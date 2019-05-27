Вазиристан. Пакистанские силовики расстреляли мирную акцию в защиту прав пуштунов

14:51 27.05.2019

В округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва введен комендантский час. Власти опасаются эскалации политической напряженности и всплеска протестной активности со стороны пуштунских гражданских активистов. Накануне пакистанские силовики расстреляли мирную демонстрацию, организованную Движением пуштунов "Тахафуз" ("Защита") в административном центре Северного Вазиристана – Мираншахе.

Трагедия произошла утром в воскресенье 26 мая у контрольно-пропускного пункта пакистанской армии в районе Хар-Камар. Здесь собрались, по разным оценкам, от нескольких сотен до тысячи сторонников Движения пуштунов "Тахафуз" (ДПТ). Как рассказала "НГ" один из лидеров этого движения Сана Иджаз, целью акции было общественное осуждение пыток 65-летней женщины-пуштунки, ранее задержанной сотрудниками государственной службы безопасности: "Акция носила абсолютно мирный характер, все ее участники были безоружны. Мы собрались, чтобы выразить протест против нарушений конституционных прав пуштунов, проживающих в северо-западных районах Пакистана. В частности, мы протестовали против похищений и незаконных задержаний лиц пуштунской национальности пакистанскими военными и сотрудниками спецслужб".



Когда к участникам протестной акции присоединились депутаты Национального собрания Пакистана Али Вазир и Мохсин Давар, являющиеся также лидерами ДПТ, активисты начали скандировать лозунги в защиту прав человека. Практически сразу после этого силовики и открыли огонь по демонстрантам. По словам Саны Иджаз, "пакистанские силы безопасности начали стрелять в мирных активистов движения "Тахафуз", которое выступает против терроризма, экстремизма и защищает конституционные права человека, права человека, закрепленные документами ООН, которые, однако, нарушаются в отношении угнетаемых пуштунов в Пакистане": "В результате расстрела участников мирной акции погибли трое наших товарищей, около 20 человек получили ранения, а избранные народом депутаты парламента страны Али Вазир и Мохсин Давар были арестованы вместе с другими активистами".



Позднее представители пакистанской армии заявили, что якобы начали стрелять в ответ на агрессивные действия демонстрантов, однако очевидцы событий категорически отрицают это. По словам Саны Иджаз, у участников протестной акции 26 мая не было никакого оружия. Член центрального комитета движения "Тахафуз" Фазл Хан в интервью информагентству Pajhwok также подтвердил, что протестующие были безоружны и физически не могли напасть на военных у КПП. Задержанные депутаты парламента Мохсин Давар и Али Вазир отрицают заявления представителей силовиков о том, что демонстранты якобы первыми начали стрелять в военных и обвинили пакистанскую армию в инициировании насилия.



События "кровавого воскресенья" 26 мая вызвали бурную негативную реакцию среди лидеров и активистов пуштунских националистических и демократических партий и движений. По словам Саны Иджаз, "не только движение "Тахафуз", но и пуштунские националисты, а также сторонники демократических организаций осудили нападение на мирных демонстрантов".



Одним из первых действия пакистанских силовиков 26 мая в Северном Вазиристане осудил лидер влиятельной пуштунской Национальной партии "Авами" Асфандияр Вали Хан. По его словам, "протест – это право каждого гражданина", и недопустимо реагировать на него карательными мерами, тем более, в священный для всех мусульман месяц Рамадан. Асфандияр Вали Хан потребовал от правительства Пакистана немедленного освобождения задержанных участников акции 26 мая и экстренного предоставления медицинской помощи демонстрантам, раненым в результате стрельбы силовиков.



Не исключено, что события 26 мая спровоцируют волну массовых акций протеста как в Северном Вазиристане, так и в других районах Пакистана. Лидер движения "Тахафуз" Манзур Ахмад Паштин уже призвал своих сторонников к проведению ненасильственных акций протеста.



Источники "НГ" в Пешаваре и Мираншахе сообщают о заметном росте напряженности в пуштунских районах Пакистана. По их словам, "местные жители возмущены действиями пакистанских силовиков по отношению к гражданам страны пуштунской национальности": "То, что сегодня происходит в Пуштунистане, иначе как проявлениями государственного терроризма и экстремизма назвать трудно. Силовики похищают людей, мужчин и женщин, подвергая их пыткам. По некоторым оценкам, пропавшими без вести сегодня считаются более 30 тыс. человек – все они пуштуны. В стране под контролем силовиков действуют секретные тюрьмы, аналоги пресловутой тюрьмы в Гуантанамо, куда людей помещают и содержат там с вопиющими нарушениями закона".



По словам источников "НГ", массовое нарушение прав человека в пуштунских районах Пакистана дополняется этническим прессингом: "Абсолютное большинство военных, проводящих репрессии против пуштунов, являются выходцами из Пенджаба. Они не только демонстрируют свое национальное превосходство, но и унижают пуштунов. Сексуальные домогательства и преступления военных-пенджабцев в отношении женщин-пуштунок стали практически обыденным делом. Массовые акции протеста пуштунов, усилившиеся в последнее время - это реакция на произвол властей и силовиков Пакистана. И сегодня у протестующих есть три первоочередных требования к Исламабаду: обезвредить наземные мины и другие неразорвавшиеся боеприпасы в районах проживания пуштунов, прекратить внесудебные убийства, а также прекратить незаконные похищения граждан пуштунской национальности и прояснить судьбу ранее исчезнувших людей".



"Цель движения "Тахафуз" - добиться от пакистанских властей реализации права на жизнь для пуштунов, - подчеркнула в интервью "НГ" Сана Иджаз. – Мы всего лишь хотим соблюдения норм Конституции Пакистана, справедливости, прекращения государственной политики двойных стандартов, прекращения операций по похищению людей и насильственного, незаконного удержания их в подпольных тюрьмах. Мы выступаем против поддержки террористов и разрушения социальной инфраструктуры в пуштунских районах страны. Наконец, мы требуем отказа от государственной политики этнической сегрегации, жертвой которой становятся пуштуны, и которая реализуется через СМИ и образовательные программы".

Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"

27 мая 19