Президентом Литвы избран очередной русофоб - Науседа

14:39 27.05.2019

НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ЛИТВЫ МЕЧТАЕТ ОБ ОККУПАЦИИ США

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России надо 32 часа, чтобы захватить всю Прибалтику

Новоизбранный президент Литвы 55-летний экономист Гитанас Науседа намерен нанести свой первый государственный визит в Польшу, сближение с которой считает приоритетом своего внешнеполитического курса. Он также намерен просить НАТО об усилении присутствия США в Прибалтике.



"Я хочу, чтобы США разместили от 1 500 до 3 500 военнослужащих в Литве. Еще одна важная вещь в том, чтобы воздушная полиция НАТО стала защитой воздушного пространства", - напомнил высказывание Науседы спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.



Гитанас Науседа не намерен развивать отношения с Россией и встречаться с Владимиром Путиным. По словам нового литовского лидера, отношения в сфере культуры и экономики сохранятся, однако с политические будут оставаться на нынешнем уровне из-за "агрессии" России в отношении Украины.



Напомним, в 2018 году президент Польши Анджей Дуда просил президента США Дональда Трампа разместить военную базу США на польской территории. Дуда даже готов был назвать ее "Форт Трамп" и выделить пару миллиардов евро на обустройство, однако Белый дом посчитал проект нецелесообразным.



Оккупационные войска США присутствуют в Европе на территории Германии, бывшей Югославии (признанная США и ЕС "Республика Косово") и других стран, а также в Азии (Япония, Южная Корея). Эксперты считают эти контингенты оккупационными, общественность стран пребывания периодически требует вывода американских военных.



Также напомним, Вашингтон не признает действия международного права в отношении своих военнослужащих. США не выдают своих военнослужащих международным судам даже в случаях обоснованных обвинений в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.