Евразийский союз нуждается в ускорении, - В.Панфилова

00:38 27.05.2019

Интеграционное объединение пока не выполнило программу-минимум



В Нур-Султане 29 мая состоится юбилейный саммит глав государств – стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Заседание приурочено сразу к двум датам – 25-летию идеи Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания договора ЕАЭС. Руководители России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении подведут итоги деятельности интеграционного объединения и рассмотрят перспективы дальнейшего развития ЕАЭС.



Член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая отметила, что "проделан огромный путь и создан реально действующий экономический союз". Напомним, инициатором создания Евразийского экономического союза стал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он первым из лидеров выступил с идеей реинтеграции стран – участниц СНГ. В марте 1994 года Назарбаев выступил в МГУ им. Ломоносова с лекцией, в которой прозвучало предложение создать новое объединение – Евразийский союз. Спустя 20 лет президенты Казахстана, РФ и Белоруссии подписали договор о создании ЕАЭС. Позже к интеграционному объединению присоединились Киргизия и Армения. На очереди Таджикистан. По словам Валовой, "участие в союзе предоставляет большие экономические преимущества для государств-членов".



Как стало известно СМИ, на юбилейном заседании планируется наделить Нурсултана Назарбаева статусом почетного председателя ЕАЭС. При этом статус Назарбаева должен подкрепляться дополнительными политическими шагами. Пока ЕАЭС имеет в качестве стержня такой экономический инструмент, как Евразийская комиссия. Однако создание политической надстройки в объединении в ближайшем будущем не предполагается.



Директор Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович считает, что могут быть созданы переговорные площадки по типу союзного парламента, о котором в последнее время так много говорится. "Но это будет не столько законодательный орган, сколько площадка для диалога с целью облегчения экономических мер", – сказал "НГ" Мендкович. По его словам, если будет принято решение о создании политической надстройки, то это будет отдельный институт, а такой сценарий в ближайшие годы не предвидится.



Эксперты "НГ" отметили плюсы и минусы первых пяти лет работы интеграционного объединения. По официальным данным, годовой товарооборот между странами – участницами объединения составляет 35 млрд долл. Ежегодно растет объем торговли внутри ЕАЭС на 30%. При этом совокупный ВВП стран интеграционного объединения только в 2018 году увеличился на 2%. "Создан единый рынок труда. Несмотря на существующие ограничения на ряд товаров, интенсивность товарных потоков выросла. На регулярной основе начали работать институты союза, которые позволяют создавать и имплементировать единые стандартные нормы. Примером такой работы можно считать внедрение сети лабораторий в Киргизии, ориентированных на тестирование сельхозпродукции", – сказал Никита Мендкович.



Эксперт отметил и неудачи организации. "Сохраняются некоторые барьеры при движении товаров и услуг ЕАЭС. Прежде всего это связано с проблемой контрабанды товаров из Китая через Киргизию и Казахстан. Осложнения в виде периодических торговых войн между Бишкеком и Нур-Султаном тоже вызваны проблемой контрабанды. Периодически обостряется ситуация с проникновением санкционных продуктов через Белоруссию. Поэтому сегодня в повестке дня стоит создание мощной системы на внешних границах для борьбы с контрабандой и исключения ввоза потребительских товаров в обход существующих таможен ЕАЭС", – подчеркнул Мендкович.



Научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев считает: ЕАЭС будет на длительную перспективу сохранять потенциал развития и даже некоторого, возможно, расширения. "Одновременно потенциал социально-экономической интеграции достиг своих пределов. Не исключено, что мы не достигнем интеграции в том виде, в котором она задумывалась. Это создание общей валюты, создание без барьеров пространства для экономической деятельности. Но это не является неприятной новостью, это объективный факт, с которым нужно работать. Впрочем, нам и не обязательно к этому стремиться. Достаточно того, чтобы ядро – Белоруссия, Россия и Казахстан – стабилизировалось в отношениях между собой и полноценно отработало ту повестку, которая была заложена пять лет назад", – сказал "НГ" Караваев. В частности, по его словам, это создание к 2025 году общего энергетического рынка, уменьшение количества ограничений в торговле и сфере услуг. "Задачи, которые ставились, должны быть выполнены. Только в этом случае мы получим более сильное объединение, и необязательно, чтобы оно претендовало на создание единой валюты или единого политического центра, но оно будет сильным игроком на евразийском рынке", – полагает эксперт. По его словам, главная задача среднесрочной перспективы – запустить процессы управления взаимоотношениями между Китаем и ЕС в пользу ЕАЭС.



Караваев также отметил, что "у евразийцев все еще нет равных условий в трудоустройстве, здравоохранении, образовании, пенсионной сфере и в доступе малого и среднего бизнеса на рынки друг к другу, хотя все это декларируется. "Повестка, которая была заложена 5 лет назад, не выполнена до конца", – считает Караваев. По мнению эксперта, эту повестку надо успеть выполнить, пока еще имеется позитивная политическая конъюнктура в виде правящих элит, пока не начались процессы, связанные с передачей власти в Белоруссии и России, и не возникли дебаты, а нужен ли ЕАЭС.



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

26.05.2019