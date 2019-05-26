 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 27.05.2019
01:00  Как девушка из глубинки Кыргызстана Каныкей Батырова покорила модный мир России
00:49  Адвокат в Таджикистане: "опасная" и "тяжелая" профессия, - РО
00:41  Джихадисты возвращаются в Афган и взрывают ситуацию, - Le Monde
00:38  Евразийский союз нуждается в ускорении, - В.Панфилова
00:35  Иран может потеснить базы РФ в Сирии, - И.Субботин
00:34  В Идлибе опять воюют российские ЧВК, - В.Мухин
00:26  Суд Ирака приговорил к смертной казни французов, воевавших на стороне ИГ
Воскресенье, 26.05.2019
20:36  Саидмурат Танирберген освобожден от должности заведующего секретариатом Совбеза Казахстана
19:25  В Туркменистане создана Госкомиссия по уборке пшеницы
15:35  Торги УкрРуиной. В премьеры к Зеленcкому Кремль двинул карманного олигарха Хорошковского
15:21  Гран-при Каннского кинофестиваля забрал южный кореец Пон Джун Хо и его "Паразиты"
13:36  Всемирный банк вынес Украине смертный приговор
12:33  Почему русские школы в Таджикистане предпочтительнее? - "РО"
11:25  Не съел - уже хорошо. В Папуа-Новой Гвинее Джулиус Чан сменил Питера О`Нила на посту премьер-министра
11:20  На место Терезы Мэй претендуют семь министров и экс-министров
11:16  На президентские выборы в Алжире не заявился ни один кандидат
11:13  В Перуанском Лагунасе землетрясение магнитудой 8! баллов
10:58  Зеленский пообещал сделать из Украины "базу для покорения мира"
00:36  Политическое противостояние в Кыргызстане: какие возможны исходы?
00:24  Уроки распада СССР, - Ю.Болдырев
00:20  Туркменистан: все идет псу под хвост
Суббота, 25.05.2019
19:55  США – Иран: политика большой дубинки, - С.Кожемякин
19:46  Георгий Маргвелашвили переквалифицировался из президента Грузии в... плотника
15:21  Скончался Бейшебек Акунов - управделами СМ Киргизской ССР и зам. главы Компартии Кыргызстана
14:03  Москва и Ташкент обсуждают создание "сервисного центра по обслуживанию Т-62 и Т-72" (танков СССР)
13:54  США готовятся к парламентским выборам в Киргизии, - А.Пахолин
13:20  Во главе ГКНБ Киргизии временно встал верный "ошмяк" Опумбаев
13:14  Эк-президент Киргизии Атамбаев добровольно отказался от руководства Соц.-дем. партией
12:04  Можно ли в Узбекистане провести мирную демонстрацию и остаться на свободе?
12:02  "Предпродажная" подготовка российской элиты, - М.Хазин
12:00  Зеленского и его команду ничего не интересует, кроме денег, - О.Царев
11:59  Ментальные корни глобального кризиса. Почему человечество не хочет помудреть? Ч. 2, - Н.Даутбек кызы
11:57  Тупиковая ветвь власти: к чему приведет уход Терезы Мэй в отставку, - Е.Постникова
11:56  Кадры особого назначения: кто вошел в команду Зеленского, - И.Кармазин
08:40  В Туркменистане проверяют "невинность" учениц и наличие порнографии на телефонах у школьников
08:39  Бунт в тюрьме Вахдата: почему переговоры не состоялись?
08:35  ЕАЭC: продуктивный блок или союз реэкспортеров?
08:34  Киргизия попыталась отобрать у Таджикистана кладбище
08:31  Эскалация ударила по ценам на нефть. Но может удержать их от большего падения, - "Къ"
08:26  "Ливийская национальная армия" маршала Хафтара опять пробилась к окраинам Триполи
08:07  УкрРаскольники сами раскололись. "Патриарх" Филаретка изругал "митрополита" Епифашку
08:03  Уличные бои в Джакарте. Оппозиция не признала победу Видодо - 8 погибших, 900 раненых
07:56  Тайвань становится разменной монетой в споре США и КНР, - В.Скосырев
07:50  В Смоленской области нашли останки и медальон бойца из Кыргызстана Самидина Базаралиева
Пятница, 24.05.2019
20:43  Свидетели Порошенко: почему Львов станет оплотом сепаратизма
19:37  Экс-главу госохраны Киргизии Мусакеева приговорили к пяти годам тюрьмы
19:28  В Узбекистане официально избавились от понятия "милиция"
19:18  Белоруссия и Казахстан договорились по поставкам нефти. Осталось уговорить Россию на транзит, - "НГ"
17:24  Невеста для джихадиста. Как меня вербовали в Исламское государство, - "МК"
17:19  Asia Times: Китай может преподнести США неприятный сюрприз
17:13  Мини-юбки с именем Аллаха возмутили мусульман
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Евразийский союз нуждается в ускорении, - В.Панфилова
00:38 27.05.2019

Интеграционное объединение пока не выполнило программу-минимум

В Нур-Султане 29 мая состоится юбилейный саммит глав государств – стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Заседание приурочено сразу к двум датам – 25-летию идеи Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания договора ЕАЭС. Руководители России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении подведут итоги деятельности интеграционного объединения и рассмотрят перспективы дальнейшего развития ЕАЭС.

Член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая отметила, что "проделан огромный путь и создан реально действующий экономический союз". Напомним, инициатором создания Евразийского экономического союза стал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он первым из лидеров выступил с идеей реинтеграции стран – участниц СНГ. В марте 1994 года Назарбаев выступил в МГУ им. Ломоносова с лекцией, в которой прозвучало предложение создать новое объединение – Евразийский союз. Спустя 20 лет президенты Казахстана, РФ и Белоруссии подписали договор о создании ЕАЭС. Позже к интеграционному объединению присоединились Киргизия и Армения. На очереди Таджикистан. По словам Валовой, "участие в союзе предоставляет большие экономические преимущества для государств-членов".

Как стало известно СМИ, на юбилейном заседании планируется наделить Нурсултана Назарбаева статусом почетного председателя ЕАЭС. При этом статус Назарбаева должен подкрепляться дополнительными политическими шагами. Пока ЕАЭС имеет в качестве стержня такой экономический инструмент, как Евразийская комиссия. Однако создание политической надстройки в объединении в ближайшем будущем не предполагается.

Директор Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович считает, что могут быть созданы переговорные площадки по типу союзного парламента, о котором в последнее время так много говорится. "Но это будет не столько законодательный орган, сколько площадка для диалога с целью облегчения экономических мер", – сказал "НГ" Мендкович. По его словам, если будет принято решение о создании политической надстройки, то это будет отдельный институт, а такой сценарий в ближайшие годы не предвидится.

Эксперты "НГ" отметили плюсы и минусы первых пяти лет работы интеграционного объединения. По официальным данным, годовой товарооборот между странами – участницами объединения составляет 35 млрд долл. Ежегодно растет объем торговли внутри ЕАЭС на 30%. При этом совокупный ВВП стран интеграционного объединения только в 2018 году увеличился на 2%. "Создан единый рынок труда. Несмотря на существующие ограничения на ряд товаров, интенсивность товарных потоков выросла. На регулярной основе начали работать институты союза, которые позволяют создавать и имплементировать единые стандартные нормы. Примером такой работы можно считать внедрение сети лабораторий в Киргизии, ориентированных на тестирование сельхозпродукции", – сказал Никита Мендкович.

Эксперт отметил и неудачи организации. "Сохраняются некоторые барьеры при движении товаров и услуг ЕАЭС. Прежде всего это связано с проблемой контрабанды товаров из Китая через Киргизию и Казахстан. Осложнения в виде периодических торговых войн между Бишкеком и Нур-Султаном тоже вызваны проблемой контрабанды. Периодически обостряется ситуация с проникновением санкционных продуктов через Белоруссию. Поэтому сегодня в повестке дня стоит создание мощной системы на внешних границах для борьбы с контрабандой и исключения ввоза потребительских товаров в обход существующих таможен ЕАЭС", – подчеркнул Мендкович.

Научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев считает: ЕАЭС будет на длительную перспективу сохранять потенциал развития и даже некоторого, возможно, расширения. "Одновременно потенциал социально-экономической интеграции достиг своих пределов. Не исключено, что мы не достигнем интеграции в том виде, в котором она задумывалась. Это создание общей валюты, создание без барьеров пространства для экономической деятельности. Но это не является неприятной новостью, это объективный факт, с которым нужно работать. Впрочем, нам и не обязательно к этому стремиться. Достаточно того, чтобы ядро – Белоруссия, Россия и Казахстан – стабилизировалось в отношениях между собой и полноценно отработало ту повестку, которая была заложена пять лет назад", – сказал "НГ" Караваев. В частности, по его словам, это создание к 2025 году общего энергетического рынка, уменьшение количества ограничений в торговле и сфере услуг. "Задачи, которые ставились, должны быть выполнены. Только в этом случае мы получим более сильное объединение, и необязательно, чтобы оно претендовало на создание единой валюты или единого политического центра, но оно будет сильным игроком на евразийском рынке", – полагает эксперт. По его словам, главная задача среднесрочной перспективы – запустить процессы управления взаимоотношениями между Китаем и ЕС в пользу ЕАЭС.

Караваев также отметил, что "у евразийцев все еще нет равных условий в трудоустройстве, здравоохранении, образовании, пенсионной сфере и в доступе малого и среднего бизнеса на рынки друг к другу, хотя все это декларируется. "Повестка, которая была заложена 5 лет назад, не выполнена до конца", – считает Караваев. По мнению эксперта, эту повестку надо успеть выполнить, пока еще имеется позитивная политическая конъюнктура в виде правящих элит, пока не начались процессы, связанные с передачей власти в Белоруссии и России, и не возникли дебаты, а нужен ли ЕАЭС.

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
26.05.2019

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1558906680
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева посетила Казахскую Академию питания и завод по производству детского молочного питания "Амиран"
- "От фермы до стола" - парламентские слушания в Мажилисе, посвященные перспективам развития мясо-молочной продукции
- Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин проинспектировал ход реализации крупных инфраструктурных проектов
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 мая 2019 года №303
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 мая 2019 года №310
- Кадровые перестановки
- "Спасибо за возможность диалога": непримиримые противники сошлись на полях ЕАМФ
- Кандидат в Президенты РК от ДПК "Ак жол" Дания Еспаева встретилась в Кокшетау с коллективом ТОО "Казахстанская Агро Инновационная Корпорация"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  