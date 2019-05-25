"Спасибо Вам, братья". Рос-боец ММА Хабиб Нурмагомедов погостил у зятьев президента Узбекистана

11:27 27.05.2019

Чемпион Хабиб Нурмагомедов погостил у зятьев Мирзияева



Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в Instagram’е фото с зятьями президента Узбекистана Шавката Мирзияева.



В своем посте, опубликованном 26 мая, известный спортсмен поблагодарил хозяев за гостеприимный и радушный прием.



"Спасибо Вам Братья @oybek.b.tursunov @otabek_muhammadalievich за такое гостеприимство. А так в Ташкенте прохладно, но горячий Самаркандский плов на ифтаре согревает", – написал Нурмагомедов.



Уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов – действующий чемпион UFC в легком весе. Нурмагомедов ни разу не проиграл за свою профессиональную бойцовскую карьеру.



У Хабиба Нурмагомедова много поклонников и в Узбекистане, многие его подписчики сопроводили свои посты под его фотографией с зятьями президента Мирзияева радостными "смайликами".