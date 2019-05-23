Можно ли в Узбекистане провести мирную демонстрацию и остаться на свободе?

12:04 25.05.2019 Рассказываем, как регулируются митинги и почему они все еще "серое пятно" в законодательстве. На фоне уличных протестов жителей Сергели против повышения цен на доступное жилье Минюст напомнил, что в Узбекистане существует наказание за нарушение порядка проведения публичных собраний. В Telegram-канале министерства уточнили, что за нарушение существующего порядка в первый раз грозит арест до 15 суток, а в следующий - лишение свободы до трех лет.



Корреспондент Hook.report Жавохир Очилов рассказывает, почему в Узбекистане вроде бы можно, но в то же время нельзя проводить мирные акции протеста.



А как же мирное небо?



Летом 2017 года в Ташкенте прошла одна из самых крупных акций протеста за всю историю страны. В парке "Дустлик" в защиту убитого студента Жасурбека Ибрагимова собрались несколько сотен человек. Участники акции требовали расследовать смерть 17-летнего студента и подписали петицию на имя президента Узбекистана. В ГУВД Ташкента тогда пообещали разобраться с убийством и наказать всех виновных.



Но организаторы акции также не смогли избежать последствий. Активисток Ирину Зайдман и Марию Головко арестовали на 10 и 15 суток за "организацию несанкционированных собраний".



Арест столичных активисток обсуждали в соцсетях. Многие девушек поддержали, но были и те, кто обвинил их в провокации. "Везде должен быть порядок. Надо сначала взять разрешение в хокимияте. Если не взяли и проводят митинг - значит, незаконно. Если каждая группа будет проводить митинги, будет бардак. Надо ценить мирное небо над головой", - написал пользователь Facebook Бахтиер Т.



Бахтиер и его единомышленники правы, нарушать законы нельзя. Но как провести законный митинг под мирным небом - непонятно. Дело в том, что Конституция гарантирует узбекистанцам право выражать свою гражданскую активность путем митингов, собраний и демонстраций, но порядок их проведения еще не выработали.



Более того, ни в одном из документов не указано, что такое митинг, собрание или демонстрация.



В "Правилах проведения массовых мероприятий", утвержденных Кабмином, дается следующее определение:



"Массовое мероприятие - это сбор людей… в открытых и закрытых сооружениях… с целью проведения развлекательных, театрально-зрелищных, концертных, спортивных, рекламных и других досуговых программ, а также всенародных, религиозных, профессиональных праздников с участием не менее 100 человек".



В документе не сказано ни слова про митинги, а понятие "массовое мероприятие" рассматривается только с общественно-культурной точки зрения, не имея отношения к политической стороне.



Отсутствие в законодательстве четких объяснений ставит потенциальных митингующих в рискованное положение - органы правопорядка могут расценить митинги, пикеты и прочие мирные акции не как проявление социальной активности, а как нарушение общественного порядка, и привлечь участников к ответственности.



Гражданская активность



В 22-й и 33-й статьях Конституции сказано, что органы власти могут приостанавливать или запрещать проводить митинги по "обоснованным соображениям безопасности и в целях обеспечения сохранности прав других лиц, государства и общества". Не совсем ясно, какие именно действия могут угрожать безопасности и нарушить права других людей. Также непонятно, кто и в каком порядке это устанавливает, так как в законах страны нет ни слова о том, что такое митинг. А принцип уважения конституционных прав требует точного определения таким широким понятиям, как "безопасность" и "защита прав и свобод других". Поэтому нельзя запретить митинги или прерывать их "из соображений безопасности".



Жители Сергели недалеко от здания правительства, 2019 год. Люди собрались против повышения цен на доступное жилье



Так как в законах не расписан порядок проведения митингов, собраний и демонстраций, нельзя привлекать людей к ответственности за их организацию, ведь административная или уголовная ответственность опираются на принципы законности, справедливости и ответственности за вину.



Согласно принципу законности, только Уголовный кодекс или Кодекс об административной ответственности устанавливают понятие общественной опасности и необходимость наказания. Если кодекс установил ответственность за нарушение порядка, но этот порядок в точности не сформулирован, то невозможно привлечь человека к ответственности.



Принцип справедливости устанавливает, что наказания должны соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Не зная, из чего состоит порядок проведения митингов, невозможно определить тяжесть нарушения закона и степень общественной опасности.



Что касается принципа ответственности за вину, то он напрямую связан с этим вопросом. Человека можно привлечь к юридической ответственности только за то, в отношении чего была доказана его вина. Так как порядок проведения митингов не установлен законом, обвинять человека в его нарушении невозможно.



Как проводятся митинги в остальном мире?



В законодательстве более развитых стран подробно расписан порядок проведения мирных демонстраций, вплоть до самых мельчайших деталей.



Во Франции граждане должны заранее уведомить власти о каждом собрании, шествии, манифестации и т. п. Заявление предоставляют в мэрию коммуны по крайней мере за три дня и не более чем за 15 дней до проведения акции. В уведомлении указываются имена и адреса организаторов демонстрации, а также цели, место, время и дата ее проведения, число участников и планируемый маршрут движения, если это уличное шествие.



Тому, кто вручает уведомление, немедленно выдают расписку о его получении соответствующим органом. Если вы не предупредили власти страны о проведении демонстрации или соврали про ее цели и условия, вы можете оказаться в тюрьме на полгода.



В стране есть специальные нормативные акты, определяющие "скопление людей", - то, что не считается демонстрацией. Там конкретно указано, что в таких случаях силовые ведомства могут разогнать толпу после двух безуспешных требований разойтись. Затем, если вы продолжите участвовать в незаконной акции, вас могут посадить в тюрьму на один год или оштрафовать.



Если при этом у вас есть оружие, вам грозит до пяти лет лишения свободы. В законах прописано, что такое вооруженное сборище, кто и каким образом это определяет и в каких случаях полиция может применять силу без предварительного предупреждения.



В Швеции для проведения общественного собрания численностью более 15 человек необходимо получить разрешение от полиции. Заявление подают за семь дней до проведения мероприятия. В заявлении должны быть указаны сведения об организаторах, времени и месте собрания, его характере и организационных формах, включая необходимые меры безопасности и порядка проведения.



Исходя из численности участников полицейские предпринимают меры для контроля развития событий: ограждения, сопровождение колонны полицейскими, привлечение резервных сил, автомашин, снабженных различной аппаратурой, и так далее.



Все немного иначе в Японии, где проведение массовых собраний определяется "Положениями", которые у каждого отдельного района свои. Соответствие этих "положений" Конституции страны устанавливается решением Верховного суда. Собрания, митинги и другие массовые мероприятия проводятся только с разрешения органов публичного управления.



Если власти сомневаются, что могут обеспечить общественный порядок во время проведения мероприятия, они могут отказать организаторам или выдвинуть дополнительные условия об изменении даты, места, времени, маршрута демонстрации. Людей, нарушивших любое из условий проведения публичных собраний, немедленно арестовывают и привлекают к ответственности.



Обвинять невозможно, но обвиняют



В 2010 году правозащитника Абдулло Таджибой-угли оштрафовали на 70 минимальных окладов за пикет у здания Олий Мажлиса. Он требовал отставки правительства Узбекистана. В ноябре 2012 года суд оштрафовал троих жителей Паркента за попытку пикета у резиденции Ислама Каримова. В апреле 2014 года участников акции в поддержку Евромайдана в Ташкенте арестовали и оштрафовали за проведение несанкционированного собрания.



Согласно 201-й статье Кодекса об административной ответственности, за нарушение порядка организации или проведения митингов, уличных шествий или демонстраций грозит штраф в размере от 60 до 80 "минималок" или арест до 15 суток. За повторное правонарушение, согласно 217-й статье Уголовного кодекса, организатора могут оштрафовать на сумму от 200 до 300 МРЗП или арестовать на срок до шести месяцев, либо отправить за решетку на срок до трех лет.



В начале этого года Нафосат Оллашукурову из Ургенча арестовали на пять суток за участие в акции протеста возле народной приемной президента. Женщину обвинили в хулиганстве.



Когда ташкентском сквере срубили большинство деревьев, активисты устроили флешмоб. После этого флешмобы оказались под неформальным запретом



В пункте 1 постановления пленума Верховного суда "О некоторых вопросах практики применения судами республики законодательства об ответственности за массовые беспорядки" сказано, что тот, кто находился в толпе во время массовых беспорядков, но не совершал ничего противоправного, не привлекается к уголовной ответственности. Однако, он может быть наказан по 201-й статье Административного кодекса за нарушение порядка проведения собраний.



Но опять же, в чем заключается порядок? Этот вопрос закон обходит стороной.



Вы хотите выйти на улицу. Как лучше поступить?



Проводя то, чего нет в законодательстве, будьте готовы к тому, что ваши действия могут воспринять как незаконные и препятствовать проведению акции, а самих вас привлечь к ответственности.



Перед тем, как все же решиться на митинг, попробуйте воспользоваться другими законными методами протеста. Например, если вы недовольны незаконными действиями должностного лица, напишите жалобу на имя вышестоящего лица. Если жалоба не помогла, обратитесь в вышестоящий орган в порядке подчинения или в суд. Это позволит вам продемонстрировать, что перед тем, как выйти на демонстрацию, вы пытались отстоять свои права другими законными методами.



Если других методов не остается, вам следует документировать, по мере возможности, все свои действия, связанные с проведением мероприятия.Например, если ваш протест касается регулярного отключения газа в вашем доме, ведите учет того, в какие дни и в какое время отключают газ. Сохраните копии всех своих заявлений с жалобами, написанными по этому поводу.



Перед проведением массового мероприятия постарайтесь посоветоваться с опытным и надежным адвокатом. Получите полную информацию о возможных последствиях и способах их разрешения юридическим путем.



Постарайтесь зафиксировать на видео, где и как проводилось собрание. Это вам пригодится для доказательства того, что мероприятие прошло мирно и незаконных действий не было. Снимать на видео, по возможности, должны несколько человек. Если одну камеру отберут, можно воспользоваться фрагментом, заснятым другой камерой. Если нет возможности снимать на видео, то хотя бы запишите все на диктофон.



Сложно подавать прошение на то, чего нет, но постарайтесь подать прошение на проведение митинга в хокимият. В заявлении нужно подчеркнуть, что проведение митингов, собраний и демонстраций - как ваше конституционное право, так и безусловное право человека, и что госорганы обязаны делать так, чтобы граждане всегда могли пользоваться этим правом. Кроме того, подавая заявление, вы подчеркиваете, что ваша цель - это обратить внимание на свою проблему, а не устроить беспорядки. Также укажите, что собрание пройдет мирно. Если дело дойдет до суда, это заявление поможет доказать, что организаторы акции не преследовали незаконных целей.



Будьте готовы к тому, что после подачи у вас могут появиться проблемы. В этом случае вам следует документировать все формы давлений, угроз и преследований и немедленно писать жалобы в вышестоящие инстанции.



Если вас задержали и доставили в отделение, вам нужно внимательно ознакомиться со всеми документами, которые вас просят подписать. Не подписывайте протокол, если вы не согласны с его содержанием. Также обратите внимание, чтобы в протоколе не оставались незаполненные поля. В случае, если вы не знаете язык, на котором подаются документы, вам, согласно закону, должны предоставить документы на вашем языке или переводчика на любой язык, на котором вы говорите.



Главный вопрос - нужно ли это?



Нельзя обеспечить верховенство закона и права человека, не дав людям право на проведение мирных демонстраций. Митинги проводятся для того, чтобы обратить внимание правительства на самые больные для общества проблемы. Массовые демонстрации заставляют говорить о социально-правовых вопросах и найти выход для их решения.



Если бы в Узбекистане за все эти годы не запрещали проводить мирные демонстрации, например, такие проблемы, как детский труд, пытки в местах заключения, злоупотребление полномочиями со стороны силовиков, вопросы прописки и ОВИРа, возможно, решились бы очень давно.



Да, иногда протестные акции могут превратиться в массовые беспорядки. Но именно для этого в государствах существуют четкие правила проведения таких мероприятий. Кроме того, чтобы не допускать подобных проблем, люди должны научиться протестовать мирным путем.



Однако этому нельзя научиться, не имея на это права. Источник - stanradar.com

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