ЕвроПарламент после выборов фрагментировался и сполз вправо

14:36 27.05.2019

ЛИБЕРАЛЫ, "ЗЕЛЕНЫЕ" И ПРАВЫЕ ПОТЕСНИЛИ ЦЕНТРИСТОВ

Последние данные по выборам в Европарламент



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В Евросоюзе 23-26 мая прошли выборы в Европарламент. По предварительным данным, в разрезе международных политических групп, в новом составе парламента будут в большей степени представлены либеральные и правые партии, а также партии экологической направленности ("зеленые").



Центристские партии, преобладавшие в предыдущем составе, теряют места. Европейская народная партия (христианские демократы или "народники") займет 182 места вместо 221 в предыдущем составе парламента. Альянс социалистов и демократов получит 147 мест вместо 191. Группа консерваторов и реформистов – 59 вместо 70.



Увеличит свое присутствие в Европарламенте Альянс либералов и демократов за Европу, который получил 109 мест вместо 67. Объединение "зеленых" и Свободного европейского альянса займет 69 мест вместо 50. Правая группа Европа наций и свобод – 58 вместо 36.



Партия "Национальная ассамблея" лидирует во Франции с 25% голосов. Лидер партии Марин Ле Пен уже сделала заявление о том, что в новом Европарламенте будет создана "супергруппа" правых. Такое мнение имеет основания, поскольку в Италии с 30% голосов побеждает "Лига" Маттео Сальвини, в Венгрии лидирует "Фидеш" Виктора Орбана, в Великобритании – сторонники Brexit, а в Австрии - Австрийская народная партия (АНП) Себастьяна Курца.



Как замечает итальянская газета Il Foglio, состав альянсов в новом Европарламенте будет другим.