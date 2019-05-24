Как девушка из глубинки Кыргызстана Каныкей Батырова покорила модный мир России

01:00 27.05.2019

Фото Каныкей Батыровой. На открытии фестиваля Moscow International Fest



Каныкей Батырова - в списке успешных мигрантов из Кыргызстана в России. С виду хрупкая девушка оказалась упрямой и сильной духом. Несмотря на трудности, она не сломалась перед большим мегаполисом, а талантом покорила модный мир Москвы, создавая уникальные и нежные образы мусульманской одежды.



Недавно она провела фестиваль моды Moscow International Fest с участием знаменитых дизайнеров из России. Сейчас со своей командой принимает заявки на второй тур.



Девушка из отдаленного села Жаштык Баткенской области, расположенного на границе с Таджикистаном, рассказала 24.kg, как она успевает управлять бизнесом в Бишкеке и Москве, не забывая при этом о семье.



- Каныкей, расскажите, как и когда вы уехали в Москву?



- Я уехала в Москву в 20 лет. Когда училась на бухгалтера в КГНУ, чтобы достичь своей цели. Трудилась на разных работах, пока не накопила стартовый капитал. Постепенно стала партнером в малом бизнесе в сфере питания и торговли. Сама открыла компанию по грузоперевозкам. Через два года в Москве смогла заработать свой первый миллион. Но сфера бизнеса - дело нелегкое. Была попытка создать бизнес в Бишкеке, но попались недобросовестные партнеры, в результате все мое внимание снова было сконцентрировано на бизнесе в Москве.



- А как вам пришла идея создать образы для мусульманок?



- Я сама покрытая. Часто возникали трудности при выборе одежды: она вся была в темных цветах, больших размеров и стоила недешево. Особенно трудно было найти подходящую одежду для деловой встречи. Когда приходила в длинной и темной одежде, меня не воспринимали всерьез. Поэтому я хотела создать классический и в то же время женственный образ для мусульманок по более доступной цене.



Шить - мое хобби. Мой интерес привел к известным дизайнерам: сначала для улучшения навыков я училась у чеченского дизайнера, затем, когда решила попасть в мир моды, пошла к Вячеславу Зайцеву.



Три года назад открыла свой дом моды в Москве. Когда увидела, что много девушек хотят обучиться шитью, моделированию одежды, разработала программу обучения.



Сейчас в доме моды Батыровой в Москве работают 15 человек, среди них есть и москвички. Они преподают в нашей школе.



К нам приходят не только соотечественницы, но и представители других стран и местные.



Наши выпускницы в конце курса могут самостоятельно создавать одежду. Они устраиваются на работу в хорошие ателье, руководят цехами, некоторые становятся дизайнерами.



- Ваша одежда продается только в Москве?



- Нет, мы отправляем одежду по всей России и в страны СНГ. Также у нас солидные продажи в интернете.



В Москве есть дом знаменитых дизайнеров из СНГ, там выставлены мои работы. Кроме этого, можно посмотреть в нашем доме моды. Планирую еще открыть бутик в одном из торговых центров.



Сейчас работаю над новой коллекцией.



- С какими трудностями вы столкнулись при создании бизнеса в Москве?



- В любом бизнесе основная трудность - команда. Очень сложно найти, объединить в единую группу ответственных и добросовестных сотрудников. Сейчас со мной люди, которые работали даже тогда, когда я не могла выдать им зарплату. Я такие поступки никогда не забываю.



- Как вам удалось пробиться в модный мир Москвы? Подружиться со знаменитыми дизайнерами России?



- Если хочешь быть лучшей, учиться надо у лучших. Поэтому еще в начале решила пройти курс в самом дорогом и престижном доме моды - у Вячеслава Зайцева. Обучаясь у него, получила приглашение поучаствовать в фестивале в Казани, где была удостоена премии "Оригинальный стиль".



Вячеслава Зайцева очень уважаю. Он легенда. Несмотря на свой возраст, до сих пор трудится, его часто можно застать за работой.



- Ваш фестиваль Moscow International Fest произвел фурор в Москве. Наверное, многих вы удивили организаторскими способностями?



- Я вложила много сил в реализацию своего проекта. Мы смогли на одной сцене собрать 20 дизайнеров со всего мира. Среди гостей были Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев.



Фестиваль прошел в трех направлениях: европейская, мусульманская мода и молодые дизайнеры. Думаю, создали отличную площадку, чтобы молодые дизайнеры могли заявить о себе на международной арене вместе с опытными модельерами.



Отмечу, что принимали участие и кыргызские молодые дизайнеры.



Многие удивились, когда узнали, что хрупкая девушка - мигрант из Кыргызстана своим трудом, без спонсоров провела такое масштабное мероприятие.



Второй фестиваль моды хотела провести в Бишкеке, но, к сожалению, не нашла поддержки. Думаю, что в будущем удастся воплотить мечту в реальность и провести в Бишкеке международное модное мероприятие.



Кстати, цель фестиваля - открыть доступ начинающим дизайнерам в мир моды. Поэтому участие недорогое.



Второй Moscow International Fest планируем на август. Ведем переговоры с сильными партнерами из Германии и Италии.



- Вам удобнее работать в Москве или Бишкеке?



- Если учитывать мое семейное положение, конечно, удобнее работать в Бишкеке. Поэтому год назад я открыла дом моды и в Кыргызстане. Сейчас живу между Москвой, Бишкеком и Ошем, куда езжу к родне мужа.



Но моя основная работа в Москве, так как в России много возможностей, к тому же там прибыльнее. В Кыргызстане, даже когда я у своего кайын-журта выполняю обязанности келинки, постоянно разговариваю по телефону. Только так могу управлять бизнесом вдали. Благодарна родственникам за понимание и поддержку.



Жазгуль МАСАЛИЕВА