 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Узбекистане выставлена на продажу еще одна компания экс-мужа Гульнары Каримовой
07:17 27.05.2019

В Узбекистане на продажу выставлена недвижимость ООО "Rubicon Wireless Communication", принадлежащая Рустаму Мадумарову, экс-мужу старшей дочери ныне покойного президента Ислама Каримова – Гульнары Каримовой.

Об этом 25 мая сообщили местные СМИ в Узбекистане.

ООО "Rubicon Wireless Communication" принадлежит компания "Perfectum", которая занимается мобильной связью в Узбекистане. Ее владельцем является бывший муж Гульнары Каримовой Рустам Мадумаров.

Открытый аукцион пройдет путем снижения начальной цены, методом демпинга. Первоначальная стоимость компании оценена в 205 млрд. сумов. Сообщается, что аукцион состоится 10 июня этого года.

Ранее в этом месяце стало известно о том, что в Узбекистане на продажу выставлена 100 процентная доля фирмы "EDEL VEYS-ALI", которая владеет первой частной радиостанцией в Узбекистане – Радио Гранд. Сообщалось, что первоначальная стоимость компании составляет более 7 млрд. сумов. Сейчас стоимость компании на аукционе снизилась до 4,1 млрд. сумов. Эта фирма также принадлежит экс-мужу Гульнары Каримовой Рустаму Мадумарову.

Как сообщала ранее Генеральная прокуратура Узбекистана, Рустам Мадумаров являлся одним из участников коррупционных схем Гульнары Каримовой. В 2014 году узбекский суд приговорил его к длительному тюремному заключению.

Прокуратура Швеции подозревает Мадумарова в том, что он, действуя в качестве доверенного лица Гульнары Каримовой, участвовал в ее коррупционных схемах. Сама Гульнара Каримова в настоящее время отбывает срок тюремного заключения в женской Зангиатинской колонии.

В 2015 году в отношении Каримовой в Швеции, Швейцарии и США завели уголовные дела: ей предъявили обвинение в присвоении около миллиарда долларов. Речь прежде всего шла о взятках, которые Каримова получала минимум от шести телекоммуникационных компаний.

В Узбекистане Каримову также обвинили в финансовых злоупотреблениях на $53 млн. 28 июля 2017 года Генпрокуратура республики сообщила о том, что 21 августа 2015 года Гульнара Каримова была приговорена к пяти годам лишения свободы Ташкентским областным судом за уклонение от уплаты налогов, хищение, вымогательство и уничтожение документации офшорных компаний. Кроме того, сообщалось, что в отношении Каримовой продолжается расследование дела по другим обвинениям.

800 миллионов швейцарских франков (около $800 млн), принадлежавшие Гульнаре Каримовой и найденные в банках Швейцарии, были арестованы. 31 июля прошлого года Федеральный суд по уголовным делам Швейцарии отклонил апелляцию Каримовой на решение о замораживании средств. Это означает, что деньги в скором времени могут быть возвращены властям Узбекистана.

26 мая 2019

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1558930620
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