Георгий Маргвелашвили переквалифицировался из президента Грузии в... плотника

19:46 25.05.2019

Был президентом – стал плотником.



Георгий Маргвелашвили пять лет руководил Грузией: он был избран на пост президента в 2013 году и передал эту должность в декабре 2018 года новоизбранному президенту Саломе Зурабашвили. С учетом того, что на момент отставки Маргвелашвили исполнилось всего лишь 49 лет, и с учетом его опыта (до того, как стать президентом он был министром образования), многие ожидали, что он останется в политике.



Но Маргвелашвили выбрал иную дорогу. Он поселился в городке Душети в крае Мцхета-Мтианети в 60 км к северу от Тбилиси, где в 2004 году купил дом всего за 2,5 тысячи долларов. Там политик построил небольшой энергоэффективный коттедж с земляной крышей рядом с собственным жильем и уже несколько месяцев сдает комнаты приезжающим в Грузию туристам. Также он угощает гостей фруктами и овощами из собственного сада: гранатами от главы Азербайджана Ильхама Алиева и картошкой от президента Беларуси Александра Лукашенко. ?



Забронировать жилье "у президента" можно через Airbnb или другие сервисы онлайн-бронирования, стоит коттедж около $80 за ночь. За последние пару месяцев к нему приехали уже несколько десятков человек.



Также бывший президент занялся плотницким ремеслом и собственными руками изготовил несколько предметов мебели в основной и гостевой дом. А в свободное от приема гостей и работы рубанком время начал снова преподавать в Грузинском институте общественных дел (GIPA).



Сделать все перечисленное, по его собственному признанию, ему пришлось для того, чтобы прокормиться. Государственной пенсии по возрасту Маргвелашвили еще не положено: в Грузии женщины начинают ее получать с 60 лет, а мужчины с 65. А пенсия, которую Маргвелашвили теоретически мог бы получать как бывший президент, по грузинским законам ему положена только в том случае, если бы он не смог работать в силу возраста или состояния здоровья. И даже в этом случае она бы не превышала 7,2 тысячи лари (порядка $2600). Именно столько Маргвелашвили получал, когда был президентом.



Жена экс-президента ранее признавалась в интервью каналу Рустави-2, что у них "нет никаких сбережений".



Бывший президент Грузии – не новичок в туристическом бизнесе: 25 лет назад, после университета, он уже работал гидом, специализируясь на горном туризме. Но сейчас он предпочел менее требовательную к физическим данным работу, хотя и не менее хлопотную.



"Это довольно эмоционально обогащающий опыт, – рассказал бывший политик в интервью Reuters. - Гости оставляют отзывы о том, что им понравилось, или о том, какой тут вид, или как оформлены комнаты. Все это меня сильно радует".



Сейчас Маргвелашвили хочет добавить к сдаваемому в аренду дому конюшню, чтобы организовывать для туристов прогулки на лошадях, а также размышляет, не завести ли ему небольшую винодельню.



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За время пребывания на посту президента Маргвелашвили лишь пару раз был фигурантом скандалов. Один из них был связан с его семьей и с криминальной историей, в которую оказался втянут его зять Миндия Гогочури, женатый на Анне Маргвелашвили. На Гогочури в Тбилиси два раза совершали покушение, в результате чего он получил ножевые и огнестрельные ранения. А дочь президента утверждала, что грузинская полиция якобы подбрасывает наркотики сыновьям "неугодных" политиков.



Положительного об экс-президенте жители Грузии помнят больше. К примеру, он лично принимал участие в уборке Тбилиси от последствий сильнейшего наводнения 2015 года.



Маргвелашвили говорит, что туристы из Грузии обычно в курсе, кому принадлежит дом, который они снимают. Но для иностранцев личность владельца обычно становится сюрпризом. По словам экс-президента, туристы, которые приезжают в Грузию из стран бывшего СССР, просто не могут поверить, что человек, который пять лет руководил страной, может жить в скромном двухэтажном доме в провинции: с женой-художницей и детьми (два младших сына экс-президента родились в 2015 и в 2018 году), но без охраны и других атрибутов власти или богатства.



"Мой отход из политики – так я пытаюсь создать прецедент, – честно говорит Маргвелашвили. – Пытаюсь показать, что есть жизнь и после политики".



Когда же его спрашивают, не скучает ли он по прежней жизни, он решительно и коротко отвечает: "Вообще нет!"



"Это были очень напряженные пять лет, – говорит он. – А сейчас я пытаюсь жить спокойно и без напряжения".