Уроки распада СССР, - Ю.Болдырев

00:24 26.05.2019 Сохраним ли Россию?

Юрий Болдырев о новых угрозах и уроках прошлого - к 30-летию Первого Съезда народных депутатов СССР



Юрий Болдырев



Начнем с сегодняшнего - актуального. Что происходит с людьми, если ими, их интересами и их жизнями откровенно пренебрегают? Они пытаются сопротивляться. А для организации сопротивления необходимо самоопределение, самоидентификация.



Кто провоцирует сепаратизм поморов?



Вот самый свежий пример такой самоидентификации, прямо спровоцированной не просто безответственными действиями властей, но всей логикой целеполагания и мировоззрения наших правителей. Если Москва, по разумению властей - место для жизни, а Архангельская область - место для сваливания отходов от жизни "белых людей", то как вынужденно самоопределяются те, кого волею власти записали в "утиль"? И вот уже пошли сообщения, что растут настроения самоопределения себя жителями Архангельской области не как русскими, но как поморами.



Если за этим последуют какие-либо действия, прямо предусмотренные Уголовным кодексом как сепаратистские, формально юридически виновны будут "сепаратисты". Но фактическую - и моральную, и политическую ответственность - кто должен нести? Те, кто своими действиями переводит конфликты социальные и политические в конфликты между регионами единой страны, а также в противостояние между отдельными регионами и центром.



"Опережающее развитие"… сепсиса



Аналогично с Курганской областью, где планируется добыча урана методом выщелачивания - с высокой степенью опасности, по мнению местных экологов, заражения тяжелыми металлами источников питьевой воды. Внимание: добыча не государством для укрепления обороны (что не легче с точки зрения последствий, но хоть как-то может объясняться общими интересами и требует, исходя из сознательного принесения жертвы ради общих интересов, адекватных компенсационных мер - переселения людей и т. п.), но частными компаниями - на экспорт. И все это совершенно издевательски называется "территорией опережающего развития". Напомню: инфаркт и инсульт, а также сепсис у человека тоже могут развиваться ускоренно, может быть, даже "опережающе", но велико ли от того для человека счастье?



А если мать, отец, врачи, друзья - все, кто призван спасать и помогать, не защищают от отравления, инфицирования, разрушения, а, напротив, содействуют "опережающему развитию" пагубного процесса, какой у человека остается выход? Воспротивиться, сопротивляться, отмежеваться от таких "доброжелателей", самоопределяться отдельно от них. Если завтра на этой основе возникнет какой-либо курганский сепаратизм, то кто будет его виновником? Разумеется, не экологи, предупреждающие людей об опасности и требующие надлежащих независимых экспертиз, но подвергающиеся за это репрессиям. И даже не частные компании, естественно стремящиеся к извлечению прибыли. Но высшая российская государственная власть. В данном случае - позволяющая использовать те или иные территории России не как место для жизни и развития, но как площадки для извлечения прибылей в ущерб людям. В случае же общем - более или менее успешно решающая те или иные частные вопросы, но не осознающая и не принимающая на себя ответственность в целом за судьбу страны и народа. В этой части мы уже имеем драматические и трагические уроки истории, но оставшиеся так и не выученными.



Власть подлинная и фиктивная



Тридцать лет назад, 25 мая 1989 года, в первые же минуты работы Первого Съезда народных депутатов СССР стало ясно, что для принятия Съездом - как действительно высшим органом государственной власти СССР - ответственных решений, никто не планировал и не готовил даже самую минимальную инфраструктуру принятия ответственных решений - механизм подсчета голосов. Это при одновременном нахождении в зале и голосовании 2250 депутатов, которых (в это даже трудно поверить) Горбачев лично считал, буквально, по головам! Свидетельствующий об этом ролик есть в сети. Возможно ли при этом допустить, что Съезд задумывался и планировался как подлинный высший орган власти в стране? Или же ему была изначально уготована роль марионетки, ширмы, производящей лишь сплошной "обобрямс", за которой, под прикрытием всенародно избранного высшего органа власти, кто-то другой сможет реализовывать какое-то свои скрытые планы?



Чем должен был стать Съезд народных депутатов СССР?



Стоит напомнить, что кризис возник не в 1989-м году. "Ускорение", "перестройка", попытка создания, вроде как, всенародно избранного (на самом деле - сформированного весьма лукаво) высшего органа власти - это была лишь реакция на необходимость что-то менять в системе государственного управления, в том числе, стимулировать экономическое развитие. Насколько кризис был объективно обусловленным или же еще и искусственно спровоцированным - не предмет обсуждения к 30-летию Съезда народных депутатов СССР. Факт, что кризис был уже налицо, а недоверие действовавшей власти - зашкаливало.



Соответственно, вопрос о том, чем должен был стать Съезд, кажется даже неуместным, а ответ на него - очевидным: высшим органом государственной власти СССР. Съезд имел право принять к рассмотрению любой вопрос и принять по нему решение. Формально юридически это был действительно, без преувеличения, высший орган государственной власти. Значит, именно Съезд и формировавшийся им Верховный Совет, а затем и избиравшийся им президент (сам пост которого также учредил Съезд) - в ответе за любое принятое или, напротив, своевременно не принятое решение. Более того, приняв решение о том, что президент страны избирается не всенародно, а Съездом, Съезд возложил на себя ответственность и за все последующие действия президента, а в случае их ошибочности и/или преступности - за своевременное не отстранение его от власти и полномочий.



Что должен был сделать Съезд народных депутатов СССР?



Вопрос не по мелочам, но по большому счету: не просто какие решения Съезд и Верховный Совет должны были принимать, включая отмену или не отмену 6-й статьи прежней Конституции, учреждение или не учреждение поста Президента СССР, принятие или непринятие тех иных законов об экономической реформе и т. п., но к чему в совокупности они должны были вести? Разные депутаты, разные политические силы ставили перед собой разные задачи, но совокупная цель высшего органа государственной власти страны может быть только одна: развивать и укреплять свою страну. При всем многообразии взглядов на то, как это делать и в каком направлении двигаться.



Чего в итоге удалось добиться?



Была ли большая плодотворная работа? Была. Были ли приняты какие-то важные, нужные, полезные решения? Наверное.



Но были ли упущены, приняты ошибочно или не приняты своевременно какие-то иные решения? Тоже налицо.



Что же по итогам главное, определяющее?



Безусловно, одно: в период правления Съезда народных депутатов СССР наша единая страна СССР прекратила существование. И это - то, чего вовсе не было в предвыборных обязательствах абсолютного большинства кандидатов в депутаты.



Чем же стал или, напротив, не стал Съезд народных депутатов СССР



Недавно в одном из СМИ была опубликована статья, в которой Съезд определялся как "Съезд разрушителей". Но верно ли это? Действительно ли Съезд что-либо разрушал?



С моей точки зрения, наша общая ответственность совсем в другом. А именно: Съезд народных депутатов СССР так и не стал в полной мере высшим органом власти СССР, не взял на себя полноту ответственности за страну. Строго говоря, наша коллективная ответственность - в преступной бездеятельности.



Самым убедительным и трагическим образом это проявилось летом 1991-го года, во время ГКЧП.



Безусловно, Съезд, как высший орган власти СССР, тем более, в отсутствие президента, должен был собраться и принять решение. Это могло быть решение о поддержке ГКЧП и окончательном отстранении от власти президента Горбачева. Это могло быть решение противоположное - об отмене решения о введении чрезвычайного положения, аннулировании ГКЧП и снятии с должностей его участников, возвращении Горбачева или вообще избрании любого другого ответственного и дееспособного лица президентом страны.



Трагедия же, приведшая к распаду страны, в том, что ни Съезд, ни Верховный Совет СССР вообще не собрались.



В то время как республиканские органы власти, избранные годом позже и имевшие существенно больший авторитет у избирателей, собрались и волевым образом приняли те или иные решения. Подчеркиваю: не столь важно, какие именно. Главное: именно они, в условиях бездействия союзного центра, стали подлинными центрами силы и власти. А значит, получили возможность и в дальнейшем диктовать свои условия.



Фронт политической борьбы не должен проходить по линии "целое-части"



Один из главных уроков распада СССР: хотим сохранить страну - не должны допускать, чтобы фронт политической борьбы проходил по линии противостояния государства в целом (центральной государственной власти) и его частей (руководства республиками, областями и т. п.), особенно в ситуации, когда поддержка региональных властей населением выше, чем властей центральных. В противном случае, как это и случилось у нас, при ослаблении "центра" у частей (у их руководителей, лидеров) возникает чрезвычайно мощное искушение отделиться и стать "самыми главными", а население, в ситуации, когда региональные власти пользуются поддержкой большей, нежели центральные, готово в абсолютном беспамятстве, этаком временно помешательстве эти сепаратистские действия поддержать.



Повторю: это очень важный урок на будущее - нельзя допускать политического раскола страны по линии "центр-регионы". Но именно сейчас, несмотря на все победные реляции и подкрепляющие их "росгвардии", надо осознавать степень допущенной несправедливости и вытекающие из этого угрозы для целостности страны: различие в бюджетной обеспеченности на одного человека между столицей и большинством регионов страны чуть ли не в 30 раз - чрезвычайно опасная мина под единством страны.



Подлинная трагедия



Безусловно, разрушение государства, причем, не просто СССР, а исторической России - великая трагедия. Но была ли это последняя и окончательная трагедия, или же были возможности и шансы через какое-то время страну возродить?



С моей точки зрения, подлинная, еще большая трагедия - даже не в разделении СССР как единого государства на 15 государств независимых (как тогда предполагали, временном разделении, "переформатировании", преобразовании в СНГ и т. п.). В конце концов, исторический процесс вовсе не обязательно линейный, однонаправленный. Государства могут разъединяться и затем снова объединяться - было бы к тому стремление народов и представляющих их лидеров. Подлинная трагедия в том, что к власти, прежде всего в России, пришли анти-национальные силы, декларировавшие публично одно, но скрыто делавшие совершенно противоположное.



Силы, вступившие в сговор с историческим конкурентом-противником СССР и, в борьбе за узурпацию власти (прежде всего, осенью 1993-го года), сдавшие ему ключевые стратегические интересы и позиции России, прямо приложившие усилия к дальнейшему разрушению страны. И ныне продолжающие уничтожение остатков промышленности, прилагающие усилия к дальнейшему разрушению самого основополагающего - науки, образования, здравоохранения, культуры… Делающие все для того, чтобы Россия не стала и не уже могла стать центром притяжения для прежних исторически российских/советских территорий и населяющих их в прошлом граждан СССР и их наследников.



Как не допустить повторения разрушения государства



Три десятка лет спустя, как непосредственные участники тех событий, осознавая нашу коллективную ответственность за произошедшее, мы не можем повернуть время вспять, не можем вернуть СССР. Но мы можем и должны приложить все усилия к тому, чтобы уроки прошлого и настоящего были усвоены, чтобы преступления своевременно пресекались, а ошибки бесконечно не повторялись. Этому была посвящена специальная секция на прошедшем 12 апреля 2019 года Московском международном социально-экономическом форуме памяти академика Ж.И.Алферова. Секция так и называлась "Как не допустить повторения разрушения государства". А ее организаторами стали двое в прошлом руководителей группы "Союз" в Верховном Совете СССР Ю.В.Блохин и В.И.Алкснис, а также председатель одной из палат Верховного Совета РСФСР В.Б.Исаков. Все материалы публикуются на ресурсах ММСЭФ.



Итак, есть ли угроза повторение трагедии - с дальнейшим расчленением нынешней России? В случае измены и откровенного предательства нынешних или завтрашних верхов, а также, с учетом тревожных примеров, приведенных в начале статьи, даже и просто в случае продолжения нынешней политики власти, станут ли ключевые конституционные институты, включая Думу, Совет Федерации и Конституционный суд, защитниками единства и целостности страны?



Приведены ли в действие механизмы отбора наверх самых дееспособных и ответственных перед страной? Или же, напротив, как в известной печальной шутке: "Набирают лично преданных алчных льстецов, но спрашивать с них вдруг пытаются как с умных и ответственных"?



Вопрос о целостности любого государства никогда не может быть решен раз и навсегда. Применительно к современной России, с учетом трагической предыстории, да еще и с учетом известной практики сугубо "отрицательного отбора во власть", тем более, этот вопрос мы должны видеть и осознавать как один из самых актуальных, основополагающих. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1558819440

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