Всемирный банк вынес Украине смертный приговор

13:36 26.05.2019

эксперты тщательно скрывают от Украины главную буржуйскую тайну



Павел Шипилин



В своем специальном докладе Всемирный банк практически назвал Украину нищей. "С точки зрения уровня ВВП на душу населения, Украина остается одной из беднейших стран региона, то есть находится на уровне Молдовы, Армении и Грузии", - утверждают международные эксперты в специальном докладе. Но это полбеды. Беда в том, что они лишили нэньку каких бы то ни было перспектив.



На мой взгляд, этот список более чем показателен - сами знаете почему. Разве что в Армении русофобские настроения проявляются не так ярко, как в остальных. Но миф о том, что страна самодостаточна, и нужны лишь косметические изменения (победить коррупцию, повысить производительность, провести реформы), чтобы население стало жить богато и счастливо, живуч везде.



Всемирный банк, по сути, вынес Украине смертный приговор:



"ВВП Украины на душу населения по паритету покупательной способности примерно втрое ниже, чем в Польше, несмотря на аналогичный уровень доходов в 1990 году. При существующих темпах экономического роста Украине понадобится более 50 лет, чтобы достичь уровня доходов сегодняшней Польши".



Причем, эксперты придумали хитрую схему, как этого добиться. Украина должна привлекать инвестиции примерно на уровне трети от ВВП, а ветераны всевозможных революций - продолжать разбегаться. Например, в ту самую Польшу или в Россию. В этом случае давление на почву уменьшится, а ВВП на душу населения автоматически вырастет.



Некоторые свидомые патриоты напирают на рост укроэкономики, которая имеет темп лучше, чем в РФ. Что правда. Но они зря себя успокаивают - ниже, чем в нэньке, прирост ВВП и во Франции, и даже в Японии. Однако россияне, французы и японцы живут заметно лучше украинцев. Так что этот показатель, который, как всем известно, практически всегда выглядит неплохо после обвала, мало о чем говорит.



Виктория Нуланд, которой не дали визу в Россию, должна была бы поехать на Украину, чтобы посмотреть на результат своей плодотворной работы. И если б она была честным человеком, то могла бы прокатиться по городам и весям, раздавая нуждающимся свои пирожки. Сейчас к ней наверняка выстроилась бы очередь.



Как по мне, доклад Всемирного банка производит странное впечатление. Такое ощущение, что эксперты тщательно скрывают от Украины и жителей остальных перечисленных стран - Армении, Грузии и Молдавии главную буржуйскую тайну.



"Достижение высокого уровня роста экономики потребует сочетания увеличения производительности и инвестиций. Нагрузка на сектор инвестиций и рост производительности особенно высока ввиду того, что из-за демографических факторов и трудовой миграции на Украине ожидается уменьшение количества рабочей силы".



Но даже если представить, что Зе-команда будет следовать всем рекомендациям и ей удастся провести ошеломительные экономические реформы, отстранить от власти олигархов, кратно повысить производительность труда и привлечь инвестиции, нэньке будет некуда продавать свою прекрасную продукцию. Ибо главная буржуйская тайна - это рынки, куда Украине, Армении, Грузии и Молдавии вход запрещен в силу объективных обстоятельств.



Недавно выяснилось, что украинский "Мироновский хлебопродукт" нашел лазейку в Соглашении об ассоциации с ЕС и начал поставлять в Европу куриные грудки в обход квот. Хитрецы поставляли птицу с костями, а бескостную грудку производили прямо на месте. И тут же потеснили местных фермеров.



Скандал получился грандиозным, который затих только потому, что начались выборы в Европарламент. Очевидно, однако, что легкие на подъем еврофермеры, если потребуется, приедут на своих тракторах в столицы и непременно добьются от своих депутатов устранения конкурентов.



Украина, в свою очередь, пытается надавить на совесть европейцев и откровенно жалуется: "Квоты на ввоз украинской курятины в ЕС таки надо повышать, иначе украинскому производству будет некуда развиваться - рынок России Украина потеряла после подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС", - пускают слезу Украинские национальные новости.



Наивные свидомые патриоты до сих пор верят в сказки, им, по-видимому, кажется, что стоит напомнить о злой России, как добрая Европа тут же поднимет пограничные шлагбаумы и пустит на полки своих магазинов украинские товары. Свидомые патриоты никак не могут смириться с мыслью, что цель Ассоциации - открыть для европейских производителей украинский рынок, а вовсе не наоборот. Капитализм очень жесток, слезами его не проймешь.



Российский рынок настолько привлекателен, что европейцы спят и видят, как снять с нас санкции, чтобы мы, в свою очередь, сняли ответные. Не ценят соседства со 150-миллионной страной только Украина, Армения, Грузия и Молдавия. А Всемирный банк в свои рекомендации восстановление экономических связей с Россией почему-то не включает.



Достижение Украиной уровня современной Польши больше чем за полвека - это тоже лукавство. Ну, не могут же экономисты написать, что страна без России обречена на деградацию и вымирание. Какие бы реформы ни проводились, без рынка сбыта модернизация производства просто не нужна.



Эта тайна от украинцев тщательно скрывается. А сами они разгадать ее никогда не смогут. Просто не сообразят.