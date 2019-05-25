США готовятся к парламентским выборам в Киргизии, - А.Пахолин

13:54 25.05.2019

АЛЕКСЕЙ ПАХОЛИН | 25.05.2019



Цель – вырвать Киргизию из-под влияния России и вернуть в республику американскую военную базу



В середине мая интернет-ресурс RT сообщил, что Агентство США по международному развитию (USAID) планирует выделить на проведение парламентских выборов 2020 г. в Киргизии 2,5 млн. долларов, расценив этот шаг как вмешательство во внутренние дела республики. Между тем такое вмешательство – давно ни для кого не секрет. Все последние годы оно осуществляется американцами открыто и беспрепятственно.



В документе о выделении гранта, на который ссылается RT, отмечается, что предоставлен он будет местным организациям, которые займутся мониторингом избирательного процесса, отслеживая использование кандидатами ресурсов, освещение голосования в СМИ и влияние социальных сетей. Аналитики в связи с этим делают однозначный вывод о том, что американцы намерены воздействовать на результаты парламентских выборов следующего года с тем, чтобы провести в Жогорку Кенеш (Верховный совет) республики прозападные партии. Вывод этот настолько очевиден, что не требует доказательств. Вся деятельность USAID в Киргизии направлена на продвижение интересов США, отстаивать которые с помощью подконтрольных парламентариев гораздо проще.



О политтехнологической подоплеке американского гранта лучше всего говорят цели, на которые он выделятся. Мониторинг избирательного процесса и особенно использование кандидатами СМИ и социальных сетей – это инструменты влияния на общественное мнение, а значит и на результаты голосования. Использовать эти инструменты можно как для агитации и увеличения электоральной базы "нужных" кандидатов, так и для "дискредитации" ненужных, видеть которых в киргизском парламенте Америка не хочет. Значение такого канала коммуникации, как социальные сети, общеизвестно, оно быстро растет. Гораздо интереснее, чего хотят американцы, если им все же удастся повлиять на результаты выборов в нужном им направлении.



Вашингтон не устраивает утрата возможностей американского военного присутствия и политического влияния в Киргизии, вызванная двумя обстоятельствами. Первым из них стал вывод в 2014 г. из бишкекского аэропорта Манас американской базы, использовавшейся для поддержки операции в Афганистане и ведения разведывательных операций против государств Центральной Азии, Китая, России и Ирана. Вторым обстоятельством стал разрыв Бишкеком в июле 2015 г. соглашения 1993 года о сотрудничестве между Киргизией и США. Причиной явилось награждение Госдепартаментом премией "Защитник прав человека" за 2015 год Азимжана Аскарова, приговоренного в республике к пожизненному заключению за разжигание межнациональной розни и убийство милиционера. Сегодня США пытаются свои прежние позиции в Киргизии восстановить.



В декабре 2018 г. в ходе переговоров между министром экономики Киргизии Олегом Панкратовым и американской делегацией в составе посла США Дональда Лу, директора миссии USAID Гэри Линдена и директора по делам Центральной Азии Совета национальной безопасности США Эрика Руденшольда прозвучало предложение вновь заключить соглашение о сотрудничестве и увеличить в обмен на это размеры оказываемой Бишкеку помощи. Кроме того, в конце февраля киргизские СМИ сообщили, что американские власти вернули республике 4,6 млн. из 6 млн. долл., похищенных и вывезенных в США семьей бывшего президента К. Бакиева. Власти Киргизии пообещали использовать эти средства на приобретение записывающего оборудования для судов, систем очистки воды и медоборудования для сельских районов.



Влиять на политическую жизнь Киргизии США могут и без соглашения о сотрудничестве. В республике открыто действует USAID, осуществляющее как социально-экономические, так и политические программы. На сайте киргизского представительства USAID в разделе "Демократия, права человека и управление" содержится информация о девяти действующих в республике американских программах. Так, проект "Повышение трудоспособности и гражданской активности молодежи" должен способствовать вовлечению "в гражданскую, социальную и экономическую жизнь" молодежи Джалал-Абадской и Нарынской областей, что подразумевает политическое "воспитание" молодых. Время действия проекта (2017-2022 гг.) охватывает предстоящие парламентские выборы.



Проект по поддержке развития независимых СМИ, реализуемый киргизским представительством "Интерньюс", направлен на оказание содействия "отдельным СМИ" путем предоставления им небольших грантов, проведения тренингов по журналистике, развития возможностей измерения аудитории, продвижения ключевых реформ в медиасфере. Цель проекта – повышение профессионализма и независимости местных СМИ, но в числе охваченных программой изданий оказались исключительно прозападные (Институт медиаполитики, Ынтымак, НТС, TV1KG, Kloop Media, Kaktus Media, Политклиника, Радио Салам). Срок реализации этого трехлетнего проекта (2017-2020 гг.) как раз включает предвыборный период.



Среди программ USAID в Киргизии есть и те, что касаются выборов напрямую. Таков проект содействия парламенту, просвещения избирателей и наблюдения за выборами, осуществлявшийся в 2016-2019 гг. совместно с Центральной избирательной комиссией, Жогорку Кенешем, рядом государственных и общественных структур. Проект включал мониторинг местных выборов, референдума 2016 года и президентских выборов 2017 года "для повышения прозрачности избирательного процесса". Исполнитель проекта – общественное объединение "Коалиция за демократию и гражданское общество" – контролировал пленарные заседания парламента, заседания его комитетов, разработку законопроектов, соблюдение правовых процедур. Фактически вся деятельность законодательной власти просвечивалась насквозь. К тому же параллельный подсчет голосов позволяет оспорить итоги выборов, которые могут не устроить заказчика.



Именно таким образом была ооганизована "оранжевая" революция 2004 года на Украине, когда оппозиция отказалась признать итоги голосования и вопреки всему был устроен третий тур президентских выборов, в котором победу одержал В. Ющенко. По схожей схеме была организована "революция роз" 2003 г. в Грузии, в результате которой американцы привели к власти М. Саакашвили. Необходимыми условиями таких переворотов являются контроль над медиаполем или его значительной частью, наличие контролирующих выборы НКО и заранее подготовленного политического "актива" из местных. Все эти направления, так или иначе, предусмотрены программами USAID в Киргизии, где опыт проведения государственных переворотов самый богатый в Средней Азии и один из самых богатых в СНГ.



Конечная цель планируемых американцами в Киргизии политических "преобразований" – вырвать республику из-под влияния России и вернуть на ее территорию свою военную базу.