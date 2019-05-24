На место Терезы Мэй претендуют семь министров и экс-министров

11:20 26.05.2019

После отставки премьера Великобритании Терезы Мэй стало известно, что ее место готовы занять семь политиков. Среди них экс-глава МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и соцзащиты Мэтт Хэнкок, экс-министр труда и по делам пенсий Эстер Макви, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, а также экс-лидер Палаты общин Андреа Лидсом.



Как пишет "Экономика сегодня", Лидсом заявила о своих амбициях последней. По словам политика, при ее правлении Британия в любом случае покинет ЕС в октябре. Она уточнила, что это случится со сделкой об условиях Brexit или без нее. Кроме того Андреа Лидсом обещает положить конец всем неопределенностям вокруг полномочий граждан ЕС в Соединенном Королевстве.



Ранее стало известно, что Мэй уйдет в отставку в качестве лидера Консервативной в пятницу, 7 июня.