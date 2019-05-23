Зеленского и его команду ничего не интересует, кроме денег, - О.Царев

12:00 25.05.2019

Зеленского и его команду ничего не интересует, кроме денег

Олег Царев



В мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" 23 мая, в 13:00 прошла пресс-конференция "Президент Зеленский: эпохальные перемены или легкая коррекция курса?" Эксперты, знающие изнутри украинские реалии, собрались в пресс-центре международного информационного агентства "Россия сегодня", чтобы обсудить предыдущую власть на Украины и дать прогнозы по поводу нынешней. Кроме меня на пресс-конференции выступили: сенатор, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева; депутат Рады V–VII созывов, историк Елена Бондаренко и журналист Армен Гаспарян. Модерировал встречу главный редактор издания "Украина.Ру" Искандер Хисамов.



Я глубоко убежден, что Зеленского и его команду ничего не интересует, кроме денег. Какую ситуацию мы сейчас наблюдаем. Средняя зарплата на Украине достигла уровня 2013 года, приблизительно 25 тысяч рублей в пересчете на рубли, ситуация в принципе стабилизировалась. При этом над Украиной нависают большие долги. Чтобы руководить страной Зеленскому требуется экономическая стабильность и большинство в Раде.



Для экономической стабильности Международный Валютный Фонд предлагает президенту открыть рынок сельскохозяйственной земли в обмен на кредит в размере $100 млрд.



Украина, Россия, Казахстан - это треть мирового производства зерновых. Если откусывается Украина, то это огромный ресурс. Если бы в свое время была проведена в жизнь идея так называемого "зернового ОПЕК" это позволило бы нам держать весь мир очень плотно, поскольку зерно более необходимо, чем "Айфоны".



И если из власти будут убраны олигархи,то на Украину придут иностранные компании и банки.



И следующий этап, это нормализация отношений с Россией. Ничего не возможно будет сделать, если не возобновить отношения с Россией и не остановить войну с Донбассом. Не могу быть уверен на сто процентов, что все что получится, но у них точно есть задача прекратить войну наладить отношения с Россией. При том, что люди, которые будут осуществлять эту политику, не симпатизируют России, не сторонники русского мира. Это исключительно деловой подход.



Что касается вопроса "большинства в верховной Раде". У Зеленского появилась достаточно большая проблема, когда Верховная Рада отказалась убрать мажоритарную систему на парламентских выборах. Если бы Владимиру Зеленскому удалось провести в Верховную Раду закон об отмене мажоритарной системе и снижению проходного барьера до 3%, он сформировал бы большинство в парламенте в одиночку без олигархов, политиков и региональных лидеров. Предложение понизить проходной барьер до 3% было выгодно "Народному фронту", а также Юлии Тимошенко, которая набирает в два раза больше голосов без мажоритарщиков. Также Зеленский рассчитывал на часть голосов от "Оппозиционного блока" и на голоса депутатов от олигарха Игоря Коломойского.



И что мы увидели? Все, кроме Тимошенко, его швырнули. Решения были приняты, озвучены, но не были проголосованы. Причем ситуация изменилась всего за одну ночь.



Теперь же он будет зависеть от них всех, и прежде всего от Игоря Коломойского, без которого очень трудно провести такое количество мажоритарщиков. А у Зеленского нет партийной структуры и кадрового резерва.



Я в свое время был руководителем Партии регионов в Днепропетровской области. Мне надо было в течение месяца отфильтровать 3600 депутатов, которые пойдут по нашим спискам. Мы тщательно подошли к этой работе. Но было достаточно много вещей, за которые было стыдно. Но эта ситуация небезнадежна, потому что любой мажоритарщик со старта получает 20% преимущество только за то, что он идет от Зеленского. Президенту надо выбрать таких людей, а потому количество работы увеличивается.



Я очень разочарован, что мои бывшие коллеги не смогли договориться. Я надеялся, что вновь соберется "Партии регионов", это была бы вторая политическая сила в Раде". Если бы Александр Вилкул, Юрий Бойко и другие политики от условного Юго-Востока вновь объединились под брендом "Партии регионов", то на парламентских выборах получили бы 30% голосов. Они получили бы чуть меньше голосов, чем политсила нового президента Владимира Зеленского, и стали бы второй партией в Верховной Раде. А в случае присоединения Донбасса на следующих выборах можно было бы рассчитывать и на большинство, и даже на коренную смену курса. Но зная, как проходят сейчас переговоры, то понятно, что этого не будет.



Но самое важное на сегодня - это прекращение войны. Необходимо отдать приказ о прекращении огня, для чего необходима политическая воля. Кровопролитие в Донбассе не закончится, пока бойцы с обеих сторон конфликта смотрят друг на друга в прицел. Для урегулирования ситуации была достигнута договоренность о демилитаризованной зоне, однако эту территорию заняли киевские силовики. Войска ДНР и ЛНР четко стоят на позициях, которые есть, а украинские войска продвинулись. Первый и достаточно простой способ остановить гибель людей - отвести украинские войска на те позиции, которые были обговорены вторыми Минскими соглашениями.



Смотрите полную запись моего выступления на пресс-конференции:





