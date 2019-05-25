Заместитель акима Карагандинской области Алмаса Айдарова пырнули ножом. Претензий не имеет...

09:02 27.05.2019

Заместитель акима Карагандинской области Алмас Айдаров получил ножевое ранение, сообщает корреспондент Тengrinews.kz.



Информация о госпитализации чиновника появилась в социальных сетях. В рассылке говорится, что заместитель акима "резал торт и нож соскользнул", также отмечается, что Айдаров "претензии ни к кому не имеет, писать заявление категорически отказывается".



Сам Алмас Айдаров заявил в Facebook, что с ним все в порядке. "Друзья, получаю много звонков в связи с информацией о моем здоровье. Спасибо за беспокойство! Со мной все в порядке - обычная домашняя травма. Вечером по неосторожности порезался, ночью начало кровоточить и пришлось вызвать скорую, не дожидаясь утра", - написал он. В пресс-службе акимата региона также сообщили, повода для беспокойства о состоянии Айдарова нет. "Заместитель акима чувствует себя хорошо. Полностью здоров. Завтра, так же как и многие казахстанцы, в обычном режиме выходит на работу", - отметили в акимате.



Алмас Айдаров родился 25 октября 1983 года в Жамбылской области. В 2004 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "международные экономические отношения". Квалификация - экономист. В 2009 году стал магистром Академии государственного управления при Президенте РК. В 2004-2006 годах был специалистом по внутреннему аудиту, инженером по инвестициям Актауского международного морского торгового порта, ведущим специалистом Департамента транспортной политики и международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций. В 2006-2012 годах являлся экспертом Отдела официальных мероприятий и внешних связей Управления делами Президента РК, эксперт Протокола Президента РК (Администрация Президента РК). В 2012-2014 годах - управляющий директор компании "ОХК Инжиниринг" (группа компаний АО "ФНБ "Самрук-Казына"). А в 2014-2017 годах - заместитель председателя правления Национального агентства по экспорту и инвестициям "Kaznex Invest", управляющий директор - член Правления нацкомпании "Kazakh Invest". С 28 июня 2017 года назначен заместителем акима Карагандинской области по вопросам промышленности, развития МСБ, индустриализации и инвестиций.