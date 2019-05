Что сулит Великобритании отставка матери Терезы, - В.Прохватилов

14:17 27.05.2019

Что сулит Великобритании отставка Терезы Мэй?

Крестный отец Брекзита заявил, что Мэй стала для консерваторов "катастрофой во всех отношениях"



24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что она покинет пост главы правящей Консервативной партии Великобритании 7 июня, но будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера консерваторов.



В эмоциональном выступлении на Даунинг-стрит Мэй сказала, что всегда будет сожалеть о том, что ей не удалось осуществить Брекзит. Теперь, добавила она, страну должен возглавить новый человек. В конце выступления Мэй даже расплакалась.



Тереза Мэй



Непосредственным толчком для ее отставки стал отказ правительства вынести на голосование в парламент в начале июня обновленное соглашение с Евросоюзом по Брекзиту. Члены кабинета раскритиковали чересчур мягкий, по их мнению, вариант сделки, предложенный Мэй, а в палате общин собрались в очередной раз проголосовать против него. Перед этим парламентарии уже трижды отвергали варианты сделки по Брекзиту, которые предлагала Мэй, не одобряя уступки премьер-министра Евросоюзу. Дата выхода Великобритании из Евросоюза сейчас перенесена и сдвинута на 31 октября.



Потеря Терезой Мэй доверия партии обусловлена не только ее уступчивостью Евросоюзу, но и провальными для консерваторов результатами местных выборов 2 мая, на которых они потеряли более 1300 мест в муниципалитетах по всей стране.



По данным последних опросов, за консерваторов готовы голосовать сейчас чуть более 9 процентов англичан. Консервативная партия проигрывает в настоящий момент не только партии "Брекзит" Найджела Фараджа (35%), но и своим вечным оппонентам – лейбористам (15%).



Важную роль в уходе Терезы Мэй сыграл тот факт, что она вышла из доверия идеолога и серого кардинала Брекзита сэра Найджела Лоусона, близкого к Букингемскому дворцу лидера влиятельной группы давления Conservatives for Britain, объединяющей евроскептиков Консервативной партии. Найджел Лоусон, как пишет российский аналитик Константин Черемных, долгие годы был "офицером связи" между американским экономистом Линдоном Ларушем, давно предсказавшим неизбежный выход Великобритании из ЕС, и монархическими кругами Соединенного Королевства.



Лорд Лоусон



Лорд Лоусон, которого The Guardian называет "крестным отцом Брекзита", шесть лет был канцлером казначейства в правительстве Маргарет Тэтчер и демонстративно вышел из состава правительства, когда, по его мнению, баронесса Тэтчер стала поддаваться влиянию сторонников ЕС. Лоусон разместил в своем доме штаб-квартиру "Движения за Брекзит" и основал Global Warming Policy Foundation, аналитический центр, работающий над опровержением теории глобального потепления.



Еще в 2013 году Лоусон сформулировал причины, по которым Великобритания должна выйти из Евросоюза. Он заявил, что первоначальная цель создания Евросоюза – "устранить угрозу для Европы и всего мира от возрождения германского милитаризма, поместив немецкого тигра в европейскую клетку" – достигнута. Теперь, по словам Лоусона, "угрозы со стороны германского милитаризма больше нет", а вышедшая на первый план европейской интеграции задача создания "федеративной европейской сверхдержавы, Соединенных Штатов Европы" является "глубоко ошибочной". "Это не для нас", – заявил Лоусон. В декабре 2018 года он обрушился с жесткой критикой на Терезу Мэй, заявив, что она стала для консерваторов "катастрофой во всех отношениях" (a disaster in every way). Его неприятие Терезы Мэй явилось одной из главных причин ее отставки.



Ведущие британские СМИ уже активно обсуждают вероятного преемника Терезы Мэй. Основным кандидатом на пост лидера консерваторов считается Борис Джонсон. Бывшему мэру Лондона и бывшему министру иностранных дел симпатизируют 32,4% членов партии тори; примерно столько же выражают симпатии всем остальным кандидатам, вместе взятым). "Однако Джонсону это еще ничего не гарантирует, – пишет BBC. – Он был лидером рейтинга популярности в партии и в 2016 году, но даже не выдвинул свою кандидатуру из-за внутренних интриг, и премьером стала Тереза Мэй". В то же время Джонсон был одним из главных политиков, благодаря которым Брекзит вообще стал возможен.



В новой ситуации многое будет зависеть от исхода выборов в Европарламент. По данным одного из социологических опросов, Найджел Фарадж по популярности дышит в затылок Борису Джонсону. "Если партия Фараджа выиграет европейские выборы, – пишет The Guardian, – ее победа усилит твердое правое крыло Консервативной партии. Они будут добиваться своей тэтчеристской революции с новым рвением. Они воспримут успех Фараджа как мандат на жесткий, без сделки с Брюсселем, выход из Евросоюза".



Напомним, что Фарадж в свое время состоял в Консервативной партии и вышел из нее в 1992 году в знак протеста против Маастрихтского договора о создании Евросоюза. В 2006 году он стал лидером Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP). В 2018 году покинул UKIP, и в начале 2019 года основал партию Brexit. Если на этих выборах в Европарламент Фарадж и его партия добьются успеха, то вполне вероятно, что Фараджа пригласят возглавить партию консерваторов, а эксцентричного Джонсона в очередной раз прокатят.



Есть шансы встать во главе тори и у бывшего министра по делам выхода Великобритании из Евросоюза Доминика Рааба, которому симпатизируют 14,7% однопартийцев. Рааб – сторонник жесткого Брекзита (без соглашения с Брюсселем). Министром он стал в июле 2018-го, а уже в ноябре подал в отставку, заявив, что не может "с чистой совестью" поддерживать план соглашения с ЕС, предложенный Терезой Мэй.



Небольшие шансы есть у министра сельского хозяйства Майкла Гоува, которого лидером партии видят 8,4% консерваторов. Твердый сторонник Брекзита, он в 2016 году преградил путь в кресло премьера Борису Джонсону. В итоге, однако, он проиграл Терезе Мэй, хотя до сих пор не оставил надежду возглавить правительство Соединенного Королевства.



Сейчас уже очевидно, что в 2016 году консерваторы сделали ошибку, отдав кресло премьера Терезе Мэй, которая была противницей выхода из Евросоюза. Когда на референдуме граждане Великобритании проголосовали за выход из ЕС, Мэй выбрала "мягкий Брекзит". Это означало, в частности, сохранение прозрачной границы между Северной Ирландией (часть Великобритании) и Ирландией как членом Евросоюза. То есть, оставаясь фактически в таможенном союзе с ЕС, Великобритания уже не могла бы влиять на его таможенную политику.



В любом случае на сей раз новым лидером консерваторов станет жесткий сторонник Брекзита. В случае разрыва между Лондоном и Брюсселем (без какой-либо сделки) между континентальной Европой и Британскими островами сразу будут возведены полноценные границы. Эксперты полагают, что в Великобритании это может вызвать рост цен и общее ухудшение экономической ситуации. На рынке продуктов и медикаментов возможен кратковременный кризис поставок, а часть ввозимых из Европы товаров для Великобритании резко подорожает. На границе Северной Ирландии появится таможня. Ожидается и падение курса фунта стерлингов.



Несмотря на это, сторонники выхода Великобритании из ЕС уже жестко прессингуют палату общин, шантажируя депутатов гражданской войной. Лорд Лоусон, за которым незримо маячит тень Букингемского дворца, даже припугнул парламентариев "мятежными силами" (insurrectionary forces), которые могут сорваться с цепи, если парламент пренебрежет результатами референдума по выходу из ЕС и тем самым создаст "ужасную ситуацию".



А пока Консервативная партия Великобритании пребывает в состоянии высокого политического напряжения.



ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 26.05.2019