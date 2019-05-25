 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Где бюджет, утырок? Глава района Хакассии Зайцев подрался с журналистом
06:36 27.05.2019

СКР начал проверку после нападения главы района Хакасии на журналиста

Следственный комитет России (СКР) проводит проверку по факту появления в интернете видеоролика, на котором глава Ширинского района Республики Хакасия, единоросс Сергей Зайцев толкает корреспондента "России 24". "По данному инциденту проводится проверка",- рассказали ТАСС в пресс-службе регионального управления СКР.

Ранее о проведении внутренней проверки сообщили в генсовете "Единой России". В ближайшие дни комиссия по этике партии вынесет решение в отношении Сергея Зайцева.

На видео видно, как Сергей Зайцев во время интервью напал на журналиста программы "Вести. Дежурная часть". Господин Зайцев толкает корреспондента, а когда тот решает продолжить разговор - пытается повалить на пол и в итоге выгоняет из кабинета. Вести себя агрессивно глава района начинает после вопроса о расходовании бюджетных средств, которые должны были быть потрачены на строительство домов для пострадавших от лесных пожаров в 2015 году.

Напомним, в пожаре, охватившем Хакасию весной 2015 года, пострадало 40 деревень. 34 человека погибли, около тысячи попали в больницы, больше 5 тыс. человек остались без жилья. Тяжелее всего пришлось селу Шира, где было уничтожено 500 домов, в которых жили 2,5 тыс. человек.

Источник - Коммерсант
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