Не съел - уже хорошо. В Папуа-Новой Гвинее Джулиус Чан сменил Питера О`Нила на посту премьер-министра

11:25 26.05.2019

Премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи подал в отставку



Премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Питер О`Нил подал в отставку. Об этом он объявил на пресс-конференции в Порт-Морсби.



Как сообщает ABC, свое решение премьер обосновал тем, что недавние движения в парламенте "показали необходимость перемен". Отставку еще должен одобрить генерал-губернатор страны Боб Дадае.



Обязанности премьера будет исполнять лидер Народной прогрессивной партии страны Джулиус Чан.