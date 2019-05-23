Скончался Бейшебек Акунов - управделами СМ Киргизской ССР и зам. главы Компартии Кыргызстана

15:21 25.05.2019

Скончался экс-депутат Жогорку Кенеша Бейшебек Акунов. Об этом сообщает пресс-служба президента.



Общественность страны понесла невосполнимую утрату, на 87-м году жизни скончался Бейшебек Акунов - видный советский, партийный, государственный и общественный деятель, депутат Верховного Совета Киргизской ССР X и XI созывов, и депутат Жогорку Кенеша двух созывов в 2000-2005, 2007–2010 годах.



Родился Бейшебек Акунов в 1932 году в селе Чоктал Иссык-Кульского района. В 1955 году окончил Московский автомобильно-дорожный институт и свою трудовую деятельность начал начальником гаража и мастерских Фрунзенской городской автобазы № 2. С 1956 года по 1960 год главный инженер Токмакской грузовой автобазы, заместитель директора Фрунзенского автодорожного техникума, старший референт Управления делами Совета Министров Киргизской ССР.



В 1964 году окончил аспирантуру Московского автомобильно-дорожного института и работа старшим преподавателем Фрунзенского политехнического института. В 1965–1971 годах работал в Госплане Киргизской ССР, возглавлял отдел транспорта и связи, лабораторию экономики и организации производства, а также в Управлении делами Совета Министров Киргизской ССР был начальником отдел плана, новой техники и трудовых ресурсов. В 1971 году был назначен Управляющим делами Совета Министров Киргизской ССР.



В 1973–1983 годах - первый секретарь Октябрьского райкома Коммунистической партии Советского Союза. В 1983 году вновь возглавил Управление делами Совета Министров Киргизской ССР и проработал до 1992 года. С 1993 года работал председателем исполнительного комитета партии коммунистов Кыргызстана.



Бейшебек Акунов избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР X и XI созывов, и депутатом двух созывов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Он посвятил всю свою жизнь служению интересам своей страны, своего народа, за многолетний и созидательный труд был награжден Орденом "Манас" III степени, Орденом "Знак Почета", медалями и Почетными Грамотами Верховного Совета Киргизской ССР, Почетный гражданин города Бишкек и Иссык-Кульской области.



Бейшебек Акунов являл собой пример принципиальности, высокой гражданственности, несгибаемой воли и целеустремленности. Он останется в истории Кыргызстана как один из выдающихся государственных и общественных деятелей, внесший неоценимый вклад в дело становления и укрепления современной кыргызской государственности.



Светлый образ Бейшебека Акунова останется в благодарной памяти нашего народа.



Разделяем горечь утраты и выражаем глубокое соболезнование родным и близким.



Жээнбеков С. Ш., Жумабеков Д. А., Абылгазиев М.Д., Калиева Г.У., Дүйшенбиев Р. С. Бакиров М.И., Касымалиева А.К., Боронов К.А., Разаков Ж.П., Өмүрбекова А.С., Аскаров З.М., Омуркулов И.Ш., Турускулов Ж.К., Батырбеков А.Б., Төрөбаев Б.Э., Сулайманов А.Т., Шыкмаматов А.Н., Эсеналиев Д. А., Айдарбеков Ч.А., Жунушалиев К.А., Жаманкулов М.Т.,

Жеенбаева Б.Ж., Бейшенов Ж.С., Мирзахмедов Н.С., Кудайбердиева Г.К., Чолпонбаев К.С., Жаманкулов А.К., Кочкоров У.Т., Осмонбетов Э.К., Жамшитов Ө.А., Бекбоев Т.Б., Мамбетов А., Осмоналиев А.Ш., Жылкыбаев У.К., Масалиев И.А., Турусбеков Б., Чынгышев Т.Ч., Сааданбеков Ж.С., Каниметов Ж.К., Акматов Т.А., Тюмөнбаева Ж., Муканбетов Т., Каптагаев Э.С., Костюк А.В., Урманаев С. И., Жапаров Ш. А., Мамбетов М.С., Дубанаев С. и. т. д.



Церемония гражданской панихиды состоится 27 мая 2019 года в 10:00 в Кыргызском национальном академическом театре имени

Т.Абдумомунова.



Похоронен Бейшебек Акунов будет в тот же день на Ала-Арчинском кладбище.