 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зеленский пообещал сделать из Украины "базу для покорения мира"
10:58 26.05.2019

Глава государства пообещал талантливым украинцам возможность реализовывать свои инициативы в родной стране. Заявления прозвучали в связи со 130-летним юбилеем со дня рождения русского авиаконструктора Игоря Сикорского

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине, и чтобы Украина стала для них "базой для дальнейшего покорения мира". Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Facebook в день 130-летнего юбилея со дня рождения авиаконструктора Игоря Сикорского.

Зеленский назвал Сикорского знаменитым украинцем, напомнив, что тот родился в Киеве. Глава государства сообщил, что Украина ежегодно дает миру новые таланты.

Зеленский назвал выполнение Россией решения суда ООН шагом к переговорам

Зеленский пообещал сделать все от него зависящее, чтобы открыть для "каждого способного украинца путь к свободной реализации своих инициатив в первую очередь в собственной стране". "Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира", - подчеркнул президент.

Игорь Сикорский родился в 1889 году в Киеве. Учился в петербургском Морском училище и Киевском политехнический институте. В 1919 году эмигрировал в США, где создал компанию Sikorsky Aircraft. Является создателем первых в мире четырехмоторных самолетов "Русский витязь" и "Илья Муромец", трансатлантического гидроплана, первого в мире серийного вертолета R-4 и других летательных аппаратов.

Общество
Киевскому аэропорту присвоили имя авиаконструктора Сикорского
Ну Украине имя Сикорского носит Киевский политехнический институт, который авиаконструктор окончил в 1912 году. Также его имя носит аэропорт Киева (Жуляны).

Мария Бондаренко

Источник - rbc.ru
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