 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Идлибе опять воюют российские ЧВК, - В.Мухин
00:34 27.05.2019

Турция при поддержке США открыто помогает оружием сирийским боевикам

Войска президента Сирии Башара Асада при поддержке российской авиации продолжают освобождение от незаконных вооруженных формирований (НВФ) территорий в Идлибской зоне деэскалации (ЗД). Как сообщает Reuters, в этом им негласно противостоит Анкара, которая наращивает поставки вооружений НВФ в данной зоне. Агентство утверждает, что благодаря этим поставкам боевики сумели в ходе объявленного на три дня перемирия отбросить силы правительственной армии на прежние позиции.

Сирийские СМИ сообщают, что в воскресенье утром войска Асада после масштабной артподготовки и массированных авиаударов отбили город Кафр-Набуда и его окрестности (долина Аль-Габ), расположенные на северо-западе провинции Хама, отвоевав завоеванные позиции.

Судя по видеороликам в соцсетях, в наступлении вместе с сирийским спецназом принимали участие российские спецгруппы частной военной кампании (ЧВК). Какой именно – не сообщается.

Не исключено, что работа именно российских групп ЧВК и подготовленного ими сирийского спецназа, как не раз бывало, способствовала успеху. Портал news-front.info сообщает, что в ЗД "Идлиб" в долине Аль-Габ "несколько смешанных российско-сирийских групп были выдвинуты на максимально близкое расстояние к противнику". В задачи этих специальных разведывательных групп входили разведка, авианаводка и проведение боевых и диверсионных действий.

"НГ" уже писала о том, что военные специалисты, не связанные с армией, еще в феврале 2019 года приступили к подготовке сирийского спецназа (см. номер от 13.02.19). Спустя три месяца их подготовка закончилась. И вот сейчас, видимо, сирийские спецназовцы при участии российских ЧВК проходят обкатку боем. Другим немаловажным фактором, обуславливающим участие ЧВК в боевых действиях сирийской армии, является укрепление морального духа ее военнослужащих, а также реальная передача боевого опыта. СМИ не раз сообщали, что среди военных специалистов из РФ, действующих в Сирии, как правило, бывшие офицеры и прапорщики Российской и Советской армии, прошедшие горячие точки.

Однако вряд ли можно ожидать, что начатое наступление и полное освобождение территорий в ЗД "Идлиб" будут для Дамаска легкими и быстрыми. Reuters утверждает, что Турция поставила сирийским НВФ "десятки единиц бронетехники, ракетных установок "Град", противотанковых управляемых ракет и так называемых буксирных ракет (видимо, это ракетные системы залпового огня – РСЗО. – "НГ")". Судя по всему, такие поставки продолжатся и дальше, поскольку, по предположению журналистов агентства, США вновь дали добро на прерванную ранее (в 2017 году) военную помощь оппозиционным сирийским группировкам, которую, по данным Reuters, организовывало Центральное разведывательное управление. Агентство получило эту информацию от "источника западной разведки": "Вашингтон дал зеленый свет для поддерживаемых Турцией основных повстанцев использовать буксирные ракеты (РСЗО), которые были на складе в последней кампании". А Минобороны РФ в последние дни в своих сводках уже сообщало о массовом применении в ЗД боевиками РСЗО.

Пресс-секретарь Фронта национального освобождения (ФНО) капитан Наджи Мустафа не подтвердил, но и не опроверг информацию о новых поставках ФНО (эту структуру поддерживает Анкара) бронетехники и РСЗО из Турции. "Он заявил, – пишет Reuters, – что повстанцы уже давно имеют большой арсенал оружия: от противотанковых комплексов до бронетехники "наряду с материально-технической поддержкой наших турецких братьев".

Reuters утверждает, что именно под флагами ФНО объединились сейчас боевики в Идлибе, чтобы отразить начатое Дамаском наступление. "Готовность повстанцев отложить в сторону разногласия, которые когда-то привели к кровопролитным междоусобицам, впервые за многие годы объединила джихадистов и основных повстанцев", – отмечают журналисты агентства.

"Сейчас в ЗД "Идлиб", которая составляет не более 4% территории Сирии, по данным турецких СМИ, проживает около 3 млн человек, что составляет около четверти нынешнего населения страны, – сказал "НГ" военный эксперт полковник Шамиль Гареев. – Там же в настоящий момент сконцентрированы основные силы непримиримой оппозиции, разгром которых, по замыслу Москвы и Дамаска, укрепит режим Башара Асада. Но российскому руководству надо понять, что вряд ли Турция останется союзником Москвы, если наступление в Идлибе продолжится. В зоне "Идлиб" проживают в основном сунниты. И они негативно воспринимают не только власть алавитско-шиитского клана Асада, но и курдские и иные силы, настроенные враждебно к Турции".

Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
26.05.2019

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1558906440
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