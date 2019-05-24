 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему русские школы в Таджикистане предпочтительнее? - "РО"
12:33 26.05.2019

Таджикский язык вновь сталкивается со сложным периодом

За последний год в Таджикистане количество школ с русским языком обучения увеличилось на 10. При этом, таджикский язык сталкивается с множеством проблем.

Министерство образования и науки Таджикистана связывает увеличение количества русскоязычных школ с требованием учащихся и их родителей. Согласно статистике же, русскоязычное население Таджикистана считается малочисленной. Чиновники утверждают, что увеличение количества русскоязычных школ связано с желанием коренного населения страны.

Почему русские школы более предпочтительны?

Абдурахмон Гулов, начальник управления статистики и информации Министерства образования и науки Таджикистана в беседе с Радио Озоди сообщил, что в настоящее время в стране в 26 школах обучение проводится исключительно на русском языке. "Также, в 185 других школах обучение проводится на двух языках – таджикском и русском", - добавил он.

Складывается впечатление, что такое количество школ не покрывает потребностей и предпологается, что в будущем количество русскоязычных школ увеличаться. Потому как, родители в Таджикистане предпочитают, чтобы их дети обучались в русскоязычных школах.

Олим Ходжиев, отец двоих детей из Душанбе считает, что, по его наблюдениям, качество образования в русскоязычных школах лучше, чем в таджикских школах. Поэтому, он хочет, чтобы его дети обучались на русском языке.

​Он отметил: "Обратились в русскую школу, сказали, что нет мест. Только через год нашлось место для моего сына и мы перевели его в русскую школу. А для дочер, которая младше, говорят нет места. По своему опыту могу сказать, что качество образования в русскоязычных школах намного лучше и не идет в сравнение с другими школами".

В Таджикистане построят еще пять русскоязычных школ

Наш собеседник отметил, что сыну сам помогает освоит таджикский язык и литературу, а главная его цель заключается в том, чтобы его дети "получили хорошее образование в школе".

Возможно, через год найдется и место для другого ребенка Ходжиева. Так как, Россия по предложению Таджикистана намерена построить пять школ в городах Душанбе, Турсунзаде, Бохтар, Худжанд и в Кулябе, где преподование будет осуществляться на русском языке.

Таджикистан также попросил помощи у России в обеспечении русскоязычных школ учебниками.

"Застойное представление"?

Но, эксперты считают, что предположение о лучшем качестве образования в русскоязычных школах не совсем верно и зависить от конкретного случая.

​Азим Байзоев, научный сотрудник Академии образования Таджикистана считает, что увеличение спроса на обучение на русском языке происходить за счет национальных меньшинств. "Узбеки, киргизы, туркмены и другие малые народности в Таджикистане хотят, чтобы их дети обучались в русскоязычных школах. Потому как, они заботяться о будущем своих детей. Они уверены, что с русским языком карьера их детей пойдет в гору. Увеличение спроса на русскоязычные школы связано именно с ними", - прокомментировал он.

Байзоев добавил, что утверждение некоторых родителей о том, что "качество образования в русскоязычных школах намного лучше" относительная оценка. Он отметил, " у нас есть лицейи и гимназии в которых преподование ведется на таджикском языке и качество образования в них ни чем ни хуже, чем русскоязычных школах".

Статус государственный, но...

Русский язык в Таджикистанев настоящее время согласно законодательству не имеет государственного статуса и считается лишь языком межнационального общения. Делопроизводство во всех государственных учреждениях в основном ведется на таджикском языке. Только тексты законов и правительственных постоновлений публикуются на таджикском и русском языках.

Но, по прошествии 28 лет после приобретения независимости Таджикистана от СССР русский язык все также могуч и в последние годы, по утверждению экспертов, приобретает второе дыхание.

Кутбиддин Мухтори, преподователь Национального университета Таджикистана считает, что "наша научная среда до сих пор русскоязычная. Большинство наших научных источников, особенно, в точных науках, на русском языке. Ученые уже привыкли и считают, что на русском языке им все гораздо понятнее. Полагаясь на русский язык, мы невольно в некоторых случаях становимся преградой использованию таджикской терминалогии. Когда научные работы переводятся на русский язык, ученые заявляют, что не нашли таджикского аналога и потому изъясняться им на русском языке гораздо удобнее".

"Язык торжества правосудия таджиков"?

С другой стороны, если сравнить написанное пользователями социальных сетей на таджикском и русском языках, можно заметить, что на русском языке авторы изъясняються более конкретно и четко, нежели на родном языке. Большая часть жалоб в соцсетях пишется на русском языке и потому один из пользователей Фейсбука считает, что "русский язык превратился в язык требования правосудия и справедливости таджиков. Не исключено, это связано с тем периодом, когда авторы жалоб одновременно направляли свои письма и правителям Таджикистана и в Кремль".

Увеличение спроса на русский язык также связывают с большим желанием граждан Таджикистана на переселение в Россию или хотя бы на сезонную трудовую миграцию. Эхсон Турсунов, молодой таджикский исследователь считает, что родители склонны обучать своих детей русскому языку, считая, что этот язык в будущем им окажет большую помощь в жизни. "Люди понимают, что при наличии знаний русского языка спрос на их рабочую силу на рынках увеличиться. Потому как, большинство населения, особенно в сельской местности, связывают свою будущую жизнь и работу именно с Россией", - отметил Турсунов.

Миграция таджиков в Россию

Таджикские трудовые мигранту по количеству находятся на третьем месте после Украины и Узбекистана. Согласно опубликованным статданным 11,3% всех мигрантов в России составляют таджики.

Хотя, в вопросе количества таджикских мигрантов в России имеются противоречивые данные. Российская сторона утверждает, что их более 1 миллиона человек, а официальный Душанбе называет цифру чуть более 400 тысяч. По официальным данным, только в 2017 году 29039 граждан Таджикистана получили российские паспорта, ч то в сравнении с 2012 годом в три раза больше. Также, сотни граждан Таджикистана подали документы на получение российского гражданства, но точное их количество не известно.

В 2018 году Россия по просьбе таджикских властей направила в Таджикистан 55 школьных преподователей по русскому языку, математике, химии и биологии. Часть заработной платы этих учителей оплачивает Россия, а другую часть Таджикистан.

Таджикистан выплачивает каждому преподователю сумму в размере 14 тысяч рублей или 2130 сомони, а Министерство образования России выплачивает им 60 тысяч рублей (9131 сомони). Таджикистан также взял на себя обязанность по обеспечению преподователей условиями проживания.

Такая поддержка таджикского языка в свете минимального его использования со стороны носителей языка, проблем обучения ему, проблем я зыком СМ, широкое использование диалектов привела таджикский язык к омуту проблем, схожих с концом 1980 года, когда вследствие массовых протестов был принял Закон о государственном языке.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1558863180
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