Канайым Бактыгулова назначена послом Кыргызстана в Монголии

14:10 27.05.2019

Посол Кыргызстана в Китае Канайым Бактыгулова назначена послом Кыргызстана в Монголии по совместительству с резиденцией в городе Пекин. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба президента.



По ее данным, соответствующий указ подписал президент Сооронбай Жээнбеков.