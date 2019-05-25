Положительная энергетика: юбилейный саммит укрепит ЕврАзЭс

11:40 27.05.2019

На встрече в Казахстане главы государств Евразийского экономического союза договорятся об углублении интеграции



Николай Хренков, Дмитрий Лару



На юбилейном саммите Евразийского экономического союза (ЕврАзЭс) 29 мая в Нур-Султане главы государств - членов объединения планируют подписать договор об общем рынке электроэнергии. Создание единой зоны торговли обеспечит конкуренцию и прозрачное ценообразование при трансграничных поставках, сообщили "Известиям" в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Это позволит предприятиям ряда российских регионов снизить траты на закупку электроэнергии. Также на саммите обсудят сотрудничество в нефтяной сфере. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко могут затронуть вопрос поставок в республику сырья из Казахстана через РФ. Эксперты считают, что недавний инцидент с загрязнением нефтепровода "Дружба" не повлияет на отношения Москвы и Минска. Однако Александр Лукашенко постарается по максимуму использовать сложившуюся ситуацию, чтобы добиться преференций для белорусской нефтеперерабатывающей отрасли. Но и у российской стороны имеются основания потребовать уступки взамен.



Ток без границ



Саммит Евразийского экономического союза, посвященный пятилетию создания этого объединения, пройдет 29 мая в столице Казахстана. В ходе заседания главы государств обсудят основные ориентиры макроэкономической политики ЕврАзЭс на 2019–2020 годы. Также будет подписано несколько международных соглашений, в том числе договор о формировании общего электроэнергетического рынка (ОЭР), сказали "Известиям" в ЕЭК. Новый документ, как отметили в организации, позволит, с одной стороны, расширить географию продаж, а с другой –– даст предприятиям возможность приобретать электроэнергию по более низкой цене у своих партнеров по ЕврАзЭс. В ЕЭК напомнили, что общий рынок электроэнергии обеспечит всем оптовым продавцам и покупателям доступ к взаимной торговле - по двусторонним договорам и на бирже. Сейчас такие площадки имеются в России и Казахстане.



ЕАЭС светит договор: электроэнергию стран союза объединят общим рынком

Евразийская "пятерка" планирует подписать соглашение в мае



–– Подготовленный ЕЭК договор выгоден для всех стран "пятерки". Расчеты показывают, что, когда заработает общий рынок электроэнергии, предприятия в приграничных с Казахстаном регионах смогут экономить на закупках электроэнергии от 3 до 7%. В свою очередь, и для наших соседей открывается возможность в пиковые периоды приобретать электроэнергию в России, –– сказал "Известиям" директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.



По его словам, климатические различия и разница в часовых поясах создают дополнительные плюсы для эффективной торговли. Он полагает, что запуск евразийского рынка электроэнергии будет синхронизирован с запуском общего рынка газа (подписание соответствующего договора также ожидается в ближайшее время). Примерные сроки начала их функционирования - 2025 год.



Нефтью едины



Также на саммите с высокой долей вероятности будут обсуждаться вопросы поставок нефти из Казахстана в Белоруссию через территорию РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко смогут в Нур-Султане пообщаться на эту тему, если сочтут необходимым.



Ранее президент Белоруссии заявлял, что Минск намерен активизировать переговоры с Казахстаном по поставкам в республику нефти, отметив, что к этому вопросу необходимо привлечь Россию в качестве транзитной страны.



–– Предстоящий саммит в Казахстане предоставит России и Белоруссии возможность обсудить проблему "грязной" нефти, –– заявил "Известиям" первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.



Депутат подчеркнул, что сам инцидент не оказывает негативного влияния на отношения Москвы и Минска и на те глобальные процессы, которые сегодня происходят между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства и унификации законодательств.



Забрать по "Дружбе": "грязная" нефть возвращается домой

Белорусские НПЗ хотят поменять ее на чистое сырье



–– Мы видим, как США используют санкции и торговые войны, когда им не нравится та или иная страна. Поэтому на саммите все государства должны выработать противоядие, которое позволит внутри союза выстраивать свою экономическую политику, открыть барьеры, которые сегодня существуют при передвижении товаров, а также сделать больший упор на совместное производство, –– отметил парламентарий.



Глава Белоруссии постарается выжать максимум дивидендов из ситуации с "грязной" нефтью и добиться от России преференций. Например, попросить распространения механизма демпфера (компенсация нефтяным компаниям разницы между внутренними и экспортными ценами), который применяется в России, и на белорусские НПЗ, лишившиеся части доходов в результате реализуемого в РФ налогового маневра, заявил "Известиям" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.



–– В истории с "грязной" нефтью к Минску тоже немало вопросов. Почему белорусская сторона не отследила качество поступившего к ним сырья, хотя обязана была это сделать? Действительно ли белорусским НПЗ был нанесен такой серьезный ущерб, о котором они говорят, если уже сейчас эти заводы работают на полную мощность? Так что российская сторона если и согласится на какие-то уступки, то наверняка потребует что-то взамен. Например, передачи доли в этих НПЗ нашим компаниям или снижения ставки на транзит российской нефти по ее территории, –– отметил эксперт.



В понедельник-вторник Белоруссия начнет, как и предполагали "Известия", "выталкивание" "грязной" нефти в сторону России. Об этом в минувшую пятницу заявил глава правительства Белоруссии Сергей Румас.