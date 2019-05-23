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|Во главе ГКНБ Киргизии временно встал верный "ошмяк" Опумбаев
13:20 25.05.2019
Указом президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова от 15 мая 2019 года исполнение обязанностей председателя Государственного комитета национальной безопасности КР возложено на первого заместителя председателя ГКНБ Опумбаева Орозбека Наймановича.
15 мая стало известно, что Идрис Кадыркулов подал в отставку с поста главы ГКНБ.