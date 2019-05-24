 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суд Ирака приговорил к смертной казни французов, воевавших на стороне ИГ
00:26 27.05.2019

Трое французов приговорены к смертной казни иракским судом. Их признали виновными в том, что они примкнули к "Исламскому государству" (ИГ; террористическая огранизация, запрещенная в России и других странах).

Подсудимые Кевин Гоно, Леонард Лопес и Салим Мачу имеют право в течение 30 дней подать апелляцию, сообщает агентство Франс-пресс.

Они и еще девять французских граждан были захвачены на территории Сирии группой, которую поддерживают США. В феврале их конвоировали в Ирак для суда.

Трое мужчин - первые граждане Франции, приговоренные к смертной казни.

Франция пока не отреагировала на вердикт суда в Багдаде. Однако в феврале, когда президента Франции Эммануэля Макрона спрашивали о суде над французами, он отказался от комментариев, заявив, что это суверенное дело Ирака.

Правозащитные организации подвергли резкой критике судебные процессы над подозреваемыми боевиками ИГ в Ираке. По словам активистов, суды часто полагаются на косвенные доказательства или показания, которые были даны под давлением.

Что известно о подсудимых?
Кевин Гоно 32 года, он приехал с юго-востока Франции. Предполагается, что он попал в Сирию через Турцию и примкнул к "Фронту аль-Нусра" (ветви Аль-Каиды; террористическая организация запрещена в России), прежде чем присягнуть на верность ИГ.

Он был арестован в Сирии вместе с матерью, женой и сводным братом в декабре 2017 года. Французский суд также заочно приговорил его к девяти годам лишения свободы.

41-летний Мачу принадлежал к ячейке ИГ, состоящей из выходцев из Европы, которые совершали нападения в Ираке и Сирии, а также планировали теракты в Париже и Брюсселе, согласно информации французского "Центр анализа терроризма" (фр. Centre d"analyse du Terrorisme, CAT).

32-летний парижанин Лопес отправился в находившийся под контролем ИГ город Мосул на севере Ирака вместе с женой и двумя детьми, а затем перебрался в Сирию, сообщает CAT по материалам следствия.

Зачем их перевезли в Ирак?
Какое-то время "Исламское государство" контролировало обширные участки территории как Сирии, так и Ирака. После нескольких лет боевых действий в конце 2017 года Ирак объявил о победе над ИГ на своей стороне границы.

С сирийской стороны основное наступление вел поддерживаемый США альянс арабских и курдских боевиков - Сирийские демократические силы (СДС). Группа взяла под свой контроль последний оплот джихадистов в марте.

Предположительно тысяча иностранных боевиков, а также много женщин и детей удерживается СДС.

Ирак предложил судить всех иностранных боевиков, удерживаемых СДС, на своей территории. Несколько сотен человек были переданы для судебного разбирательства иракскими судами, но ни один из них до сих пор не был казнен.

Какова судьба иностранцев, присоседившихся к ИГ?
Около 41 тысяч человек из десятков стран мира присоединились к "Исламскому государству" в Сирии и Ираке. Примерно каждый четвертый из них - женщина или ребенок.

Почти 6 тысяч человек прибыли из Западной Европы. Среди них 850 (в том числе 145 женщин и 50 детей) прибыли из Великобритании.

Считается, что подавляющее большинство боевиков ИГ были убиты или взяты в плен. Какую долю от них составляют иностранцы, неясно.

По оценкам экспертов, по меньшей мере 7 тысяч человек вернулись в страны проживания.

Источник - ВВС
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1558905960
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