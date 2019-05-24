Торги УкрРуиной. В премьеры к Зеленcкому Кремль двинул карманного олигарха Хорошковского

15:35 26.05.2019

На премьерское кресло Украины "положил глаз" бывший российский олигарх

К "раздаче портфелей" в Киев отовсюду слетаются многоопытные госуправленцы



Объявленное сегодня кардинальное обновление Кабмина Украины и Верховной Рады - не единственная политическая новость от соседей. Поскольку Администрации президента Владимира Зеленского предстоит кардинально обновить кадровый состав властной вертикали, - в Украине это не менее 15-20 тысяч государственных служащих различных рангов – в постсоветскую республику потянулись несколько подзабытые в период правления Петра Порошенко успешные менеджеры высшего звена.



Сегодня в Международном аэропорту "Борисполь" встречали украинско-российского олигарха Валерия Хорошковского. В период президентства Виктора Януковича Валерий Иванович поочередно возглавлял СБУ (в чине генерала армии Украины!), трудился первым вице-премьер-министром в правительстве Николая Азарова. Словом, был в полушаге от кресла премьер-министра. Если бы не влияние на "Батю", то бишь Януковича-старшего, его первенца Александра Викторовича ("Саши Стоматолога"), пропихнувшего на должность первого зама Азарова своего давнего донецкого приятеля Сергея Арбузова.



Хорошковскому, с его обширными бизнес-связями в России (где он был сперва исполнительным директором "Евраз Групп", а с ноября 2005 года ее президентом), с опытом работы на посту министра экономики в первом правительстве Януковича (2002-2005 годы), председателя Государственной таможенной службы при президенте Викторе Ющенко и упомянутых выше постах в 10-е годы, пришлось в конце 2012-го покинуть Украину и поселиться в Монако. Официальной причиной ухода из высоких киевских кабинетов Хорошковский обозначил "несогласие относительно повторного назначения Николая Азарова на должность премьера".



Практически синхронно с возвращением Хорошковского в Украину в центральном аппарате СБУ заговорили о предстоящих назначениях на высокие посты в "конторе" кадров Валерия Ивановича. В частности, генерала Андрея Кмиты, занимавшего при Хорошковском пост главы Департамента контрразведывательной защиты экономики. С 2013 года Андрей Кмита возглавлял Управление СБУ по Ивано-Франковской области. Сейчас Кмита может занять должность заместителя председателя СБУ или даже первого зама главы секретной службы.



Ранее "МК" уже называл имя кандидата №1 на этот пост: 50-летнего генерал-лейтенанта Александра Бухарова.



Напомним: вслед за прежним шефом секретной службы генералом армии Украины Василием Грицаком из здания по улице Владимирской, 35 ушли все его заместители.



Что же касается кандидатов на высокие посты в АП, - одним из них считается Андрей Портнов, некогда ближайший соратник Юлии Тимошенко, но перешедший от нее в "лагерь врага", Виктора Януковича.



После 5 лет проживания в Австрии и РФ весьма дорогостоящий адвокат, отвечавший в АП предыдущего президента Украины за реформу судоустройства, в конце прошлой недели вернулся в Киев. И первым делом разместил в соцсети сделанное прямо у летного поля Международного аэропорта "Киев" фото.



Олег Базак