"Элита" и власть. У нас другая ситуация, - Ю.Ожигов

08:11 27.05.2019

Авторский блог Юрий Ожигов

Элита и власть: мысли дилетанта

Про формирование власти: полемика со статьей Т.Воеводиной "Корпорация "Власть"



Я прочел статью Татьяны Воеводиной "Корпорация "Власть"" - меня порадовало, что люди пишут умные статьи, вот и я тоже решил включиться в тему. Признаюсь сразу, что я мало понимаю в механизмах власти и не знаю что такое элита, хотя догадываюсь, что это какие-то прогрессивные люди, с которыми официальная власть должна считаться, если хочет усидеть на своем месте. Власть вообще сложно устроена. Даже у нас в стране вот дожил до зрелых лет, и только начинаешь что-то немного понимать. А уж как оно в Америке - это вообще темный лес, так что я доверяю знаниям Татьяны о родословной американских правителей.



Верно она подмечает и то, что власть - не проходной двор и должна обладать некоторой преемственностью. Кухарка вряд ли сможет управлять государством. Вот насчет ее детей я бы уже не делал столь категоричных заявлений. Власть должна быть сменяемой, причем сменяемой регулярно. В результате выборов. Если претендент не может внятно объяснить простому человеку, почему именно он должен командовать страной, ему и не место во власти!



Крах СССР имел причиной именно несменяемость посредственных людей, волею случая вознесшихся на вершину мавзолея и возомнивших себя элитой. 1991 год не был катастрофой. Это был - момент истины! И для коммунистических временщиков, и для народа, избаловавшегося благами социализма; благами, которые большинству казались бесплатными и сами собой разумеющимися: бесплатное образование, лечение, квартиры, путевки в санатории, разные льготы и привилегии. Эти блага достались самопожертвованием миллионов наших людей в великой войне, но те люди в массе своей уже ушли и новые поколения забыли, как обеспечивается их "уверенность в завтрашнем дне". Развращенной оказалась - вся страна, иначе ельцинское окружение никогда бы не пришло к власти.



Если бы произошло чудо, и во главе Политбюро где-нибудь в 70-х поставили бы Маргариту Тэтчер, краха СССР, возможно, и не произошло бы. Это, разумеется фантазия, потому что она бы ни за что не согласилась, но у фантазий есть и реальная основа. Вот, например, безродный вождь мирового пролетариата, бывший злейшим врагом России, оказался, парадоксальным образом, ее спасителем в критической ситуации.



Власть не должна быть родовой! И никак к власти подготовить нельзя, ни в каких суворовских училищах! Фильтр, отсеивающий непригодных к правлению, не должен основываться на происхождении человека, а только на его качествах, причем качествах, приобретенных самостоятельно, так что происхождение есть всего лишь предпосылка к приобретению таких качеств, да и то, лишь в условиях относительной стабильности.



У нас в России нет такой стабильности! Стабильность - мнимая, как при царском режиме. Потом, когда открывается истина, приходится пробегать дистанцию столетий за 20 лет. С кровью и жертвами. Хватит нам такой стабильности!



И не надо нас сравнивать с Англией, и с восторгом описывать построение ее элиты и ее власти, как это часто делается в публицистике. Она хороша только в сравнении с зулусами; как только сунулись однажды в Крым - получили по рогам всякие там родовитые лорды рагланы, и впредь к нам не лезли. Наша цивилизация молода, а ее элита доверчива и ведется на чужие идеологические приемы.



Удивительно, но у нас принята английская версия о нашем "поражении в крымской войне", тогда как соотношение потерь было примерно один к одному, и ни одна из целей войны нашими врагами не была достигнута: ни Крым они не завоевали, ни другого ничего, отчалив, как писал поэт "с разбитым носом". Затопление нашего "флота" Нахимовым было очень полезным шагом: эти ржавые корыта с допотопными парусами только оттягивали на себя бюджет. А ликвидация "укреплений Севостополя" - вообще разводка: насыпать из обратно - дело работы местных крестьян на 2 недели. Захват Босфора и Дарданелл, что нам не дали сделать, вообще бред: зачем нам нужен проход в средиземное море? Рабами торговать, своими, крепостными, что ли? Средиземноморские страны в основном отсталые, там наполовину Африка вообще. Выход к Балтике - это правильно, а южные проливы - бред тупоумной царской "элиты"; еще и в первой мировой это у них было в уме - так и провалили страну и себя погубили.



Никакого поражения в крымской войне не было и в помине! Это была фактически - победа, потому что мы отбили атаку 3 стран, причем двух - считавшихся мировыми лидерами в военном деле. И эта победа чудным образом превратилась в "позорное" (!) "поражение"(!) - именно в результате работы этой самой родовитой "элиты", куда был заказан путь кухаркиным детям!



С тех пор Англия с нами напрямую не связывалась. Даже была нашим союзником, причем в самый критический момент нашей истории, когда 78 лет назад решался вопрос: будем мы вообще существовать, или нет. Кто выиграл войну - разве родовитая элита? Нет. Ее выиграли те, кого история, а не происхождение, вынесла на руководящие роли.



Почему мы должны брать за образец Англию? У них бедное население, они потеряли свои территории и промышленность. Почему мы вообще считаем, что у нас все хуже чем у других? Я не знаю родословную их президентов и премьеров. Но я не видел, чтобы у нас люди зимовали на улице в картонных коробках, а на Манхэттене - там зимуют, хотя их властители весь мир грабят. Я не знаю, как устроена элита в Америке и Англии, это вряд ли кто из наших граждан знает досконально. Подозреваю, что официальная власть выполняет приказы каких-то более высоко стоящих персон, так что эту самую власть дрессируют как породистых животных - для четких выполнений их приказов. В этом случае родословная для этих марионеток действительно необходима, как для чистокровных бойцовских псов.



Но у нас - другая ситуация. Мы вообще-то соперники с так называемыми развитыми странами, и копировать их методы означает для нас проигрыш. Копирование того, что мы сами толком не знаем не даст ничего хорошего. Власть не может опираться на родословную. Только на выборы, причем на всех уровнях. Некомпетентность кухаркиных детей - дело поправимое, когда есть демократия: если они не тянут, их быстро сменят. А родовой принцип ведет к неизбежному разложению и краху, даже если родоначальники - уважаемые герои. Точно также, как и специальные учреждения для "подготовки элиты"; эти учреждения есть скрытая диверсия против страны. В элиту может и бывший зэк попасть, если он этого заслуживает, и примеры у нас есть исторические.



Да и сама демократия у нас должна быть суверенной. Нет этой самой демократии - общей для всех. Сталин однажды заметил: "я считал, что демократия - это власть народа, но товарищь Рузвельт мне объяснил, что демократия - это власть американского народа". Вот пусть они на своей территории и строят свою власть и свою демократию, и чтят свое происхождение и свою элиту, а к нам не лезут. И у нас эта самая демократия должна быть своей, и элита должна отбираться на своих традициях, и не надо этого стесняться.



Юрий Ожигов

26 мая 2019