "Слуга народа".



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Украинское общество сейчас все это не очень интересует. По словам политологов, Зеленский пользуется "медовым месяцем" в отношениях с избирателями - они до сих пор находятся под впечатлением от предвыборной кампании. В ближайшее время скандальные ситуации пройдут по касательной и лишь частично зацепят рейтинги нового президента.



При этом проблемой Зеленского остается отсутствие политической команды. За плечами у главы государства нет партийной деятельности, где он мог обрасти нужными связями. С одной стороны, это большой плюс - в украинских условиях это означает, что человек далек и от коррупционных схем. С другой стороны, это минус, ведь доверять приходится только тем, кого знаешь лично.



Политологи говорят, что такая ситуация чревата проблемами. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с "Известиями" отмечает, что на близких людей можно полагаться, но они не обладают необходимыми компетенциями. "Да, они преданы, верны. Но будут ли полезны? В свое время с этим столкнулся Виктор Янукович. Он тоже расставил своих друзей на ответственные должности. А когда начался майдан, никто просто не знал, что делать, как его свернуть, ликвидировать", - рассуждает эксперт. Источник - Известия

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