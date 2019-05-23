Москва и Ташкент обсуждают создание "сервисного центра по обслуживанию Т-62 и Т-72" (танков СССР)

14:03 25.05.2019

В Самарканде прошло пятнадцатое заседание Российско-узбекской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



В ходе заседания обсуждались текущие вопросы двустороннего партнерства в рамках реализации Договора о развитии военно-технического сотрудничества от 29 ноября 2016 года между Узбекистаном и РФ.



Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества и наметили конкретные шаги по реализации достигнутых договоренностей.



По итогам заседания был подписан протокол, заключен ряд контрактов в рамках договора.



Проведение очередного заседания запланировано в Российской Федерации в 2020 году.



Ранее российские СМИ сообщали, что Узбекистан заинтересован в покупках боевых и военно-транспортные вертолетов, бронетехники, стрелкового оружия и боеприпасов. Есть интерес и к многофункциональным истребителям Су-30СМ. При этом Узбекистан получил право расплачиваться за оружие и технику по внутрироссийским ценам.



Стороны также обсуждают вопрос создания в Узбекистане сервисных центров по обслуживанию военной техники, так как в стране находится много танков Т-62 и Т-72.