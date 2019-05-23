Эк-президент Киргизии Атамбаев добровольно отказался от руководства Соц.-дем. партией

13:14 25.05.2019

Экс-президент Алмазбек Атамбаев сложил с себя полномочия председателя Социал-демократической партии Кыргызстана и приостановил членство в партии.



Как сообщает пресс-служба СДПК, об этом стало известно в ходе сегодняшнего заседания Политсовета партии.



"А.Атамбаев сложил с себя полномочия председателя СДПК в связи с предстоящим вступлением в силу Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О гарантиях деятельности Президента Кыргызской Республики" от 15 мая 2019 года №61", - говорится в сообщении.



Исполняющим обязанности председателя СДПК утверждена Асель Кодуранова.



Другим решением, по данным партии, в соответствии с решением 18 съезда СДПК в состав Политсовета и Постоянного комитета при Политсовете доизбран Фарид Ниязов.



Также Политсовет СДПК принял заявление в связи с приговором суда в отношении члена Политсовета СДПК Дамира Мусакеева.