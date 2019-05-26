 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 27.05.2019
01:00  Как девушка из глубинки Кыргызстана Каныкей Батырова покорила модный мир России
00:49  Адвокат в Таджикистане: "опасная" и "тяжелая" профессия, - РО
00:41  Джихадисты возвращаются в Афган и взрывают ситуацию, - Le Monde
00:38  Евразийский союз нуждается в ускорении, - В.Панфилова
00:35  Иран может потеснить базы РФ в Сирии, - И.Субботин
00:34  В Идлибе опять воюют российские ЧВК, - В.Мухин
00:26  Суд Ирака приговорил к смертной казни французов, воевавших на стороне ИГ
Воскресенье, 26.05.2019
20:36  Саидмурат Танирберген освобожден от должности заведующего секретариатом Совбеза Казахстана
19:25  В Туркменистане создана Госкомиссия по уборке пшеницы
15:35  Торги УкрРуиной. В премьеры к Зеленcкому Кремль двинул карманного олигарха Хорошковского
15:21  Гран-при Каннского кинофестиваля забрал южный кореец Пон Джун Хо и его "Паразиты"
13:36  Всемирный банк вынес Украине смертный приговор
12:33  Почему русские школы в Таджикистане предпочтительнее? - "РО"
11:25  Не съел - уже хорошо. В Папуа-Новой Гвинее Джулиус Чан сменил Питера О`Нила на посту премьер-министра
11:20  На место Терезы Мэй претендуют семь министров и экс-министров
11:16  На президентские выборы в Алжире не заявился ни один кандидат
11:13  В Перуанском Лагунасе землетрясение магнитудой 8! баллов
10:58  Зеленский пообещал сделать из Украины "базу для покорения мира"
00:36  Политическое противостояние в Кыргызстане: какие возможны исходы?
00:24  Уроки распада СССР, - Ю.Болдырев
00:20  Туркменистан: все идет псу под хвост
Суббота, 25.05.2019
19:55  США – Иран: политика большой дубинки, - С.Кожемякин
19:46  Георгий Маргвелашвили переквалифицировался из президента Грузии в... плотника
15:21  Скончался Бейшебек Акунов - управделами СМ Киргизской ССР и зам. главы Компартии Кыргызстана
14:03  Москва и Ташкент обсуждают создание "сервисного центра по обслуживанию Т-62 и Т-72" (танков СССР)
13:54  США готовятся к парламентским выборам в Киргизии, - А.Пахолин
13:20  Во главе ГКНБ Киргизии временно встал верный "ошмяк" Опумбаев
13:14  Эк-президент Киргизии Атамбаев добровольно отказался от руководства Соц.-дем. партией
12:04  Можно ли в Узбекистане провести мирную демонстрацию и остаться на свободе?
12:02  "Предпродажная" подготовка российской элиты, - М.Хазин
12:00  Зеленского и его команду ничего не интересует, кроме денег, - О.Царев
11:59  Ментальные корни глобального кризиса. Почему человечество не хочет помудреть? Ч. 2, - Н.Даутбек кызы
11:57  Тупиковая ветвь власти: к чему приведет уход Терезы Мэй в отставку, - Е.Постникова
11:56  Кадры особого назначения: кто вошел в команду Зеленского, - И.Кармазин
08:40  В Туркменистане проверяют "невинность" учениц и наличие порнографии на телефонах у школьников
08:39  Бунт в тюрьме Вахдата: почему переговоры не состоялись?
08:35  ЕАЭC: продуктивный блок или союз реэкспортеров?
08:34  Киргизия попыталась отобрать у Таджикистана кладбище
08:31  Эскалация ударила по ценам на нефть. Но может удержать их от большего падения, - "Къ"
08:26  "Ливийская национальная армия" маршала Хафтара опять пробилась к окраинам Триполи
08:07  УкрРаскольники сами раскололись. "Патриарх" Филаретка изругал "митрополита" Епифашку
08:03  Уличные бои в Джакарте. Оппозиция не признала победу Видодо - 8 погибших, 900 раненых
07:56  Тайвань становится разменной монетой в споре США и КНР, - В.Скосырев
07:50  В Смоленской области нашли останки и медальон бойца из Кыргызстана Самидина Базаралиева
Пятница, 24.05.2019
20:43  Свидетели Порошенко: почему Львов станет оплотом сепаратизма
19:37  Экс-главу госохраны Киргизии Мусакеева приговорили к пяти годам тюрьмы
19:28  В Узбекистане официально избавились от понятия "милиция"
19:18  Белоруссия и Казахстан договорились по поставкам нефти. Осталось уговорить Россию на транзит, - "НГ"
17:24  Невеста для джихадиста. Как меня вербовали в Исламское государство, - "МК"
17:19  Asia Times: Китай может преподнести США неприятный сюрприз
17:13  Мини-юбки с именем Аллаха возмутили мусульман
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Иран может потеснить базы РФ в Сирии, - И.Субботин
00:35 27.05.2019

Тегеран создает военный объект между Хмеймимом и Тартусом

Иран может оборудовать военный порт вблизи российских баз в Сирии. Такими опасениями с "НГ" поделился дипломатический источник, который указал на появившиеся 5 мая данные об остановке иранского нефтяного танкера в сирийском порту Баниас. По словам собеседника "НГ", в перспективе этот портовый город может стать военным объектом Исламской Республики. Не исключено, что развертывание базы между российскими позициями – в Тартусе и в Хмеймиме – может иметь далеко идущие последствия. В экспертной среде считают: Россия и Иран демонстрируют единодушие лишь на стратегическом уровне. На деле между двумя странами есть множество разногласий.

"Активность Ирана в районе Баниаса может иметь дестабилизирующий эффект не только для региона, но и для сил, которые пытаются этот регион стабилизировать, – заявил "НГ" дипломатический источник, пожелавший не раскрывать свою страну. – Важно присмотреться к тому, что происходит вокруг порта, потому что в перспективе он может стать военной базой Ирана у Средиземного моря".

Собеседник "НГ" обратил внимание на данные, согласно которым иранский танкер, загруженный нефтью, делал остановку в Баниасе. Ранее агентство Reuters сообщило, что 5 мая корабль True Ocean, шедший в Турцию под флагом Исламской Республики, на полпути отключил транспондер и поменял курс. На борту находилось около 130 тыс. т иранской нефти, покупка которой запрещена американскими санкциями, действующими экстерриториально.

Местонахождение судна попытались выяснить независимые аналитики, которые внимательно изучили спутниковые данные. По их предположениям, после смены курса танкер разгрузился в сирийском Баниасе. Есть подозрение, что черное золото все-таки отправилось в Турцию, но сухопутно. Подобная скрытность вполне объяснима: Анкара не хочет стать объектом ограничительных мер США, но ей невыгодно отказываться от сырья.

О намерениях Ирана создать военный объект на сирийском побережье говорят не первый раз. Такие предположения начали циркулировать после того, как стало известно о договоренности Дамаска и Тегерана передать контейнерный порт в провинции Латакия под руководство иранских менеджеров. Как ожидается, иранцы получат контроль над основным коммерческим портом в Сирии уже 1 октября 2019 года – когда закончится договор аренды, заключенный с нынешней компанией. Сейчас контроль обеспечивает совместное предприятие, которое создано сирийскими инвесторами из Souria Holding и французской компанией CMA CGM. Однако сам объект принадлежит правительству Сирии и с 2015 года находится под американскими санкциями.

Выход Ирана к Средиземному морю лишает Россию монополии на экономическое присутствие в прибрежных районах Сирии и влечет за собой некоторые риски в сфере безопасности. Территориальная близость иранских объектов – вне зависимости от их назначения – может не только технически усложнить жизнь российским военнослужащим, но сделать их объектом наблюдения. Вероятно, это хорошо осознает и российская сторона. Однако помешать официальному Дамаску вести столь близкие контакты с Тегераном трудно. Кредитная линия, которая была предоставлена сирийцам иранским руководством, может составлять, по разным оценкам, от 6 до 8 млрд долл. за все годы гражданской войны. Иранские силы и лояльные им шиитские иррегулярные формирования внесли определенный вклад в устойчивость сирийского режима. Февральский визит президента Сирии Башара Асада в Тегеран и его встреча с верховным лидером страны Али Хаменеи стали еще одним сигналом, что Дамаск не намерен жертвовать отношениями со своим шиитским партнером.

Что же касается Баниаса, то он важен с точки зрения расположенной там нефтебазы, напоминают в экспертной среде. "Поставленную иранскую нефть разгружают в нефтехранилища, которые находятся в порту, – заявил "НГ" бывший спецпредставитель Госдепартамента США по политическому переходу в Сирии, приглашенный старший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока им. Рафика Харири при Атлантическом совете Фредерик Хоф. – Я помню, что Иран и Сирия подписывали соглашение о строительстве электростанции вблизи Латакии и создании газопровода, который соединит ее с Баниасом".

По словам экс-дипломата, Россия и Иран сотрудничают в Сирии стратегически, но между странами есть разногласия на рабочих уровнях. "Президент Путин дал Израилю зеленый свет, чтобы наносить удары по Ирану и "Хезболле" в Сирии, при условии что они не заденут силы режима, – напоминает Хоф. – Россия обеспокоена тем, что Иран хочет сделать в Сирии то же, что и в Ливане: выстроить похожую на "Хезболлу" параллель сирийскому государству – государству, которое Россия хотела бы полностью восстановить. Российские и иранские бизнесмены, по некоторым данным, конфликтуют из-за проектов реконструкции (Сирии. – "НГ") и из-за других экономических вопросов. Сохранение Асада у власти необходимо как Ирану, который хочет поставить сирийцев на службу "Хезболле", так и президенту Путину, который – даже если он низкого мнения об Асаде – по-прежнему рассматривает его как символ российской победы над американской схемой по смене сирийского режима".

Игорь Субботин
26.05.2019

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1558906500
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева посетила Казахскую Академию питания и завод по производству детского молочного питания "Амиран"
- "От фермы до стола" - парламентские слушания в Мажилисе, посвященные перспективам развития мясо-молочной продукции
- Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин проинспектировал ход реализации крупных инфраструктурных проектов
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 мая 2019 года №303
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 мая 2019 года №310
- Кадровые перестановки
- "Спасибо за возможность диалога": непримиримые противники сошлись на полях ЕАМФ
- Кандидат в Президенты РК от ДПК "Ак жол" Дания Еспаева встретилась в Кокшетау с коллективом ТОО "Казахстанская Агро Инновационная Корпорация"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  