 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 27.05.2019
00:49  Адвокат в Таджикистане: "опасная" и "тяжелая" профессия, - РО
00:41  Джихадисты возвращаются в Афган и взрывают ситуацию, - Le Monde
Воскресенье, 26.05.2019
20:36  Саидмурат Танирберген освобожден от должности заведующего секретариатом Совбеза Казахстана
19:25  В Туркменистане создана Госкомиссия по уборке пшеницы
15:35  Торги УкрРуиной. В премьеры к Зеленcкому Кремль двинул карманного олигарха Хорошковского
15:21  Гран-при Каннского кинофестиваля забрал южный кореец Пон Джун Хо и его "Паразиты"
13:36  Всемирный банк вынес Украине смертный приговор
12:33  Почему русские школы в Таджикистане предпочтительнее? - "РО"
11:25  Не съел - уже хорошо. В Папуа-Новой Гвинее Джулиус Чан сменил Питера О`Нила на посту премьер-министра
11:20  На место Терезы Мэй претендуют семь министров и экс-министров
11:16  На президентские выборы в Алжире не заявился ни один кандидат
11:13  В Перуанском Лагунасе землетрясение магнитудой 8! баллов
10:58  Зеленский пообещал сделать из Украины "базу для покорения мира"
00:36  Политическое противостояние в Кыргызстане: какие возможны исходы?
00:24  Уроки распада СССР, - Ю.Болдырев
00:20  Туркменистан: все идет псу под хвост
Суббота, 25.05.2019
19:55  США – Иран: политика большой дубинки, - С.Кожемякин
19:46  Георгий Маргвелашвили переквалифицировался из президента Грузии в... плотника
15:21  Скончался Бейшебек Акунов - управделами СМ Киргизской ССР и зам. главы Компартии Кыргызстана
14:03  Москва и Ташкент обсуждают создание "сервисного центра по обслуживанию Т-62 и Т-72" (танков СССР)
13:54  США готовятся к парламентским выборам в Киргизии, - А.Пахолин
13:20  Во главе ГКНБ Киргизии временно встал верный "ошмяк" Опумбаев
13:14  Эк-президент Киргизии Атамбаев добровольно отказался от руководства Соц.-дем. партией
12:04  Можно ли в Узбекистане провести мирную демонстрацию и остаться на свободе?
12:02  "Предпродажная" подготовка российской элиты, - М.Хазин
12:00  Зеленского и его команду ничего не интересует, кроме денег, - О.Царев
11:59  Ментальные корни глобального кризиса. Почему человечество не хочет помудреть? Ч. 2, - Н.Даутбек кызы
11:57  Тупиковая ветвь власти: к чему приведет уход Терезы Мэй в отставку, - Е.Постникова
11:56  Кадры особого назначения: кто вошел в команду Зеленского, - И.Кармазин
08:40  В Туркменистане проверяют "невинность" учениц и наличие порнографии на телефонах у школьников
08:39  Бунт в тюрьме Вахдата: почему переговоры не состоялись?
08:35  ЕАЭC: продуктивный блок или союз реэкспортеров?
08:34  Киргизия попыталась отобрать у Таджикистана кладбище
08:31  Эскалация ударила по ценам на нефть. Но может удержать их от большего падения, - "Къ"
08:26  "Ливийская национальная армия" маршала Хафтара опять пробилась к окраинам Триполи
08:07  УкрРаскольники сами раскололись. "Патриарх" Филаретка изругал "митрополита" Епифашку
08:03  Уличные бои в Джакарте. Оппозиция не признала победу Видодо - 8 погибших, 900 раненых
07:56  Тайвань становится разменной монетой в споре США и КНР, - В.Скосырев
07:50  В Смоленской области нашли останки и медальон бойца из Кыргызстана Самидина Базаралиева
Пятница, 24.05.2019
20:43  Свидетели Порошенко: почему Львов станет оплотом сепаратизма
19:37  Экс-главу госохраны Киргизии Мусакеева приговорили к пяти годам тюрьмы
19:28  В Узбекистане официально избавились от понятия "милиция"
19:18  Белоруссия и Казахстан договорились по поставкам нефти. Осталось уговорить Россию на транзит, - "НГ"
17:24  Невеста для джихадиста. Как меня вербовали в Исламское государство, - "МК"
17:19  Asia Times: Китай может преподнести США неприятный сюрприз
17:13  Мини-юбки с именем Аллаха возмутили мусульман
17:12  Ментальные корни глобального кризиса. Почему человечество не хочет помудреть? Ч. 1, - Н.Даутбек кызы
17:00  Население Украины сократилось с 52 до 30 миллионов человек
15:03  КырДепутат Рыспаев отсудил у газеты "Ачык саясат" 300 тысяч сомов
13:46  Единственный русский министр правительства Киргизии (минэконом Панкратов) уволился
13:36  Вся в слезах и губной помаде... Тереза Мэй подала в отставку из премьеров Британии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   |   Таджикистан   | 
Джихадисты возвращаются в Афган и взрывают ситуацию, - Le Monde
00:41 27.05.2019

Обеспокоенность ситуацией в Афганистане усиливается по мере возвращения джихадистских группировок

"Несмотря на афганский мирный процесс, начатый Соединенными Штатами осенью 2018 года, и растущее отсутствие интереса международного сообщества к Афганистану, два высокопоставленных представителя безопасности России и США в течение нескольких дней напомнили о том, что угроза развертывания джихадистских группировок снова вызывает беспокойство", - пишет журналист Le Monde Жак Фоллору.

"Во вторник, 21 мая, директор ФСБ России Александр Бортников во время поездки в Таджикистан, граничащий с Афганистаном, предупредил о присутствии в этом регионе около 5 тыс. боевиков, связанных с организацией "Исламское государство" (эта организация запрещена в РФ - Прим. ред.). Согласно сообщениям российских СМИ о его визите в бывшую советскую республику Центральной Азии, он стремился предотвратить риск их переброски, в частности, в соседние северные провинции Афганистана, и призвал к усилению афгано-таджикской границы длиной более тысячи километров, славящейся своей проницаемостью", - говорится в статье.

"Это выступление произошло через два дня после мятежа и попытки массового побега членов ИГ из тюрьмы под Душанбе, столицы Таджикистана. Многие из них вернулись из Ирака и Сирии", - указывает Le Monde.

"Среди лидеров мятежа, по данным сил безопасности, был выявлен Бехруз Гулмурод, сын бывшего главы таджикского спецназа, который стал одним из руководителей ИГ в Сирии, где он умер в конце 2017 года. Сам Бехруз был приговорен в июле 2017 года к десяти годам тюремного заключения за попытку присоединиться к ИГ в Сирии. В ноябре 2018 года в результате очередной попытки побега в ИГ из тюрьмы в северо-восточном городе Ходжент погибло около 26 человек, - отмечает автор статьи. - Все это сильно беспокоит Москву и ФСБ, директор которой сказал, что опасается того, что под прикрытием статуса беженцев "идет их непрерывное проникновение в страны Содружества, сращивание с местной организованной преступностью".

"В 2015 году ИГ создает филиал "Вилаят Хорасан", что является старым названием этого региона, охватывающего часть Южной Азии и Центральной Азии. В Афганистане это движение первоначально опиралось на изолированных повстанцев, перебежчиков с обеих сторон афгано-пакистанской границы, которые стремились с помощью этого нового знамени получить контроль над небольшими местными территориями", - пишет журналист.

"В Кабуле ИГ бросает вызов как НАТО, так и правительству Афганистана, но также стремится конкурировать с талибами в области коммуникации, поражая умы осуществлением терактов. Представитель ООН в Кабуле в разговоре с Le Monde заявил, что уже в феврале в докладе Совета Безопасности также подчеркивалось стремление ИГ к расширению в Центральной Азии".

"Разделяя обеспокоенность российского лидера ФСБ, командующий ВС США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер выступил в среду и сказал: "Мы видели "Аль-Каиду" (эта организация запрещена в РФ - Прим. ред.) в Афганистане, в разных районах Афганистана. В разных районах Афганистана мы можем их найти, так что это не один конкретный регион, а по всей стране". По его словам, эти джихадистские группировки действуют в районах, находящихся под контролем талибов, или даже на их стороне, как это могут констатировать его войска во время столкновений", - передает газета.

24 мая 2019 г.
| Le Monde

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1558906860
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Дания Еспаева знакомит со своей предвыборной программой жителей Акмолинской области
- О чем гласит Закон: каков порядок управления авторскими и смежными правами на коллективной основе?
- Белоруссия ищет себе нефть в Казахстане
- Казахстан снял временный запрет на ввоз продукции из Кыргызстана
- АО "Казахтелеком" приобретет 49%-ю долю Tele2 AB в совместном предприятии Khan Tengri Holding B.V.
- Перспективы развития химической промышленности в РК
- Внимание, торги!
- Экс-бухгалтера Казахской национальной консерватории осудили на 8 лет за хищения
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  