В Перуанском Лагунасе землетрясение магнитудой 8! баллов

11:13 26.05.2019

В Перу произошло землетрясение магнитудой 8

В северной части Перу произошло землетрясение магнитудой 8. Об этом свидетельствуют материалы на сайте американской Геологической службы (USGS). Угрозы цунами пока объявлено не было.



Подземные толчки, указывается в сообщении USGS, были зафиксированы в 7:41 по времени UTC (10.41 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 80 км к юго-востоку от района Лагунас (Lagunas). Очаг залегал на глубине 115 км.



Остальных деталей о случившемся в геологической службе пока не приводят. Данных о пострадавших или разрушениях в результате происшествия пока также нет.