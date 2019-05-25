Евгений Кражан назначен гендиректором Beeline в Кыргызстане

10:14 27.05.2019

Tazabek - Евгений Кражан назначен генеральным директором Beeline в Кыргызстане. Данное сообщение распространила компания VEON.Ltd.



Он приступит к исполнению своих обязанностей в июне и будет находиться в подчинении у операционного директора группы Шелля Йонсена.



Е.Кражан начал работать в VEON 14 лет назад, и в настоящее время является директором по корпоративным продажам в компании "Киевстар" в Украине.



Имеет степень бакалавра политологии Киево-Могилянского университета и степень магистра делового администрирования по стратегическому маркетингу Лондонской школы бизнеса.



В компании Beeline сменился гендиректор (дополнено) С 10 апреля 2019 года должность гендиректора ООО "Скай Мобайл" (Beeline KG) занимал Малаев Акмаль Хабибулаевич.



Его предшественником был Ернар Накисбеков.



Справка Tazabek:



ООО "Sky Mobile", которое входит в группу компаний VEON Ltd ((ранее VimpelCom Ltd.) - холдинговая компания, контролирующая телекоммуникационные активы в странах СНГ (работают под брендом Beeline) и в ряде стран Азии и Африки. Компания зарегистрирована на Бермудских островах, штаб-квартира расположена в Амстердаме.



По данным Forbes.kz, казахский олигарх Булат Утемуратов через группу компаний "Верный Капитал" владеет миноритарным пакетом Glencore Plc, контролирует 25% ТОО "КаР-Тел" и 49,9% ООО "Sky Mobile" (операторы связи "Билайн" в Казахстане и Кыргызстане).