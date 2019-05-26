"Великому лидеру" Назарбаеву присвоили титул "пожизненного почетного президента Тюркского совета"

07:20 27.05.2019

Назарбаеву присвоили статус пожизненного почетного президента Тюркского совета



Первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву присвоен статус пожизненного почетного президента Тюркского совета. Об этом говорится в заявлении Совета сотрудничества тюркоязычных государств, распространенном Министерством культуры, информации и туризма Кыргызстана.



По его данным, эта инициатива была выдвинута президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и поддержана лидерами государств-членов Тюркского совета "в знак признания ведущей роли Нурсултана Назарбаева в сближении тюркского мира с начала 1990-х годов и создании тюркских интеграционных организаций".



"Идеи и проекты великого лидера Нурсултана Назарбаева будут и впредь проливать свет на усилия Тюркских народов в будущем", - говорится в заявлении.



26 мая 2019