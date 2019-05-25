 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Нервная Франция. Игра в беспорядки, - Эдуард Лимонов
07:58 27.05.2019

Игра в беспорядки
"Нервная Франция", Париж, акт XXVIII

Две стратегии вырисовываются у желтых жилетов на 25 мая, пишет мне Yvan Hardoy из Парижа:

"Многочисленные слухи циркулируют во французских медиа с призывами не декларировать властям манифестации и не участвовать в декларированных манифестациях в Париже.

Группа "Нервная Франция" (Эрик Друэ) и Жером Родригес указали на то, что место и время будут объявлены не ранее 9 утра в субботу и вроде бы Фаузи Леллуш того же мнения.Однако же, коллектив, которым дирижирует Софи Тессиер собирает манифестацию у метро Пер-Лашез, начиная с 10.30: "Акт 28-ой. Желтые жилеты не оставят демократию!"Траектория их движения, к оторую они подали в префектуру (открыта, впрочем, для изменения): Метро Пер-Лашез (стена федератов) - rue de la Roquette - Voltaire - Bastlle - Place des Vosger - Etienne Marcel - Strasburg Saint-Denis - Poissoniere - Barbes - Sacre Coeur".

Я начал этот репортаж в пятницу, еще не суббота. Узнаем куда пойдут. Ходят слухи что попробуют прорваться на Елисейские Поля.

А вот и ответ правительства. Сейчас 8 утра по Москве, суббота, следовательно 7 утра по летнему парижскому времени и маршрут еще не объявлен желтыми жилетами.

Тем не менее, согласно газете France Soir, многочисленные станции метро будут закрыты. Также будет закрыт доступ к некоторым секторам города (в частности, к Сhamper-Elysee) "манифестантам, идентифицированным как желтые жилеты". Как их будут идентифицировать, десятки тысяч людей, не могу сказать, на глаз, либо по имеющимся у полиции видео, не знаю.

Газета также публикует список улиц, которые будут закрыты с 6 утра до окончания манифестаций:

Я было взялся перечислить их, однако насчитав их два десятка, оказался от этой мысли.

11.19 по Москве.

Мне прислали по источнику "Жером Родригес Офисьель" на FaceBook четыре фотки: 1. Бульвар Осман. 2. Авеню Фош, 3. Сад Лувра (у пирамиды) и 4. Трокадеро.

Под фотками текст, перевожу:

"Сделайте свой выбор одного из указанных мест. Вас ждут прямо сейчас. Далее всем предстоит идти для слияния, назначенного на 10.30 (это по парижскому времени).

Напоминаем:

- Никаких заметных отличительных знаков,

- Оставайтесь на больших артериях, бульвары, авеню…"

Очень грамотно, считаю я, Эдуард Лимонов.

Сейчас мне уточнили из Парижа, Yvan Hardoy:

"Рандеву в 10.30.

Призыв распространен "Нервной Францией" (Эрик Друэ) и Жером Родригес.10.30. Рандеву Avenue de la Grande Armee"

Это же Елисейские поля (Champs Elysee)! Ой что будет!

Вот ближе к ночи послание от Тьерри М.

"Добрый вечер, Эдуард!

После того, как я посмотрел, что произошло в Париже, мне кажется, что ничего особенного не произошло.

Количество нескольких тысяч манифестантов хотело пойти по запрещенному маршруту через бульвар Haussmann (Осман), но бульвар был герметически блокирован, и потому они себя обнаружили на площади Республики, более или менее стиснутые кордонами полиции, без возможности двигаться, с несколькими стычками, когда одна и другая сторона очень нервничали, но ничего в заключение.

Мы видели CRS, готовых арестовать кого угодно, без того чтобы задержать кого-либо. Увидели несколько подожженных мусорных баков, до того как полиция и жандармы рассеяли толпу, фактически без вреда. Мы заметили большие силы жандармов, эти обычно много спокойнее, профессиональнее и их манифестанты уважают.

Фаоузи Леллуш подтвердил все это в интервью RT.

Множество вещей: полиция и манифестанты устали, опустошены. Множество людей хотят свести их счеты с очень непопулярным правительством завтра, посредством избирательных урн, голосуя за RN (Rassablement National, - так называется после переименования партия Марин Ле Пен), которой все опросы дают выигрыш.

Все это создало следующее соотношение сил. Тут две возможности: либо правительство играет на беспорядках и отпускает поводок полиции, бросая ее на манифестантов (но с полиции уже хватит: и выступления ООН и ЕвроСоюза против полицейского насилия сыграли свою роль) и провоцируют насилие, как обычно. Правительство хочет верить, что разрушители и поджигатели мусорных баков и ворующие кроссовки из разбитых витрин действуют по приказу Марин Ле Пен.

Либо они пытаются успокоить игру. Играть в беспорядки после стольких доказательств полицейского насилия, которые собрались за эти месяцы, рискуя спровоцировать форменный прилив населения к RN. Население же в большинстве своем не верит в то, что говорят государство и СМИ. Это как в СССР в перестройку.

Множество секторов администрации совсем не реализуют или мало реализуют политику правительства.

Скорее саботируют работу власти.

Власть должна бы изо всей мощи опираться на конкретные силы общества. Но они более не функционируют, потому что эта власть с самого начала практиковала политику авторитаризма и сдерживания, не заботясь созданием союзников, зля фактически всех вокруг. Внезапно они ищут минимизировать потери.

Они ищут избежать завтрашнего поражения на выборах, слишком громкого поражения, вне сомнения поражения континентального размера.

Они играют в облегчение, надеясь на множество абстинентов завтра в свою пользу. Техника провокаций провалилась.

Тебя нам не хватает. Фаоузи был рад, когда я ему направил твою статью о нем, которую он перевел с Гугл. Я ему тоже помог с пониманием статьи.

Дружески, Тьерри".

Yvan Hardoy доложил о разногласиях между организаторшей декларированной манифестации у Пер-Лашез Софи Тессьиер и Фаоузи Леллуш.

Не стану останавливаться на разногласиях желтых жилетов, пусть меня извинит Yvan.

Количество участников манифестации 25 мая.

МВД - 12 500

Le nombre jaune - 35 104

Увидим, как проголосуют французы на выборах в Европейский Парламент. Очень интересно.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1558933080
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