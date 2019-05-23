Политическое противостояние в Кыргызстане: какие возможны исходы?

00:36 26.05.2019

Традиционно бурный политический процесс в Кыргызстане усугубляется далекой от идеала экономической ситуацией. ИАЦ МГУ попытался сделать выводы из непростой обстановки в горной стране и обрисовать возможные исходы в обозримой перспективе.



Задержания и раскол



После очередных выборов президента республики 15 октября 2017 года, прошедших в два тура, и вступления нового президента в должность 24 ноября 2017 года в Кыргызстане



произошла постепенная смена правящих групп в политическом классе республики, которая сопровождалась заменой всех крупных чиновников, назначенных прежним главой страны



За полтора года не было ни одной публичной или личной встречи между Алмазбеком Атамбаевым и Сооронбаем Жээнбековым. Ряд действующих и бывших высокопоставленных чиновников, включая двух бывших премьер-министров, были задержаны по обвинению в коррупции и находятся под следствием. Внутри фракции Социал-демократической партии Кыргызстана, которую возглавляет экс-президент Алмазбек Атамбаев, произошел раскол. Большая часть депутатов вместе с лидером фракции перестали подчиняться руководству своей партии.



Социал-демократы уходят в оппозицию?



СДПК объявила, что уходит в оппозицию, а такого еще не было с осени 2010 года, когда в Кыргызстане фактически заработала парламентская республика. На протяжении почти 9 лет СДПК была стабильной основой всех парламентских коалиций и опорой для действующих президентов – Розы Отунбаевой, Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова.



В СДПК заявили о подготовке к участию в предстоящих в 2020 году парламентских выборах и подготовке проведения митинга в июне 2019 года



Министерство юстиции КР перерегистрировала партию на лидера одноименного движения Сагынбека Абдрахманова, что сейчас оспаривает руководство СДПК. 4 апреля парламент подавляющим большинством голосов (111 из 120 депутатов при 3 проголосовавших против) принял закон о внесении изменений в закон о гарантиях деятельности президента республики.



Принятый документ содержит норму о возможности снятия неприкосновенности с бывшего президента и привлечения к уголовной ответственности после прописанной процедуры лишения его статуса экс-президента. В настоящее время статус экс-президента имеют Роза Отунбаева и Алмазбек Атамбаев.



Принятый закон также включает важную норму: экс-президент не должен занимать политические, специальные государственные должности в органах государственной власти, а также должности в руководящих органах политической партии либо иным образом участвовать в деятельности политической партии. В случае несоблюдения экс-президентом этих ограничений он теряет все гарантии, а также материальное и иное обеспечение за счет республиканского бюджета. Принятый закон был подписан президентом Сооронбаем Жээнбековым 16 мая и вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.



Попытки вернуться



Противостояние давно перешло в информационное пространство, когда стороны, включая действующего и бывшего президентов, обмениваются публичными заявлениями. Политический процесс протекает на неблагоприятном экономическом фоне. За последние полтора года республика сталкивается с серьезными экономическими проблемами, а в 2018 году заметно сократился приток прямых иностранных инвестиций в экономику Кыргызстана.



Текущее соотношение политических сил может изменить возвращение в политику ранее удаленных из нее влиятельных политиков,



лидеров партий, имеющих в действующем парламентские фракции, – Омурбека Бабанова, который сейчас находится в России, и Омурбека Текебаева, который сейчас находится в заключении.



Попытки их сторонников по возвращению своих лидеров в политику предпринимаются в течение последних полутора лет. Их возвращение может заметно изменить внутриполитическую ситуацию, так как противоборствующие силы пытаются перетянуть их на свою сторону.



Два сценария



В настоящее время больше ресурсов и влияния имеет команда действующего президента. Но многое будет зависеть от эффективности системы управления, лояльности силовиков и разных внутриэлитных групп, текущего состояния экономики. Через полтора года, осенью 2020 года, в республике должны состояться очередные парламентские выборы, что усиливает текущую борьбу внутриэлитных групп.



В текущей ситуации возможны два варианта дальнейшего развития событий: позитивный и негативный.



Позитивный вариант состоит в нахождении компромисса между обоими лидерами, что приведет к сохранению политической стабильности и определенного баланса сил. Негативный вариант состоит в усилении противостояния, что грозит республике новой нестабильностью, которой могут воспользоваться другие политические силы.