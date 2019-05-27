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Раненый динозавр. Чем может ответить Китай на американские санкции в отношении корпорации Huawei?
13:55 27.05.2019

Поучительно посетить сей мир в его минуты роковые: речь о том, что в момент введения американских санкций против китайской телекоммуникационной корпорации Huawei я как раз был в Китае. Да еще и на одной из множества конференций по вопросу о том, как сему миру жить дальше, раз уж немыслимое стало мыслимым.

Первое впечатление: китайцы давно - они говорят, что несколько лет назад,- были готовы к тому, что с Huawei американцы будут бороться по полной программе. И еще тогда готовили множество вариантов защиты. А сейчас потихоньку - в том числе с помощью таких вот конференций - разрабатывают уже глобальную программу действий, то есть долгосрочный и системный, с партнерами, ответ на все происходящее.

Для рядового покупателя внесение Huawei в черный список иностранных компаний, с которыми американские фирмы не могут торговать, означает вот что: через ваш китайский смартфон вы, к примеру, скоро не посмотрите карту американской корпорации Google. Потому что последняя уже сообщила (отзываясь на запрет своего правительства), что не будет теперь давать китайцам обновления системы Android и доступ к Google Play, браузеру Chrome и YouTube. В Китае они и так не слишком доступны, а вот на мировых рынках у Huawei возникает серьезная ситуация. Заодно ее смартфоны не будут получать особо высококлассных чипов от Intel, Qualcomm и Broadcom.

Если вы руководите корпорацией с оборотом в 100 млрд долларов в год, одним из мировых лидеров по продажам, да еще такой, что по многим технологиям обогнала американцев, то вам нельзя не ожидать неприятностей. И вот сейчас Жэнь Чжэнфэй, создатель Huawei, объясняет, что разработки собственного варианта Android и элементной базы велись давно, запасы чипов существуют, а главное - никакие зарубежные конкуренты не смогут подорвать 2–3-летнее опережение Huawei по ключевой технологии будущего - 5G.

Как США ограничивают работу китайской Huawei
Как США ограничивают работу китайской Huawei
Собственно, за нее (а не за смартфоны и пользовательские сервисы) и идет драка глобального масштаба: кто будет мировым технологическим лидером на обозримый период, американские или китайские корпорации (или - третий вариант - их альянс).

То есть, выражаясь языком высокой политологии, ситуация дошла до выяснения того, кто будет владеть миром. Если новая эра коммуникаций будет в Европе, Азии, далее везде - строиться на китайских технологиях, то где тогда окажутся США?

Психологический эффект этой истории - ну вспомним, как сверхдержава, расходующая на оборону больше, чем несколько прочих стран, вместе взятых, начинает войну всего-то с Ираком и проваливается. Оказывается неспособной добиться поставленных целей, несмотря на несравненную военную мощь. Отступает, выводит войска… Примерно так же, как это было в Индокитае в середине 1970-х. Не то чтобы в итоге США следует игнорировать, но теперь все видят, что сверхдержава может, а что - нет.

Но после войны в Индокитае или Ираке никто не оспаривал лидерство США как минимум в половине мира по множеству параметров, включая технологический. А сейчас… масса народа по всему миру еще года два назад по инерции полагала, что Китай - ну да, стал производственным цехом планеты, делает руками то, что американцы или европейцы разрабатывают головой, размещая заказы в стране с более дешевой рабочей силой. Но и только.

И вот в 2018 году возникает история с Huawei: нескрываемо фальшивые обвинения против таковой, задержание в Канаде ее финансового директора по запросу США. В общем, очень грязная работа - такое возможно только от отчаяния. И что это в США так суетятся?

Так практически весь мир узнал то, что раньше ведали только специалисты,- десятилетия китайской одержимости наукой и технологиями зря не прошли.
Раньше глобальным символом высоких технологий был, допустим, Microsoft. А теперь это, извините, и Huawei. И еще несколько китайских же корпораций, о которых раньше за пределами Азии никто и не слышал. Новый мир, здравствуй.

Что дальше будет: вернемся к моим впечатлениям от конференции в Китае. Участвовали люди из нескольких десятков стран. Особенно стран - партнеров по проекту "Пояс и путь" (а это, напомним, полторы сотни государств - одни в большей, другие в меньшей степени). Все говорили, по сути, об одном и том же - что это за мир такой складывается на наших глазах и как бы выйти из эпохи перемен без потерь, а то и с выигрышем.

Далее - из моих записей, фиксировавших как выступления перед микрофоном, так и неформальные беседы с участниками. Например: "А что если завтра вас подвергнут санкциям просто за то, что вы участвуете в каких угодно проектах с Китаем? Вам это кажется невозможным - а вы посмотрите, как американцы давят европейцев, торгующих с Ираном. Нужен какой-то свод правил, какой-то механизм, прецедент, общая идея того, как мы совместно будем реагировать в подобных случаях".

Или: "Мы имеем дело с раненым динозавром" (это, понятно, США). "И этот динозавр плох не только тем, что может больно ударить хвостом, он вдобавок не может предложить нам ясного и привлекательного будущего, а Китай может или хоть пытается".

Возвращаясь к истории с Huawei, от сотрудничества с которой отказался Google и многие другие американцы,- тут нужно следить за несколькими ключевыми ситуациями. Первая касается внутренней расстановки сил в США. Под ударом не только Китай, а еще и лидеры американских высоких технологий, чье будущее зависит от партнерства с Китаем и от продаж в таковом. И, по совпадению, это люди, связанные с партией демократов (которые тоже не любят Китай, но предпочитают действовать мягче). Google, напомним, уличили в явном подыгрывании Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года. И теперь интересно посмотреть, как эти люди будут себя вести. Не забудем, что игра и для них идет на громадные ставки. Одно дело ломать все правила мировой экономики, по сути, уничтожать саму идею глобализации, насильно делить мир на две экономические и политические зоны, надеясь потом выиграть в их соревновании, и другое дело разорять уже сегодня ведущие компании США.

Вторая ситуация касается того, как будут себя вести партнеры США из западной группы государств. Вопрос попросту в том, кто из них все-таки реализует свои планы по партнерству с Китаем по части перехода к 5G, а кто нет. На рынке смартфонов-то конкуренция присутствует, а вот по части технологий пятого поколения никто, кроме Huawei, ничего внятного предложить не может. То есть США сознательно обрекают Европу на потерю конкурентоспособности перед Азией и теми партнерами Пекина, которые от контрактов с Huawei отказываться не будут. И это вдобавок к американским попыткам заставить Европу обойтись без иранской нефти и российского газа, с теми же последствиями для ее конкурентоспособности.

Так что возникает вопрос: а до какой степени европейцы будут терпеть безумства раненого динозавра и что будут делать в новую эпоху?

И еще: а раз правила и нормы больше не действуют, то что произойдет, если китайцы и вправду начнут делать то, в чем их обвиняют - нарушать авторские права, то есть воровать недостающие технологии? И они ведь не одни такие в этом мире…

Дмитрий Косырев
№20 от 27.05.2019, стр. 22

Источник - Журнал "Огонек"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1558954500
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