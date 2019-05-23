"Предпродажная" подготовка российской элиты, - М.Хазин

12:02 25.05.2019

"Предпродажная" подготовка российской элиты

в ближайшие время "семейные" во главе с Волошиным должны организовать Путину массу проблем



Михаил Хазин



События в Екатеринбурге заставили меня всерьез задуматься о том, как они вписываются в контекст пресловутого "транзита власти". Еще раз повторю, я его понимаю как подготовку российских властных группировок к тому моменту, когда Путин решит уйти. Мои тексты о новых "Ялте" и "Бреттон-Вудсе" дали, как мне кажется, идеальную версию институционального варианта такого ухода, но фокус в том, что они ничего не говорят о том, какая элитная конфигурация будет в этот момент в нашей стране.



Более того, прелесть этой институциональной схемы в том, что Путину, по большому счету, будет совершенно все равно, какой будет эта конфигурация, поскольку сам он уйдет на уровень (или даже на два, в зависимости от того, как сыграют наши элиты с точки зрения розыгрыша соответствующей валютной зоны) выше, в элиту мировую. И не будет зависеть от того, кто и что будет решать внутри страны, станет фигурой совершенно недоступной с точки зрения каких-то несогласованных поползновений.



Но вот с точки зрения попадания за "круглый стол" на этих конференциях, такая конфигурация играет крайне важную роль! Об этом я уже писал, но напомню, что за этим столом будут сидеть державы-победительницы, и проигравшим будет финансовый глобализм ("Западный" глобальный проект). По этой причине, у его адептов (точнее, у тех, кто входит во властные группировки, связанные с этим проектом, у представителей "шлейфа" есть некоторые шансы на реабилитацию, не на слишком высоком уровне, разумеется) шансов практически нет. Фокус состоит в том, что российская либеральная элита включает в себя две большие группы.



Первая как раз и связана с "Западным" глобальным проектом. Это группы, завязанные на Гайдара и Чубайса, а также их дочерние структуры, связанные с Кудриным, Силуановым и так далее. Но есть и вторая часть, которую условно можно назвать "семейной". Это группы связанные с Волошиным, Юмашевым, Шуваловым, Абрамовичем и так далее. Эти люди, конечно, с исполнительными структурами "Западного" проекта дело имели, но, теоретически, имеют шансы от него отстроиться. И если в 90-е - 2000-е годы "дружба" с международными финансистами была им крайне необходима, то сегодня ситуация принципиально изменилась.



Но, поскольку самостоятельного статуса на Западе они не получили, то для того, чтобы сохраниться в рамках части российской элиты, им нужно предъявить некоторые аргументы. Причем не кому-то, а Путину. Причем не просто так, а в рамках острой конкуренции с патриотическими (частично силовыми, поскольку вторая часть силовых элит плотно коррумпирована и/или назначена как раз "семейными") элитами. Которые уже поняли, что либералов-чубайсят скоро можно будет раскулачить и, в общем, под шумок, готовы точно также раскулачить и "семейных". Ничего личного, только бизнес.



И остановить их может только Путин. Но вот будет ли он это делать и станет ли вообще вмешиваться в процесс - большой вопрос. Всем внешним игрокам на это абсолютно наплевать, более того, они вообще не будут разбирать разные интриги и доносы и связи "семейных" с МВФ и другими исполнительными структурами "Западного" проекта. Легче их просто слить и забыть про них как про страшный сон. То есть, для Путина защита Волошина&Со - это не просто доброе дело за старую дружбу, это еще и вполне конкретные издержки. Поскольку доносов будет много и далеко не все они даже будут лживыми.



В такой ситуации "семейные" неминуемо должны совершить свою "предпродажную" подготовку. Смысл которой понятен и очевиден до слез: необходимо показать Путину, что их защита перед Си и Трампом будет Путину стоить меньше, чем те неприятности, которые он получит, если решит их слить. Совершенно простой и в некотором смысле бесхитростный ход. Опять-таки, ничего личного… Но отсюда однозначно следует столь же бесхитростный вывод: в ближайшие время "семейные" (во главе с их главным координатором Волошиным) должны организовать Путину массу проблем, которые его будут связывать по рукам и ногам. И при этом проблемы эти должны быть достаточно долгосрочными и видными внешнему наблюдателю.



И что же мы видим? А видим мы колоссальный рост напряженности в регионах, пиком которых является выборы в Санкт-Петербурге и история в Екатеринбурге (причем Путину все время докладывают, что "все под контролем", чтобы оттянуть принятие разумного решения, которое снимет напряженность мгновенно; для Екатеринбурга он такое решение все-таки принял, а вот сменить Беглова пока не готов). Но есть и другие истории, того же типа, например, в Архангельске.



Да, конкретные чиновники (РПЦ я включаю в чиновники, по понятным причинам) от большого непрофессионализма и совершенно неуемной жадности (которые подогреваются многолетней безнаказанностью), конечно, совершили много глупостей. Но разбирать я их не буду (как и их поддержку "партнерами"), поскольку это не столь принципиально. Главное, я получил достаточно много информации, которую лично я, со своими опытом, могу интерпретировать однозначно: это "семейные" игры, то есть, как раз пресловутая "предпродажная подготовка". И, к слову, именно по этой причине решить вопрос на местном уровне невозможно, поскольку "семейные" настолько плотно в свое время оккупировали систему управления Россией (в том числе, назначили большое количество действующих силовых генералов), что любую разумную инициативу на местном или федеральном уровне способны ограничить или даже заблокировать.



Повторю еще раз, это мое личное экспертное заключение, информацию, которую я получил, пересказывать не буду, да и не нужно это делать. Поскольку приведенный выше анализ показывает, что такой активности не может не быть. Ну, вот она и есть. И вывод, который из этого анализа следует, очень простой. Либо с этой группой нужно договариваться как можно быстрее, чтобы она свою деструктивную активность прекратила (хотя как это гарантировать, я не очень знаю), либо, ее нужно ограничивать сверху. Бороться с ее активностью на региональном уровне практически невозможно, это слишком сложно, да и не эффективно, в одном месте проблему решишь, в другом они появятся. Так что картинка в этом месте, для меня, во всяком случае, полностью прояснилась.