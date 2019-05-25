Дочь хокима Ташкента показала как скромно живет

11:45 27.05.2019

Дочь хокима Ташкента показала как живет



Дочь хокима Ташкента Джахангира Артыкходжаева в своем профиле в Инстаграм выложила фото с отдыха, на фоне дорогих авто и полета в частном самолете для VIP-персон.



Позднее дочь Артыкходжаева удалила последние выложенные фото с богемной жизнью. Но блогеры успели заскринить их и выложили в соцсетях. По этому поводу среди пользователей развернулись бурные дискуссии. Некоторые возмущались тому, что дочь градоначальника летает на частном самолете для VIP-персон, вместо того, чтобы пожертвовать деньги на благотворительность. Другие считали зарплату хокима, озвученную им самим недавно в одном из интервью в 3,2 млн.($380) и как ее хватает для такой роскошной жизни. "Зарплата ни при чем. Но неужели папа не научил дочу скромности?? Он ведь народу служит. А народ у нас очень скромный", - пишет один из пользователей.



Другие участники группы заметили, что дата некоторых фотографий была более года назад, то есть когда Артыкходжаев еще не был главой Ташкента. "И вообще, почему вы считаете, что имеете право указывать человеку, который заработал деньги своим трудом, на что их тратить? Вам что, все вокруг обязаны только потому, что они богаче? Или потому, что он хоким?", - ответила одна из участниц группы "Снос-Ташкент" в Facebook.