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|"Великому лидеру" Назарбаеву присвоили титул "пожизненного почетного президента Тюркского совета"
07:20 27.05.2019
Назарбаеву присвоили статус пожизненного почетного президента Тюркского совета
Первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву присвоен статус пожизненного почетного президента Тюркского совета. Об этом говорится в заявлении Совета сотрудничества тюркоязычных государств, распространенном Министерством культуры, информации и туризма Кыргызстана.
По его данным, эта инициатива была выдвинута президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и поддержана лидерами государств-членов Тюркского совета "в знак признания ведущей роли Нурсултана Назарбаева в сближении тюркского мира с начала 1990-х годов и создании тюркских интеграционных организаций".
"Идеи и проекты великого лидера Нурсултана Назарбаева будут и впредь проливать свет на усилия Тюркских народов в будущем", - говорится в заявлении.
26 мая 2019