Адвокат в Таджикистане: "опасная" и "тяжелая" профессия, - РО

00:49 27.05.2019

Правозащитники утверждают, что в последние годы работать адвокатом в Таджикистане становиться все тяжелее и те, кто проявляют интерес к громким уголовным делам, попадают под прессинг властей. Власти, в свою очередь такое утверждение считают необоснованным.



Файзи Оли, опытный адвокат считает, что школа адвокатуры в Таджикистане не смогла превратиться в независимый институт обеспечения и защиты прав граждан страны.



В беседе с Радио Озоди он отметил, что "сейчас в таджикском обществе большинство дел решают чиновники. Адвокаты зачастую на судебных процессах или на стадии расследования выступают в роли посредника. В период предварительных следственных мероприятий адвокатам не предоставляются равные возможности".



Правоведы говорят, что судебная система Таджикистана имеет большую направленность на обвинение и "доказанности обвинения", а потому адвокаты имеет слабую возможность доказать невиновность своих клиентов.



Безразличие к мнению и фактам адвоката



По их мнению, даже логические заключения адвокатов, основанные на фактах, не берутся во внимание судами. Файзи Оли отметил, что "к примеру, в Швеции и Норвегии один человек может убить нескольких и его уже считают преступником. Но, в тоже время порядка 10 адвокатов готовы защищать его интересы. Они изучают все стороны этого человека и не отказываются от его защиты. У нас же не так".



Два года назад после аттестации Министерства юстиции Таджикистана примерно полторы тысячи адвокатов лишились своих лицензий. Сейчас 800 человек осуществляют юридическую защиту наших граждан.



После такой "аттестации" Таджикистан подвергся резкой критике международных правозащитных организаций, которые посчитали, что власти под этим предлогом избавились от непослушных адвокатов. Несколько адвокатов, защищавших интересы противников властей, или открыто, критиковавшие власть, сами оказались за решеткой.



Один из них Бузургмехр Еров осенью 2015 года после объявления готовности защищать интересы арестованных членов ныне запрещенной Партии исламского возрождения, сам был арестован и обвинен в различных преступлениях. Суд приговорил его к 28 годам лишения свободы за мошенничество и подделку документов. Он сам и его сторонники считают обвинения политически ангажированными.



Бузургмехр читает книги и занимается спортом



Хуринисо Исхокова, мать Бузургмехра Ерова 25-го мая сказала Радио Озоди, что в последний раз виделась с сыном 15-го апреля. Исхокова сообщила, что сын в течение трехчасовой встречи говорил, что в колонии больше стал читать книги и периодику, занимается спортом и не жалуется на здоровье.



Она в частности сказала: "Я беседовала с ним три часа, но его жена и дети три дня были вместе с ним. Надеюсь, настанет день, когда мой сын выйдет на свободу".



Некоторые правозащитники утверждают, что именно судьба Ерова и еще нескольких других его коллег стали причиной того, что теперь адвокаты не берутся за громкие или политические дела.



Файзи Оли считает, что такой поступок адвокатов противоречить основополагающим принципам их деятельности: "Адвокаты не хотят портить отношения со следственными органами. Хотя, такой поступок уже противоречить принципам адвокатской деятельности. Так как, для адвоката нет разницы, какое преступление совершил его подзащитный, главное, чтобы он выполнил свою миссию".



Асадулло Каримов, адвокат из Хатлонской области говорит, что в настоящее время осуществление адвокатской деятельности непростое занятие, оно требует принципиальности, самопожертвования и чистой совести. Каримов подчеркивает, что отношение руководства правоохранительных органов к адвокатам должно измениться. Они должны понять, что адвокаты в их ряду защищают интересы граждан и без них развитие общества невозможно.



Проблема в "несправедливых" судах?



Бахтиер Насруллоев, другой таджикский адвокат считает, что основная проблема не заключается в системе адвокатуры или самих адвокатов, а связано с отсутствием независимости судов. Он отметил, что "когда имеется независимая судебная система, то, конечно же, в таких условиях модернизация адвокатуры и других правоохранительных органов гораздо проще".



В 2015 году парламент Таджикистана внес поправки в закон об адвокатской деятельности. Некоторые адвокаты посчитали такие изменения способом ужесточения контроля над деятельностью адвокатов и налаживания путей избавления от "несговорчивых" презставителей профессии.



Согласно этим изменениям лица, имеющие двойное гражданство и ранее осужденные лишаются права заниматься адвокатской практикой.



Международная организация Amnesty International в специальном отчете об адвокатах в 2017 году отмечала, что "адвокаты при исполнении своих обязанностей сталкиваются с множеством проблем".



По мнению этой организации, "в Таджикистане быть адвокатом означает сталкиваться с немыслимыми опасностями". Human Rights Watch заявила, что начиная с 2014 года несколько адвокатов были осуждены по обвинению в "мошенничестве", хотя эти дела имели политическую подоплеку.



Правозащитники утверждают, что как минимум пять адвокатов были осуждены за последние три года. Шухрат Кудратов в конце 2018 года, а ранее Фахриддин Зокиров освободились из мест лишения свободы. Бузургмехр Еров и Нуриддин Махкамов все еще находятся за решеткой.