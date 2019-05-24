Саидмурат Танирберген освобожден от должности заведующего секретариатом Совбеза Казахстана

20:36 26.05.2019

Саидмурат Танирберген освобожден от должности заведующего секретариатом Совета безопасности Казахстана, передает Акорда.



"Решением первого президента РК – Елбасы в соответствии с Законом "О государственной службе Республики Казахстан" в связи с достижением пенсионного возраста Танирберген Саидмурат Бапанулы освобожден от должности заведующего секретариатом Совета безопасности РК", - сообщается на сайте.