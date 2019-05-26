Противоборство Пекина и Вашингтона оплачивают потребители, - "НГ"

14:50 27.05.2019

Американские компании выводят бизнес из Китая



В торговой войне основные проигравшие – производители и потребители. Таков вывод исследования Международного валютного фонда (МВФ) о противостоянии США и КНР. Заключения западных экспертов подхватили в Китае. Тарифные доходы США, получаемые от китайских товаров с повышенными пошлинами, "почти полностью покрываются импортерами США", цитирует пресса КНР западных экономистов. Мало того, американские компании, несмотря на рост пошлин, не торопятся возвращать производства в США.



В МВФ также отмечают, что введение тарифов привело к сокращению торговли между США и Китаем, но двусторонний торговый дефицит в целом остается неизменным.



"Часть дополнительных тарифов, введенных США по отношению к Китаю, были оплачены американскими потребителями, другая – американскими импортерами", – делают вывод в МВФ.



Повышение американских тарифов до 25% на китайские товары на сумму в 200 млрд долл. вместе с объявленным китайским ответным ударом знаменует собой дальнейшую эскалацию торговой напряженности между США и Китаем, сообщают в МВФ. В фонде заявляют, что как непосредственные участники конфликта, так и их торговые партнеры – все пострадали от повышения тарифов.



В первую очередь тарифная война оказала влияние на потребителей в США и Китае. "Они однозначно проиграли от торговой напряженности", – подчеркивают в МВФ. В фонде приводят выводы ученых из Гарвардской школы бизнеса, которые проанализировали различные статистические данные и пришли к выводу, что получаемый тарифный доход почти полностью несут американские импортеры. При этом некоторые из пошлин были прямо переложены на потребителей из США, в то время как другие были поглощены фирмами-импортерами с более низкой прибылью. Дальнейшее повышение пошлин, вероятно, будет аналогичным образом передано потребителям, предполагают эксперты.



Влияние торговой войны на производителей в МВФ называют смешанным: кто-то от повышения пошлин выигрывает, а кто-то нет. Так, ряд американских и китайских производителей товаров, конкурирующих на внутренних рынках с импортом, а также конкурирующие экспортеры из третьих стран являются потенциальными победителями. "Тем не менее производители товаров из США и Китая, затронутые тарифами, а также производители, которые используют эти товары в качестве промежуточных ресурсов, являются потенциальными проигравшими в этой войне", – отмечают в МВФ.



И определенные изменения в структуре торговли после введения всех новшеств действительно произошли. Так, сокращение импорта из Китая было компенсировано увеличением импорта из других стран. В частности, импорт США из Мексики значительно вырос за счет тех аналогов китайских товаров, на которые США наложили повышенные пошлины. После того как в августе был составлен список на 16 млрд долл., резкое сокращение импорта из Китая почти на 850 млн долл. было компенсировано увеличением на 850 млн долл. из Мексики, в результате чего общий объем импорта США практически не изменился, замечают в МВФ.



В целом усиление тарифов между США и Китаем оказало ограниченное влияние на их двусторонний торговый баланс. Фактически же в прошлом году торговый дефицит увеличился для США, так как импорт из Китая вырос. По состоянию на март 2019 года наблюдается небольшое снижение, но экспорт США в Китай также падает.



МВФ предупреждает, что усиливающаяся американо-китайская торговая война поставит под угрозу глобальный экономический рост 2019 года, подорвав доверие и повысив цены для потребителей. В будущем экономический ущерб может оказаться еще более серьезным, если Трамп выполнит угрозу введения высоких тарифов на все товары, импортируемые из Китая, поскольку это "вычтет около трети процентного пункта мирового ВВП", говорят они.



О том, что страдают американские производители и потребители, говорит коллективное письмо производителей обуви, которое они написали президенту США Дональду Трампу. Более 70% всей обуви, которая продается в стране, была ввезена из КНР. В письме говорится, что средняя торговая пошлина на ввоз обуви в США составляет 11,3%, однако в некоторых случаях достигает 67,5%. "Если добавить к этому еще 25-процентную пошлину, получится, что некоторым покупателям-американцам придется заплатить почти 100-процентную пошлину на свою обувь", – утверждают компании, называя это "недоступным пониманию". "Настало время закончить эту торговую войну", – пишут авторы документа.



Концепция МВФ, что американские потребители, так же как и китайские, становятся главными проигравшими в торговой войне, довольно удобна и для самого Китая. К примеру, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан ранее называл противоречащими здравому смыслу заявления американцев, что потребители в США не будут расплачиваться за повышение таможенных пошлин на китайские товары. "Китай советует американской стороне приглядеться к реакции международного сообщества, прислушаться к призывам представителей всех кругов общества, подсчитать плюсы и минусы для собственной выгоды, скорее прояснить ситуацию, вернуться на правильный путь, вместе с Китаем двигаться навстречу друг другу, а также стремиться к достижению взаимовыгодного и беспроигрышного соглашения, основанного на взаимном уважении", – говорил он.



Смысл вводимых Вашингтоном пошлин был в первую очередь в том, чтобы снизить растущий торговый дефицит, а также способствовать возвращению американских производств в США. Однако пока этого не происходит. Американские предприятия действительно покидают Поднебесную, но не для того, чтобы вернуться в США, а чтобы перенести свои производства в другие страны. Так, как показывают результаты совместного опроса Американской торговой палаты в Китае (AmCham China) и Американской торговой палаты в Шанхае (AmCham Shanghai), около 40% компаний, входящих в состав этих палат, рассматривают перенос производства из Китая в другие страны или уже сделали это на фоне торговой войны между двумя странами. При этом только 6% опрошенных говорят о переносе производства в США, в то время как почти каждая четвертая компания рассматривает для себя переезд в страны Юго-Восточной Азии, каждая десятая – в Мексику. Около 8% выбирают Индию, Бангладеш, Пакистан.



В Вашингтоне же надеются, что уход из Китая предприятий приведет к тому, что Поднебесная согласится уступить в конфликте с США.



Как бы в Китае ни рассказывали о потерях США в торговой войне, стоит отметить, что Поднебесная уже несет существенные потери, считают эксперты "НГ". "С начала года индекс Shaghai Composite потерял 20%, юань в мае опускался до 6,9 за доллар. Китайские компании, занятые в сфере IT, сейчас по факту отрезаны от своего крупнейшего сбытового рынка, контрагентов и поставщиков технологий", – говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.



Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов напоминает, что американские компании сократят масштабы бизнеса в Китае, но переведут его не в США, а в другие азиатские страны. Тем самым американская экономика в производственном отношении выгод от противостояния не получит, а вот всплеск инфляции вполне реален.



Ольга Соловьева

26.05.2019