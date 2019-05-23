США – Иран: политика большой дубинки, - С.Кожемякин

19:55 25.05.2019 США - Иран: политика большой дубинки



Главной мишенью империалистической экспансии становится Иран. Одновременно с введением беспрецедентных санкций США направили к берегам страны ударную группировку. Обострение ситуации стало лакмусовой бумажкой, показавшей степень суверенитета различных государств мира.



Логика разбойников



Американский писатель Марк Твен, одно из достоинств которого состояло в смелости говорить правду о своей стране, оставил интересное наблюдение. Рассказывая о банкете в одном из клубов, он привел прозвучавшее там заявление: "Мы - англосаксы! А когда англосаксу что-то нужно, он идет и берет". Декларация вызвала бурный восторг присутствовавших. Но, продолжает Твен, если ее перевести на простой язык, оно будет звучать иначе: "Мы, англичане и американцы, - воры, разбойники и пираты, чем и гордимся!"



Эти слова были написаны в 1906 году, и с тех пор агрессивная надменность западных элит подтверждалась тысячами примеров. Неуемные аппетиты капитала распространяются на весь мир. Горе той стране, которая, вызвав его недовольство, не сумеет найти достаточно сил для защиты: жертва будет подвергнута варварскому растерзанию и отброшена на десятилетия назад. Так произошло с Ираком, Ливией и многими другими еще недавно сравнительно развитыми государствами.



Сегодня с угрозой вторжения столкнулся Иран. За сорок лет с момента исламской революции страна не прожила фактически ни одного дня без санкций и жесткого дипломатического давления. Это привело к тому, что Тегеран создал мощную экономику и военно-промышленный комплекс с опорой на собственные ресурсы. Но чем сильнее становилась исламская республика, тем больший гнев мирового капитала вызывали ее успехи. В последние месяцы это раздражение достигло кульминации. Империализм во главе с Соединенными Штатами перешел от угроз к подготовке наступления, направленного на уничтожение Ирана.



В апреле администрация Дональда Трампа предприняла неслыханный даже для Вашингтона шаг. Впервые в истории в американский список террористических группировок была внесена государственная структура - Корпус стражей исламской революции (КСИР). Входя в вооруженные силы Ирана, эта организация является наиболее боеспособной их частью. В составе КСИР находятся сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы (включая ракетные войска), а также спецподразделение "Кудс" и 10-миллионное народное ополчение "Басидж". Кроме того, корпус обладает разветвленной сетью информационных ресурсов и имеет серьезный вес как в политической, так и в экономической жизни Ирана. Таким образом, КСИР можно сравнить с главным нервом страны. Понимая это, США решили направить на него удар, чтобы парализовать государственный организм и безбоязненно добивать ослабевшего противника.



Обосновывая свою политику, американские власти назвали КСИР главным источником террористических угроз. И это при том, напомним, что корпус сыграл ключевую роль в разгроме "Исламского государства"* и других террористических группировок в Сирии и Ираке! Тем не менее любые контакты с корпусом и связанными с ним структурами объявлены уголовным преступлением. "Если вы ведете дела с КСИР, вы финансируете терроризм", - заявил Трамп.



Данным решением вашингтонские "ястребы" создают повод для открытой агрессии. Еще в 2001 году конгресс США наделил президента правом единолично, в обход всех необходимых процедур, отдавать распоряжения о применении военной силы против террористов, причастных к атакам 11 сентября. Теперь этот механизм может быть использован в отношении Тегерана. Первый шаг сделан: вооруженные силы страны официально обвинены в терроризме. Но и вторая часть абсурдного спектакля готова к постановке. В прошлом году суд Нью-Йорка обязал Иран выплатить 6 млрд долларов родственникам жертв терактов 2001 года. Единственным "доказательством" вины Тегерана стало то, что некоторые будущие террористы (в большинстве своем граждане союзной США Саудовской Аравии) летали в Афганистан через Иран.



В подтверждение угроз Вашингтон направил в Персидский залив ударную группировку ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и стратегические бомбардировщики B-52. Последние будут дислоцированы на базе в Катаре, в нескольких десятках километров от границ Ирана. "Мы посылаем ясный и однозначный сигнал иранскому режиму, что любые покушения на интересы США или их союзников будут встречены с безжалостной силой", - заявил советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.



Причем Вашингтон не обязательно будет ждать этих покушений: он может сам их инсценировать или же просто придумать повод. Генеральной репетицией стали события последних дней. Сначала несколько танкеров ОАЭ подверглись неким "актам вредительства", а затем в Багдаде, недалеко от посольства США, упала самодельная ракета. И хотя заслуживающие внимания улики отсутствуют, американские власти поспешили обвинить Тегеран. "Если Иран захочет сражаться, это будет его официальным концом. Никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам!" - пригрозил Трамп 20 мая.



Двойная игра ЕС



Военные приготовления сопровождает экономический шантаж. Год прошел с момента, когда Трамп объявил о выходе из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Проигнорировав заключения экспертов МАГАТЭ, регулярно подтверждавших неукоснительное выполнение Тегераном своих обязательств (на настоящий момент опубликовано 14 таких отчетов), американское руководство обвинило Тегеран в дестабилизации региона и намерении создать ядерное оружие. Под этим предлогом США возобновили санкции, решив придать им характер смертоносного оружия. План тотальной экономической войны был опубликован в ноябре. Его авторы вознамерились полностью заблокировать экспорт иранской нефти и газового конденсата: всем покупателям пригрозили жесточайшими санкциями и отлучением от американской банковско-финансовой системы.



Восьми странам, являющимся основными импортерами иранского сырья (Китай, Индия, Южная Корея, Япония, Тайвань, Турция, Италия и Греция), был предъявлен ультиматум: в течение шести месяцев найти новых поставщиков.



Но план оказался под угрозой срыва. Лишь Италия, Греция и Тайвань свели закупки к нулю. Китай же, наоборот, резко увеличил импорт. В апреле Пекин покупал в среднем 806 тыс. баррелей "черного золота" в сутки, и это стало наивысшим показателем за полгода. В этих условиях в Вашингтоне пошли на максимальное закручивание гаек. 2 мая все послабления были свернуты, и теперь сотрудничество с Тегераном будет караться санкциями. Аналогичные ограничения введены против иранской металлургической промышленности.



"Политика большой дубинки" входит в вопиющее противоречие с нормами международного права, но страны, которые обычно громче всех кричат о демократии, на этот раз заняли страусиную позицию. Сразу после прошлогоднего демарша Трампа руководители Великобритании, Германии и Франции заявили о приверженности СВПД и пообещали создать специальный механизм, гарантирующий беспрепятственную торговлю ЕС с Ираном в обход американских санкций. Формально это было сделано: три указанные страны объявили о запуске инструмента поддержки торговых обменов (INSTEX). Однако до настоящего момента он остается на бумаге.



Зато более чем реален саботаж со стороны европейских компаний. Нарушая заключенные контакты, они рвут отношения с Тегераном. Так, число представительств немецких фирм в Иране сократилось вдвое всего за полгода. В стремлении потрафить Вашингтону Евросоюз требует от исламской республики ликвидации ракетной программы и проводит показательные процессы. В Нидерландах суд оштрафовал местную компанию за поставки Ирану газовых турбин, попутно приговорив ее директора к выполнению общественных работ.



В этих условиях Тегеран выступил с вполне законным протестом. "Европа должна знать, что она не может уклониться от своих обязательств с помощью невыполненных обещаний", - заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф. Понимая, что взывать к совести евробюрократии бесполезно, страна приостановила выполнение пункта СВПД, касающегося отправки излишков обогащенного урана и тяжелой воды в Оман. В течение 60 дней Евросоюзу предлагается выполнить обязательства по сотрудничеству с Ираном в банковской сфере и торговле нефтью. Если это произойдет, Тегеран вернется к статус-кво. Если же ЕС продолжит срывать договор, Иран пойдет дальше и откажется от ограничения на обогащение урана максимум до 3,67 процента.



Действия страны не противоречат соглашению. Документ дает ей право приостановить выполнение ряда обязательств в случае несоблюдения условий соглашения другими участниками. Однако реакция европейских столиц оказалась крайне возмущенной. Там потребовали от Тегерана неукоснительно выполнять СВПД и "воздерживаться от любых новых шагов по эскалации ситуации". Любопытно, что настоящие виновники эскалации заслужили куда более мягкое порицание. В совместном заявлении британского, германского и французского МИД выражается "сожаление" по поводу последних шагов Вашингтона.



Союз против "трампизма"



Ряд других стран также не нашли сил и смелости отстаивать свой суверенитет. Власти Индии заявили, что найдут альтернативные источники поставок нефти. Существенно сократила импорт иранских углеводородов Турция, хотя ее руководство не перестает сыпать антизападными тирадами. Двойственную позицию заняли российские власти. Во внешнеполитическом ведомстве призвали Иран отказаться от сворачивания обязательств по "ядерной сделке", а также посоветовали Евросоюзу "подняться над своими двойными подходами".



Справедливое замечание, впрочем, касается и Кремля. Сразу несколько крупных компаний, среди которых "Роснефть", "Лукойл" и "Северсталь", сократили или вовсе прекратили сотрудничество с Ираном после усиления санкций. В целом товарооборот Москвы с Тегераном остается на крайне низком уровне. В списке торговых партнеров России исламская республика занимает 50-е место.



Куда более достойной на этом фоне выглядит политика Китая. В МИД КНР назвали недопустимой "юрисдикцию длинной руки", используемую Вашингтоном, и подчеркнули, что продолжат поддерживать с Тегераном торгово-экономические отношения. "Иран - важный партнер Китая, мы против американских односторонних санкций", - добавили там.



В самом Тегеране отказываются жертвовать независимостью ради сомнительных краткосрочных выгод. В ответ на объявление КСИР террористической организацией руководство Ирана предприняло зеркальный жест в отношении Центрального командования США. "Вашингтон дестабилизирует ситуацию во многих регионах мира, используя для этого террористические организации", - пояснил начальник Генштаба вооруженных сил Мохаммад Хосейн Багери. А министр обороны исламской республики Амир Хатами использовал термин "трампизм", отметив, что последний имеет много общего с нацизмом.



Несмотря на попытки блокады, Иран выстраивает эффективное сотрудничество со странами региона. В прошлом месяце Тегеран посетил премьер-министр Пакистана Имран Хан, чей визит можно назвать историческим. Страны подписали серию важных соглашений. Они касаются десятикратного увеличения экспорта иранской электроэнергии, строительства железной дороги между морскими портами Чабахар и Гвадар, а также создания совместных сил быстрого реагирования. Кроме того, решено возобновить строительство газопровода, по которому иранское топливо будет поступать в Пакистан. В начале мая посол Ирана в Исламабаде Мехди Ханардост сообщил о намерении Тегерана присоединиться к Китайско-пакистанскому экономическому коридору - составной части стратегии "Один пояс - один путь".



Не менее прорывными стали поездка президента Ирана Хасана Роухани в Ирак и ответный визит главы иракского правительства Адиля Абдул-Махди. В ходе переговоров были подписаны десятки договоров, результатом которых должно стать увеличение взаимного товарооборота с 8 до 20 млрд долларов. В частности, Багдад заявил о стремлении значительно нарастить импорт иранского газа.



Но самым большим внешнеполитическим успехом Тегерана может стать создание регионального союза в составе Ирана, Ирака и Сирии. В настоящее время ведутся переговоры по соединению железных дорог, созданию совместного банка и даже объединенной системы ПВО. По данным ряда источников, именно иранские компании станут операторами морского порта в сирийской Латакии.



Санкциями и угрозами вторжения США и их союзники пытаются помешать реализации этих планов. Не желая терпеть соперников, мировой капитал может пойти на очередное военное преступление.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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