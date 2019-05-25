"Безграмотность населения может погубить озеро Иссык-Куль", - эколог Балбакова

14:42 27.05.2019

Эколог: "Безграмотность населения может погубить озеро Иссык-Куль"

"Многие иссык-кульцы проблемы не осознают. Они не понимают насколько важно охранять природу и бережно относится к ее дарам. Они думают, что частные пансионаты и дома отдыха, работающие без очистных сооружений, не наносят вреда и проблема загрязнения воды для них не важна", - заявила национальный координатор проектов Всемирного фонда дикой природы в Кыргызстане Фарида Балбакова, комментируя StanRadar.com экологическую ситуация на озере Иссык-Куль.



Эксперт рассказала о том, что крупнейшее озеро Кыргызстана является биосферной территорией, и о том, что "существуют правила, регулирующие любую деятельность в этой зоне".



"Проблемы должны рассматриваться и решать комплексно. Потому, что когда одно работает в ущерб другому – складывается интересная ситуация. Сейчас у нас есть отличная законодательная база и очень грамотные положения. Однако, их исполнение оставляет желать лучшего", – отмечает она.



По мнению собеседницы редакции, причина в том, что "многие иссык-кульцы эти проблемы не осознают".



"Они живут сегодняшним днем. А что будет завтра, многих, увы, не заботит. Люди целиком сосредоточены на получении дохода, а состояние озера и то, что будет с ним в будущем, их не волнуют. Это глубокое и опасное заблуждение", – подчеркнула она.



Эколог акцентировала внимание на тревожном симптоме – "до недавнего времени вокруг озера существовали естественные очистные сооружения".



"Это болота, кустарники и так далее. Не случайно я говорю о них в прошедшем времени – на сегодняшний день они полностью уничтожены. Их истребили и это очень плохо. Дело в том, что озеро находится в замкнутой котловине. Это значит, что все, что есть, рано или поздно оказывается в воде. И болота вместе с облепиховыми зарослями задерживали эти стоки. Создавали естественный барьер. Сейчас его нет. Все хотят пляжи, а болота и заросли никому не нужны", – пояснила она.



По словам Балбаковой, в результате, на тех частях побережья Иссык-Куля, где сосредоточены туристические объекты, и при этом отсутствуют или находятся в плохом состоянии очистные сооружения, уже видны признаки серьезного биологического загрязнения.



И если это не остановить, то процесс, как утверждает эксперт, "станет необратим, и Кыргызстан потеряет свое уникальное озеро".



Отвечая на вопрос о том, каким образом можно остановить загрязнение, собеседница отметила, что "нужно решать проблемы комплексно".



"С одной стороны, государство должно уделять этому вопросу достаточно внимания. Ведь развитие туристического объекта и его сохранение – неотъемлемая часть социально-экономического развития страны. С другой, необходимо проводить образовательную и просветительскую работу среди местного населения", – считает она.



Эколог придерживается мнения, что "люди, может быть, и не со зла это делают, просто не понимают какие их действия вредят природе и загрязняют воду".



"Нужно объяснить причины, рассказать о последствиях, показать что будет с их землей и домом если ситуация не изменится. При нынешнем уровне понимания большинства жителей неудивительно, что они становятся жертвами манипуляций политиков", – сказала она.



При этом эколог подчеркнула, что "если не информировать население о проблемах загрязнения берега озера бытовыми отходами, загрязнения воды сточными водами от туристических объектов и так далее, они будут верить, что рыба гибнет из-за того, что на озере испытывают пустые торпеды, вода загрязняется от того, что в области хотели добывать уран или от того, что на руднике в той же области добывают золото".



"Если мы хотим, чтобы люди не были втянуты в игры, не имеющие никакого отношения к экологии, им нужно объяснять и с ними нужно работать. Если этого не делать, то озеро погибнет. И убьет его безграмотность", – резюмировала Фарида Балбакова.