 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Гран-при Каннского кинофестиваля забрал южный кореец Пон Джун Хо и его "Паразиты"
15:21 26.05.2019

На каннском кинофестивале победил фильм "Паразиты", Тарантино получил собачий приз
"Золотая пальмовая ветвь" уедет в Южную Корею, а "Однажды... в Голливуде" отметили лишь за игру питбуля

72-й Каннский кинофестиваль завершился победой южнокорейского фильма "Паразиты" Пон Джун Хо. Ему досталась "Золотая пальмовая ветвь" от жюри под руководством работающего в Голливуде мексиканского режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту.

На каннском кинофестивале победил фильм "Паразиты", Тарантино получил собачий приз Кадры из фильма. Пресс-служба фестиваля
Эта награда впервые отправляется в Южную Корею. В прошлом году "Золотую пальму" получили японские "Магазинные воришки".

"Паразиты" - самая необычная картина в нынешнем конкурсе. Столь же неожиданная она и в фильмографии ее режиссера Пон Джун Хо. Два года назад он представлял в каннском конкурсе скромных достоинств игровую картину "Окча" с элементами анимации, хотя и хорошо придуманную. Ее продюсером был Брэд Питт. Но для корейской кинематографии "Паразиты" во многом даже привычное, традиционное кино, хорошо отражающее менталитет своего народа. Это одна из самых сильных кинематографий, но о которой у нас вспоминают редко, разве что когда появляется новая работа Ким Ки Дука. А там немало достойных имен.

"Паразиты" рассказывают в яркой, доведенной до гротеска форме, о той пропасти, что отделяет бедных и богатых. Нищая семейка, обитающая в полуподвале, постепенно внедряется в жизнь респектабельной семьи. Кончится это для всех невероятно. Настолько, что ничего подобного и в голову не придет европейцу или, к примеру, Тарантино, которому многие прочили главную награду, и который тоже мастер кровопролитий на экране. Но его долгожданный фильм "Однажды … в Голливуде" отмечен лишь "Пальмой" для собак - Palm Dog. Награда досталась питбулю Брэнди, которого воспитывал на экране бравый каскадер в блистательном исполнении Брэда Питта.

Гран-при вручили Мати Диоп из Сенегала. Она сняла одну из самых экзотических и идеальных по изображению картин конкурсной программы – "Атлантика". Лучших режиссеров два – это знаменитые братья Жан-Пьер и Люк Дарденн из Бельгии, представлявшие фильм "Молодой Ахмед", снятый в их фирменном стиле.

"Боли и славе" Педро Альмодовара тоже предрекали "Золотую пальму". Но картина испанского гения отмечена "Серебряной пальмовой ветвью" за лучшую актерскую работу и досталась Антонио Бандерасу, ставшему едва ли не альтер эго своего любимого режиссера. "Лучшая актриса" - Эмили Бичем из Великобритании в "Малыше Джо", снятом австрийским режиссером Джессикой Хауснер.

Приз жюри – у "Отверженных" темнокожего уроженца Франции Ладжа Ли и "Бакурау" бразильских режиссеров Клебера Мендонса Фильо и Жулиана Дорнеля.

Специальное упоминание жюри - у палестинской ленты "Это, должно быть, рай" Элиа Сулеймана.

Награду за лучший сценарий получила француженка Селин Скьямма за "Портрет молодой женщины в огне", который сама же и сняла со своей возлюбленной в главной роли. "Золотую пальмовую ветвь" за короткометражный фильм получила греческая "Дистанция между небом и нами" Василиса Кекатоса.

"Золотая камера" за лучший дебют досталась фильму "Наши матери" Сезара Диаса, участвовавшего в программе "Неделя кинокритики". Жюри этой премии рассматривает дебюты во всех программах.

Российскому режиссеру Кантемиру Балагову днем раньше жюри конкурса "Особый взгляд" присудило приз за лучшую режиссерскую работу за фильм "Дылда". Но к тому моменту его уже не было в Каннах, так что награду принимал его продюсер Александр Роднянский. Но все-таки Кантемиру пришлось вернуться на Лазурный берег, чтобы получить приз международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ. Два года назад он уже был отмечен аналогичной наградой за фильм "Теснота", также участвовавшем в "Особом взгляде".

Светлана Хохрякова

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1558873260
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