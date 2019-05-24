Джихадисты возвращаются в Афган и взрывают ситуацию, - Le Monde

00:41 27.05.2019

Обеспокоенность ситуацией в Афганистане усиливается по мере возвращения джихадистских группировок



"Несмотря на афганский мирный процесс, начатый Соединенными Штатами осенью 2018 года, и растущее отсутствие интереса международного сообщества к Афганистану, два высокопоставленных представителя безопасности России и США в течение нескольких дней напомнили о том, что угроза развертывания джихадистских группировок снова вызывает беспокойство", - пишет журналист Le Monde Жак Фоллору.



"Во вторник, 21 мая, директор ФСБ России Александр Бортников во время поездки в Таджикистан, граничащий с Афганистаном, предупредил о присутствии в этом регионе около 5 тыс. боевиков, связанных с организацией "Исламское государство" (эта организация запрещена в РФ - Прим. ред.). Согласно сообщениям российских СМИ о его визите в бывшую советскую республику Центральной Азии, он стремился предотвратить риск их переброски, в частности, в соседние северные провинции Афганистана, и призвал к усилению афгано-таджикской границы длиной более тысячи километров, славящейся своей проницаемостью", - говорится в статье.



"Это выступление произошло через два дня после мятежа и попытки массового побега членов ИГ из тюрьмы под Душанбе, столицы Таджикистана. Многие из них вернулись из Ирака и Сирии", - указывает Le Monde.



"Среди лидеров мятежа, по данным сил безопасности, был выявлен Бехруз Гулмурод, сын бывшего главы таджикского спецназа, который стал одним из руководителей ИГ в Сирии, где он умер в конце 2017 года. Сам Бехруз был приговорен в июле 2017 года к десяти годам тюремного заключения за попытку присоединиться к ИГ в Сирии. В ноябре 2018 года в результате очередной попытки побега в ИГ из тюрьмы в северо-восточном городе Ходжент погибло около 26 человек, - отмечает автор статьи. - Все это сильно беспокоит Москву и ФСБ, директор которой сказал, что опасается того, что под прикрытием статуса беженцев "идет их непрерывное проникновение в страны Содружества, сращивание с местной организованной преступностью".



"В 2015 году ИГ создает филиал "Вилаят Хорасан", что является старым названием этого региона, охватывающего часть Южной Азии и Центральной Азии. В Афганистане это движение первоначально опиралось на изолированных повстанцев, перебежчиков с обеих сторон афгано-пакистанской границы, которые стремились с помощью этого нового знамени получить контроль над небольшими местными территориями", - пишет журналист.



"В Кабуле ИГ бросает вызов как НАТО, так и правительству Афганистана, но также стремится конкурировать с талибами в области коммуникации, поражая умы осуществлением терактов. Представитель ООН в Кабуле в разговоре с Le Monde заявил, что уже в феврале в докладе Совета Безопасности также подчеркивалось стремление ИГ к расширению в Центральной Азии".



"Разделяя обеспокоенность российского лидера ФСБ, командующий ВС США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер выступил в среду и сказал: "Мы видели "Аль-Каиду" (эта организация запрещена в РФ - Прим. ред.) в Афганистане, в разных районах Афганистана. В разных районах Афганистана мы можем их найти, так что это не один конкретный регион, а по всей стране". По его словам, эти джихадистские группировки действуют в районах, находящихся под контролем талибов, или даже на их стороне, как это могут констатировать его войска во время столкновений", - передает газета.



24 мая 2019 г.

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