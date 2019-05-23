Тупиковая ветвь власти: к чему приведет уход Терезы Мэй в отставку, - Е.Постникова

11:57 25.05.2019

Тупиковая ветвь власти: к чему приведет уход Терезы Мэй в отставку

Среди возможных последствий - второй референдум о Brexit и досрочные выборы в парламент



Екатерина Постникова



Отставка британского премьер-министра Терезы Мэй не снимает с повестки тему Brexit, а, напротив, делает ситуацию еще более непредсказуемой. По словам опрошенных "Известиями" экспертов, сценарии развития событий будут зависеть исключительно от личности и позиции следующего главы кабмина, который может как объявить второй референдум о выходе из Евросоюза, так и вовсе инициировать досрочные парламентские выборы. Тереза Мэй покинет пост 7 июня, после чего будет исполнять обязанности премьера еще в течение шести недель. За это время члены правящей Консервативной партии должны выбрать себе нового лидера и, соответственно, нового главу британского правительства. Соцопросы и СМИ в числе фаворитов приводят бывшего главу МИД Бориса Джонсона, сторонника наиболее радикального разрыва с Евросоюзом. По мнению политологов, с его приходом Соединенное Королевство может ждать Brexit без сделки, который как в Лондоне, так и в Брюсселе называют худшим сценарием.



Со слезами на глазах



Спекуляции о грядущей отставке Терезы Мэй звучали в СМИ едва ли не с начала ее премьерства, когда в 2016 году она переняла бразды правления у Дэвида Кэмерона, которому Британия обязана референдумом по выходу из Евросоюза. В очередной раз об уходе с поста главы правительства заговорила The Times, на прошлой неделе сообщившая о том, что причиной отставки стало нежелание кабмина поддержать видоизмененную сделку Мэй по Brexit.



Пушков прокомментировал отставку премьера Великобритании Терезы Мэй



Так оно и произошло. Сначала премьер отказалась от планов внести соглашение в палату общин в начале июня, а 24 мая - на следующий день после европейских выборов в Великобритании - объявила о том, что покинет свой пост 7 июня. "Вторая женщина-премьер (первой была Маргарет Тэтчер с 1979 по 1990 год. - "Известия"), но определенно не последняя", - сказала Тереза Мэй, к концу выступления с трудом сдерживая слезы.



В последние полгода жизнь британского премьера была крайне непростой. Начиная с декабря она пережила два вотума недоверия в палате общин и три провала ее сделки с ЕС по выходу страны из объединения. Финальным аккордом, похоже, оказался самоотвод ее соратницы Андреа Ледсом с поста лидера палаты общин, о котором она объявила за день до начала европейских выборов. Это стало 36-й отставкой в кабинете Мэй, 21 из них произошла в связи с несогласием министров с премьером по вопросу Brexit.



В Кремле прокомментировали заявление Мэй об отставке



Теперь за оставшиеся две недели в должности Тереза Мэй успеет лишь принять президента США Дональда Трампа, который посетит Соединенное Королевство с 3 по 5 июня с первым государственным визитом. Начиная с 10 июня, по оценкам СМИ, в течение шести недель в рядах Консервативной партии будет вестись предвыборная кампания, по итогам которой ее члены должны будут выбрать нового главу и, соответственно, премьер-министра страны. Все это время Тереза Мэй будет исполнять обязанности главы кабмина.



Сейчас на пост премьера претендуют до 13 кандидатов-тори. В числе фаворитов британская газета The Guardian называет бывшего главу Форин-офиса Бориса Джонсона (по данным YouGov, более 26% британцев считают, что он будет хорошим премьер-министром), экс-министра по Brexit Доминика Рааба, действующего главу МИД Джереми Ханта, которого критики прозвали Терезой в штанах, министра окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкла Гоува, а также уже вышеупомянутую Андреа Ледсом.



По словам старшего научного сотрудника Института Европы РАН Киры Годованюк, уход Терезы Мэй не означает автоматического решения проблем. А потому, кем бы ни был новый премьер-министр, он столкнется с теми же вопросами, что и его предшественница. И главной проблемой останется набившая оскомину тема Brexit.



Статус-кво до июля



В ситуации с выходом из Евросоюза существует несколько сценариев, которые во многом будут зависеть от личности и позиции нового главы кабмина.



Захарова сравнила предстоящую отставку Мэй со сменой месяцев



- Вопросов будет два: станет ли будущий премьер отменять Brexit или же он попытается продвинуть эту непробиваемую сделку, - отметила Кира Годованюк. - Во втором случае при нынешнем составе палаты общин это будет означать скорее болезненный выход без соглашения вообще.



Очевидно, что в сегодняшнем составе существующую сделку парламент не одобрит, а потому здесь есть один вариант - провести досрочные выборы, чтобы как-то изменить расклад сил в палате общин. По словам эксперта, шаг этот рискованный, ведь в результате большинство могут получить оппозиционные лейбористы, активно противодействующие Терезе Мэй на всем пути ее премьерства.



Есть второй сценарий, при котором более гибкий политик может объявить второй референдум и тем самым удовлетворить чаяния практически половины населения Британии. Это не менее опасное мероприятие, поскольку, каким бы ни оказался исход, его результатами будут довольны не все - о расколе среди британцев красноречиво свидетельствует минимальный перевес 3,7% в пользу сторонников Brexit на референдуме 2016 года.



Названы фавориты на пост премьер-министра Великобритании



Вместе с тем, по оценкам экспертов, если пост премьера займет Борис Джонсон, который последовательно отстаивал наиболее резкий и радикальный разрыв с Евросоюзом, возрастет вероятность Brexit без сделки. Этот сценарий многие как в Лондоне, так и в Брюсселе считают наихудшим и наиболее вредным для обеих сторон. Однако и этот сценарий сейчас предсказывать очень сложно, сказала Кира Годованюк.



Самоотвод Терезы Мэй наглядно показал, что сегодняшняя британская политическая элита находится в тупике, считает завкафедрой интеграционных процессов МГИМО Николай Кавешников.



- Парламент запретил выход без соглашения, добиться новой сделки с ЕС невозможно из-за позиции Брюсселя, получить поддержку документа в палате общин тоже, а проводить новый референдум политически опасно, - сказал "Известиям" эксперт. - Все надеются, что все решится само собой, однако этого не происходит уже два года.



На данный момент в силе остаются договоренности, которые Тереза Мэй достигла с Брюсселем. Другими словами, сейчас на повестке стоят отсрочка выхода вплоть до 31 октября 2019 года и участие британских депутатов в Европейском парламенте. Таким образом, в контексте перевыборов премьер-министра ситуация с Brexit будет подвешенной вплоть до середины июля 2019 года.